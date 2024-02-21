Trafikte tehlike yaratan motosiklet sürücüsüne ağır ceza

Kural Tanımayan Sürücülere Ceza Yağdı

Trafikte tehlikeli manevralar yaparak dikkat çeken ve kameralar aracılığıyla kimlikleri belirlenen sürücü ve yolcusu, kısa sürede trafik ekipleri tarafından durduruldu. Yapılan inceleme sonucunda, sürücüye "Trafik Görevlilerinin Uyarı ve İkazlarına Uymamak", "Trafik Güvenliği ile Yönetmelikte Belirtilen Yasaklara Uymamak" ve "Kask Takmamak" ihlalleri nedeniyle toplam 2 bin 886 TL para cezası kesilirken, yolcuya ise "Kask Takmamak" gerekçesiyle 690 TL olmak üzere toplamda 3 bin 576 TL idari para cezası uygulandı.

Trafikte Sorumluluk ve Güvenlik Vurgusu

Bu olay, trafikte sorumluluk bilincinin ne kadar önemli olduğunu ve kurallara uymanın sadece kendi can güvenliğimizi değil, diğer insanların can güvenliğini de korumak adına elzem olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Karabük İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, benzer olayların önüne geçebilmek adına sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyarırken, kurallara uymayanların ise gerekli cezai işlemlere tabi tutulacağını belirtti.