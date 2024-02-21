- Asayiş

Trafikte tehlike yaratan motosiklet sürücüsüne ağır ceza

Trafik güvenliğini hiçe sayarak motosikletiyle tek teker üzerinde ilerleyen ve bu sırasında hem kendi can güvenliğini hem de diğer sürücüler ile yayaların can güvenliğini tehlikeye atan motosiklet sürücüsü, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edildi.

İhlas Haber Ajansı
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Trafikte tehlike yaratan motosiklet sürücüsüne ağır ceza mask
Trafikte tehlike yaratan motosiklet sürücüsüne ağır ceza
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Kural Tanımayan Sürücülere Ceza Yağdı

Trafikte tehlikeli manevralar yaparak dikkat çeken ve kameralar aracılığıyla kimlikleri belirlenen sürücü ve yolcusu, kısa sürede trafik ekipleri tarafından durduruldu. Yapılan inceleme sonucunda, sürücüye "Trafik Görevlilerinin Uyarı ve İkazlarına Uymamak", "Trafik Güvenliği ile Yönetmelikte Belirtilen Yasaklara Uymamak" ve "Kask Takmamak" ihlalleri nedeniyle toplam 2 bin 886 TL para cezası kesilirken, yolcuya ise "Kask Takmamak" gerekçesiyle 690 TL olmak üzere toplamda 3 bin 576 TL idari para cezası uygulandı.

Trafikte tehlike yaratan motosiklet sürücüsüne ağır ceza

Trafikte Sorumluluk ve Güvenlik Vurgusu

Bu olay, trafikte sorumluluk bilincinin ne kadar önemli olduğunu ve kurallara uymanın sadece kendi can güvenliğimizi değil, diğer insanların can güvenliğini de korumak adına elzem olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Karabük İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, benzer olayların önüne geçebilmek adına sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyarırken, kurallara uymayanların ise gerekli cezai işlemlere tabi tutulacağını belirtti.
# karabük, trafik

21 Şub 2024 - 09:55 Karabük- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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