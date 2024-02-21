- Asayiş

Korkutan çatı yangını! Faciaya ramak kaldı

Kastamonu'nun Hacıbey Köyü, beklenmedik bir olaya sahne oldu. Köydeki bir evin çatısında çıkan yangın, yerel itfaiye ekiplerinin zamanında ve etkili müdahalesi sayesinde büyük bir felaketin önüne geçti.

İhlas Haber Ajansı
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Korkutan çatı yangını! Faciaya ramak kaldı mask
Korkutan çatı yangını! Faciaya ramak kaldı
Korkutan çatı yangını! Faciaya ramak kaldı
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Hızlı Müdahale Hayat Kurtardı

Edinilen bilgilere göre, Nuri K.'ya ait müstakil evin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yükselen dumanları fark eden duyarlı vatandaşlar, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine hızla intikal eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak kısa sürede söndürdü.

Korkutan çatı yangını! Faciaya ramak kaldı

Maddi Hasar Var, Can Kaybı Yok

Yaşanan bu talihsiz olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmedi. Ancak yangın, evin çatısında maddi hasarlara neden oldu. İtfaiye ekiplerinin profesyonel ve hızlı müdahalesi, daha büyük zararların önüne geçilmesini sağladı.

Korkutan çatı yangını! Faciaya ramak kaldı

Yangının Nedeni Araştırılıyor

Yangının çıkış nedeniyle ilgili detaylı bir inceleme başlatıldı. Yetkililer, yangının kaynağını belirlemek ve benzer olayların önlenmesi adına gerekli araştırmaları titizlikle sürdürüyor.Korkutan çatı yangını! Faciaya ramak kaldı

Köy Sakinleri Tedirgin

Hacıbey Köyü'nde yaşayanlar, bu tür olayların tekrarlanmaması için daha fazla önlem alınmasını talep ediyor. Köy sakinleri, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesine minnettar olduklarını ifade ederken, yangın güvenliği konusunda daha fazla bilinçlenme ve eğitim çalışmalarının yapılmasının önemine vurgu yapıyor.

# eğitim

21 Şub 2024 - 10:00 Kastamonu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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