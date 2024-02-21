Korkutan çatı yangını! Faciaya ramak kaldı

Hızlı Müdahale Hayat Kurtardı

Edinilen bilgilere göre, Nuri K.'ya ait müstakil evin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yükselen dumanları fark eden duyarlı vatandaşlar, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine hızla intikal eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak kısa sürede söndürdü.

Maddi Hasar Var, Can Kaybı Yok

Yaşanan bu talihsiz olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmedi. Ancak yangın, evin çatısında maddi hasarlara neden oldu. İtfaiye ekiplerinin profesyonel ve hızlı müdahalesi, daha büyük zararların önüne geçilmesini sağladı.

Yangının Nedeni Araştırılıyor

Yangının çıkış nedeniyle ilgili detaylı bir inceleme başlatıldı. Yetkililer, yangının kaynağını belirlemek ve benzer olayların önlenmesi adına gerekli araştırmaları titizlikle sürdürüyor.

Köy Sakinleri Tedirgin

Hacıbey Köyü'nde yaşayanlar, bu tür olayların tekrarlanmaması için daha fazla önlem alınmasını talep ediyor. Köy sakinleri, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesine minnettar olduklarını ifade ederken, yangın güvenliği konusunda daha fazla bilinçlenme ve eğitim çalışmalarının yapılmasının önemine vurgu yapıyor.