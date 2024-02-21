- Eğitim

Polisim ile güvendeyim!” Öğrencilere sıcak dokunuş

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü, toplumun güvenliğine katkıda bulunmanın yanı sıra sosyal sorumluluk projeleriyle de dikkat çekiyor. Başlatılan "Polisim İle Güvendeyim" projesi, bu önemli misyonun en yeni örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

İhlas Haber Ajansı
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Polisim ile güvendeyim!” Öğrencilere sıcak dokunuş mask
Polisim ile güvendeyim!” Öğrencilere sıcak dokunuş
Polisim ile güvendeyim!” Öğrencilere sıcak dokunuş
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Eğitime Destek: Bot ve Mont Hediyesi

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü'nün Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Şamlıoğlu Grup iş birliği içinde yürüttüğü projede, Reşit Çubukçuoğlu İlk ve Ortaokulu öğrencileriyle buluşuldu. Bu buluşmada, 70 öğrenciye kış mevsiminin zorlu şartlarına karşı koruma sağlayacak bot ve montlar hediye edildi. Projenin temel amacı, öğrencilere mesleki tanıtım yapmak ve onları polislik mesleği hakkında bilgilendirmekten öte, aynı zamanda onlara toplumun bir parçası olarak önemsediklerini hissettirmek.Polisim ile güvendeyim!” Öğrencilere sıcak dokunuş

Toplum ve Polis El Ele

"Polisim İle Güvendeyim" projesi, polis teşkilatının toplumla bütünleşme çabalarını göstermesi açısından da büyük önem taşıyor. Sosyal sorumluluk bilincinin bir göstergesi olarak, öğrencilere yapılan bu jest, polis teşkilatının sıcak ve yakın yüzünü sergiliyor. Proje, aynı zamanda güvenlik güçlerinin sadece suçla mücadelede değil, toplumun her alanında var olabileceğinin altını çiziyor.

Polisim ile güvendeyim!” Öğrencilere sıcak dokunuş

Geleceğe Yatırım: Güven ve Bilgi

Proje kapsamında gerçekleştirilen meslek tanıtımları, öğrencilere polislik mesleğinin önemi ve toplumdaki yeri hakkında bilgi verirken, aynı zamanda onlara farklı kariyer yollarını gösterme fırsatı sunuyor. Bu tür sosyal sorumluluk projeleri, genç nesillerin yasalara ve toplum düzenine saygı duyan bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunuyor.Polisim ile güvendeyim!” Öğrencilere sıcak dokunuş

# destek, kastamonu, polis

21 Şub 2024 - 10:08 Kastamonu- Eğitim

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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