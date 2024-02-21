Polisim ile güvendeyim!” Öğrencilere sıcak dokunuş

Eğitime Destek: Bot ve Mont Hediyesi
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü'nün Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Şamlıoğlu Grup iş birliği içinde yürüttüğü projede, Reşit Çubukçuoğlu İlk ve Ortaokulu öğrencileriyle buluşuldu. Bu buluşmada, 70 öğrenciye kış mevsiminin zorlu şartlarına karşı koruma sağlayacak bot ve montlar hediye edildi. Projenin temel amacı, öğrencilere mesleki tanıtım yapmak ve onları polislik mesleği hakkında bilgilendirmekten öte, aynı zamanda onlara toplumun bir parçası olarak önemsediklerini hissettirmek.
Toplum ve Polis El Ele
"Polisim İle Güvendeyim" projesi, polis teşkilatının toplumla bütünleşme çabalarını göstermesi açısından da büyük önem taşıyor. Sosyal sorumluluk bilincinin bir göstergesi olarak, öğrencilere yapılan bu jest, polis teşkilatının sıcak ve yakın yüzünü sergiliyor. Proje, aynı zamanda güvenlik güçlerinin sadece suçla mücadelede değil, toplumun her alanında var olabileceğinin altını çiziyor.
Geleceğe Yatırım: Güven ve Bilgi
Proje kapsamında gerçekleştirilen meslek tanıtımları, öğrencilere polislik mesleğinin önemi ve toplumdaki yeri hakkında bilgi verirken, aynı zamanda onlara farklı kariyer yollarını gösterme fırsatı sunuyor. Bu tür sosyal sorumluluk projeleri, genç nesillerin yasalara ve toplum düzenine saygı duyan bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunuyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.