Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak, Sakarya, Bartın ve Kastamonu 22 Şubat Perşembe günü Hava Durumu

Bolu ve Düzce’de hava nasıl olacak?

Bolu ve Düzce’de hava sıcaklığı bugün bir parça artacak. Bolu'da sabah saatlerinde puslu ve hafif yağmurlu bir havanın hakim olması bekleniyor. Bolu'da gün içerisindeki en yüksek sıcaklık ise 12 derece dolaylarında gerçekleşecek. Bolu'ya en yakın komşusu Düzce'de ise parçalı bulutlu bir havanın hüküm sürmesi bekleniyor. Düzce'de bugün. En düşük hava sıcaklığı 2 derece en yüksek hava sıcaklığı içe 15 derece olacak.

Karabük ve Zonguldak’ta hava nasıl olacak?

Bolu’nun komşusu olan illerinden bir tanesi olan Karabük’e bugün parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. İlde gece en düşük sıcaklık 0 derece gündüz, en yüksek sıcaklık ise 13 derece dolaylarında gerçekleşecek. Son üç gündür olduğu gibi bugün de Zonguldak yine parçalı bulutlu bir havanın etkili olacağı bir gün yaşayacak. İlde bugün En yüksek hava sıcaklığı 11 En düşük hava sıcaklığı ise 4 derece dolaylarında gerçekleşecek.

Bartın ve Kastamonu’da hava nasıl olacak?

Bartın ve Kastamonu’da hava sıcaklığı düne göre bir parça daha yükselecek. Bartın'da 22 Şubat Perşembe günü çok bulutlu bir hava hakim olacak. Gece en düşük sıcaklık 0 derece gündüz en yüksek sıcaklık ise 14 derece gerçekleşmesi bekleniyor. Kastamonu 22 Şubat'a parçalı bulutlu bir havaya uyanacak. İlde en düşük gece sıcaklığı -1 derece en yüksek gündüz sıcaklığı ise 11 derece dolaylarında olacak.

22 Şubat Perşembe Hava Durumu

Bolu: En düşük 0°C, en yüksek 12°C - Puslu

Düzce: En düşük 2°C, en yüksek 15°C - Parçalı bulutlu

Karabük: En düşük 0°C, en yüksek 13°C - Parçalı bulutlu

Zonguldak: En düşük 4°C, en yüksek 11°C - Parçalı bulutlu

Sakarya: En düşük 5°C, en yüksek 15°C - Az bulutlu

Bartın: En düşük 0°C, en yüksek 14°C - Parçalı bulutlu

Kastamonu: En düşük -1°C, en yüksek 11°C - Yoğun sisli