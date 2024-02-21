Simit enflasyonla mücadeleye katılıyor %50 İndirim!

400 Yıllık Geleneğin Lezzeti: Kastamonu Simiti

Kastamonu Valiliği ve Belediye Başkanlığı'nın koordinasyonunda gerçekleşen kampanya, yaklaşık 400 yıllık tarihe sahip Kastamonu simidine yeni bir soluk getiriyor. 2019 yılında coğrafi işaret alan Kastamonu simidi, şimdi 5 TL gibi cazip bir fiyattan satışa sunularak daha geniş kitlelere ulaşıyor. Günlük üretim miktarı 25 bin civarında olan simidin, bazı günlerde 30 bine ulaşan üretim hacmiyle vatandaşların büyük ilgisini çektiği belirtiliyor.

Kastamonu Simiti: Tarihi Lezzet, Modern Destek

Ali İhsan Dikel ve Faruk Dikel gibi simit ustaları, enflasyonla mücadele kapsamında fiyat indirimi yapmanın yanı sıra, simidin üretim süreci ve özgün lezzetine dair bilgileri de paylaşıyor. Üzüm ya da elma pekmezinde pişirilen simidin çıtır dış yapısı ve lezzeti, Kastamonu simidini diğerlerinden ayırıyor.

Kastamonu'nun Gastronomik Mirası ve Ekonomik Katkısı

Kastamonu simidi, sadece lezzetiyle değil, ekonomiye katkısıyla da dikkat çekiyor. Yapılan %50 indirimle, hem yerel halk hem de il dışından gelen ziyaretçiler için ekonomik bir lezzet sunumu sağlanıyor. İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlere de gönderilen Kastamonu simidi, hafta sonları semt pazarlarında satışa sunuluyor, böylece Kastamonu'nun lezzet mirası daha geniş bir alana yayılıyor.