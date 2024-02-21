- Ekonomi

Simit enflasyonla mücadeleye katılıyor %50 İndirim!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı enflasyonla mücadele hareketine, gastronomi kenti Kastamonu'dan anlamlı bir destek geldi. Kastamonu'nun meşhur, coğrafi işaretli lezzeti simit, %50 indirimle satışa sunuluyor.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Simit enflasyonla mücadeleye katılıyor %50 İndirim! mask
Simit enflasyonla mücadeleye katılıyor %50 İndirim!
Simit enflasyonla mücadeleye katılıyor %50 İndirim!
+2
Haber albümü için resme tıklayın

400 Yıllık Geleneğin Lezzeti: Kastamonu Simiti

Kastamonu Valiliği ve Belediye Başkanlığı'nın koordinasyonunda gerçekleşen kampanya, yaklaşık 400 yıllık tarihe sahip Kastamonu simidine yeni bir soluk getiriyor. 2019 yılında coğrafi işaret alan Kastamonu simidi, şimdi 5 TL gibi cazip bir fiyattan satışa sunularak daha geniş kitlelere ulaşıyor. Günlük üretim miktarı 25 bin civarında olan simidin, bazı günlerde 30 bine ulaşan üretim hacmiyle vatandaşların büyük ilgisini çektiği belirtiliyor.

Simit enflasyonla mücadeleye katılıyor %50 İndirim!

Kastamonu Simiti: Tarihi Lezzet, Modern Destek

Ali İhsan Dikel ve Faruk Dikel gibi simit ustaları, enflasyonla mücadele kapsamında fiyat indirimi yapmanın yanı sıra, simidin üretim süreci ve özgün lezzetine dair bilgileri de paylaşıyor. Üzüm ya da elma pekmezinde pişirilen simidin çıtır dış yapısı ve lezzeti, Kastamonu simidini diğerlerinden ayırıyor.Simit enflasyonla mücadeleye katılıyor %50 İndirim!

Kastamonu'nun Gastronomik Mirası ve Ekonomik Katkısı

Kastamonu simidi, sadece lezzetiyle değil, ekonomiye katkısıyla da dikkat çekiyor. Yapılan %50 indirimle, hem yerel halk hem de il dışından gelen ziyaretçiler için ekonomik bir lezzet sunumu sağlanıyor. İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlere de gönderilen Kastamonu simidi, hafta sonları semt pazarlarında satışa sunuluyor, böylece Kastamonu'nun lezzet mirası daha geniş bir alana yayılıyor.Simit enflasyonla mücadeleye katılıyor %50 İndirim!

# belediye, destek, kastamonu, ankara, üretim, istanbul

21 Şub 2024 - 10:14 Kastamonu- Ekonomi

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL