83 Suçtan aranan şüpheli yakayı ele verdi

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde, güvenlik güçlerinin kararlılıkla sürdürdüğü operasyonlar neticesinde, toplum huzurunu tehdit eden önemli bir şahıs daha adaletin karşısına çıkarıldı. Jandarma ekipleri, 83 ayrı suçtan kaydı bulunan ve 31 farklı suçtan toplamda 36 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılan S.G. isimli hükümlüyü yakalama başarısı gösterdi.
JASAT'tan Sıkı Takip
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Jandarma Suç Arama Timi (JASAT), halkın güvenliğini tehdit eden suçlulara yönelik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda, aranan şahıslara yönelik titiz bir çalışma yürüten ekipler, S.G. isimli hükümlüyü Hanönü ilçesinde yakaladı. Hükümlünün, 83 farklı suç kaydıyla adeta bir suç makinesi olduğu ortaya çıktı.
Adalete Teslim Edildi
Yakalanan hükümlü, adli işlemlerin ardından tutuklanarak Kastamonu E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Bu operasyon, jandarma ekiplerinin halkın huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden sürdürdüğü çalışmaların bir göstergesi olarak kayıtlara geçti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.