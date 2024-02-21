Umre yolculuğu! Dualarla uğurlama töreni

Yüksek Katılımlı Bir Program
Türkeli ilçesinden kutsal topraklara gitmek üzere yola çıkan umreciler için düzenlenen program, ilçe sakinlerinin yoğun ilgisini çekti. Programa, Vali Dr. Mustafa Özarslan, İlçe Kaymakamı Safa Kahraman, Belediye Başkanı Veysel Şahin gibi önemli isimlerin yanı sıra, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Maneviyat Dolu Anlar
Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı ve İlçe Müftülüğü personelinin seslendirdiği ilahilerle devam etti. Bu manevi atmosfer, katılımcılar üzerinde derin bir etki bıraktı. İlçe Müftüsü Halil İbrahim Kömürcü'nün konuşması ve yaptığı dualarla program son buldu, katılımcılar umre yolculuğuna çıkan vatandaşlara başarılar diledi.
Topluluk Destekli Uğurlama
Türkeli ilçesindeki bu özel program, topluluğun birlik ve beraberliğini gözler önüne serdi. Umre yolcularının kutsal topraklara uğurlanması, ilçe sakinleri arasındaki manevi bağları güçlendirdi ve toplumsal dayanışmanın önemini vurguladı.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.