- Gündem

Umre yolculuğu! Dualarla uğurlama töreni

Sinop Türkeli, umre ibadeti için kutsal topraklara yolculuk edecek vatandaşlarını coşkuyla uğurladı. Türkeli Merkez Camii önünde gerçekleşen duygu yüklü program, cami imamı Atilla Şentürk'ün liderliğinde ve yerel yöneticilerin katılımıyla düzenlendi.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Umre yolculuğu! Dualarla uğurlama töreni mask
Umre yolculuğu! Dualarla uğurlama töreni
Umre yolculuğu! Dualarla uğurlama töreni
+3
Haber albümü için resme tıklayın

Yüksek Katılımlı Bir Program

Türkeli ilçesinden kutsal topraklara gitmek üzere yola çıkan umreciler için düzenlenen program, ilçe sakinlerinin yoğun ilgisini çekti. Programa, Vali Dr. Mustafa Özarslan, İlçe Kaymakamı Safa Kahraman, Belediye Başkanı Veysel Şahin gibi önemli isimlerin yanı sıra, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Umre yolculuğu! Dualarla uğurlama töreni

Maneviyat Dolu Anlar

Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı ve İlçe Müftülüğü personelinin seslendirdiği ilahilerle devam etti. Bu manevi atmosfer, katılımcılar üzerinde derin bir etki bıraktı. İlçe Müftüsü Halil İbrahim Kömürcü'nün konuşması ve yaptığı dualarla program son buldu, katılımcılar umre yolculuğuna çıkan vatandaşlara başarılar diledi.Umre yolculuğu! Dualarla uğurlama töreni

Topluluk Destekli Uğurlama

Türkeli ilçesindeki bu özel program, topluluğun birlik ve beraberliğini gözler önüne serdi. Umre yolcularının kutsal topraklara uğurlanması, ilçe sakinleri arasındaki manevi bağları güçlendirdi ve toplumsal dayanışmanın önemini vurguladı.Umre yolculuğu! Dualarla uğurlama töreni
# belediye

21 Şub 2024 - 10:25 Sinop/ Türkeli- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL