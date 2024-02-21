1 Mart'ta BİM Bolu Marketlerinde Büyük İndirim: Elektronikten Giyime, Mutfak Gereçlerinden Oyuncaklara Harika Fırsatlar!

Bolu BİM’ler de, 1 Mart 2024 tarihinde müşterilerine sunacağı cazip indirimlerle yine gündemde. Elektronikten giyime, mutfak gereçlerinden oyuncaklara kadar geniş bir ürün yelpazesi indirimli fiyatlarla raflarda yerini alacak. İşte, kategorilere göre ayrılmış BİM 1 Mart indirimli ürün listesi ve fiyatları.
Elektronik ve Ev Aletleri
LG 55'' 4K Smart Nanocell TV: 20.999 TL
Dijitsu 50'' UHD Android LED TV: 9.499 TL
Heifer Blender Set: 999 TL
Range Çay Makinesi: 999 TL
Range Türk Kahve Makinesi: 899 TL
Range Dikey Elektrikli Süpürge: 899 TL
Kumtel Mini Fırın: 1.099 TL
Onvo Dijital Tost Makinesi: 2.599 TL
Stanley Mug Termos: 899 TL
Fakir Toz Torbasız Süpürge: 2.499 TL
SkyJet 20'' Elektrikli Bisiklet: 12.999 TL
Tacno Spark Go 2024 128 GB Cep Telefonu: 5.799 TL
Giyim ve Aksesuar
Kadın Pijama Takımı: 219 TL
Kadın Eşofman Altı: 99 TL
Erkek Eşofman Altı: 99 TL
Havlu Saç Bonesi: 39.50 TL
Erkek Pijama Takımı: 219 TL
Kız-Erkek Spor Ayakkabı: 259 TL
Elektrikli Çift Kişilik Battaniye: 299 TL
Letoon Kadın Ayakkabı: 369 TL
Naturalove Aksesuar Serisi (Simli pe.etelik, Cüzdan, Kol Çanta): 7.50 TL - 149 TL
Baskılı Masa Örtüsü: 79 TL
Baskılı Minder: 44.50 TL
Beek Nevresim Seti: 169 TL
Mutfak Gereçleri
Kütahya Porselen Tekli Tabak Çeşitleri: 37.50 TL
Wok Tava: 219 TL
Büyük Derin Çelik Tencere: 499 TL
Yuvarlak Tepsi: 179 TL
Ezme Tava: 359 TL
Kek Kalıbı: 239 TL
Rakle Dekorlu Meşrubat Bardağı: 30.50 TL
Benante Desenli Vakum Kapaklı Baharat Seti: 189 TL
Vakumlu Erzak Kabı Çeşitleri: 16.50 TL
Sofra ve Sunum
Pasta Servis Seti: 249 TL
Çay Bardağı: 109 TL
Cam Kase: 75 TL
İki Katlı Kurabiyelik: 159 TL
Gold Rimli Su Bardağı: 89 TL
Gold Peçetelik: 107.50 TL
Oyuncaklar
İş Araçları: 99 TL
Oyuncak 4x4 Araba: 599 TL
Motosiklet: 59 TL
Süpürge: 99 TL
Polis Seti: 149 TL
Meyve Kesme Oyunu: 89 TL
Barbie Manyetik Kıyafet Giydirme Oyunu: 89 TL
Saklama Kutulu Blok Seti: 89 TL
Bu indirimler, BİM müşterilerine hem kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla sunma fırsatı hem de çeşitli ihtiyaçlarını tek seferde karşılama imkanı sağlıyor. Alışveriş listelerinizi hazırlayın ve bu fırsatları kaçırmayın!
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.