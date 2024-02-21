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1 Mart'ta BİM Bolu Marketlerinde Büyük İndirim: Elektronikten Giyime, Mutfak Gereçlerinden Oyuncaklara Harika Fırsatlar!

BİM Bolu Mağazalarında, 1 Mart 2024'te müşterilerine elektronik, giyim, mutfak gereçleri ve oyuncaklar dahil geniş bir ürün yelpazesinde indirimler sunuyor. Kaliteli ve uygun fiyatlı alışverişin adresi BİM'de bu hafta kaçırılmayacak fırsatlar sizi bekliyor.

Doğukan Demirci
Doğukan Demirci Tüm Haberleri
1 Mart'ta BİM Bolu Marketlerinde Büyük İndirim: Elektronikten Giyime, Mutfak Gereçlerinden Oyuncaklara Harika Fırsatlar! mask
1 Mart'ta BİM Bolu Marketlerinde Büyük İndirim: Elektronikten Giyime, Mutfak Gereçlerinden Oyuncaklara Harika Fırsatlar!
1 Mart'ta BİM Bolu Marketlerinde Büyük İndirim: Elektronikten Giyime, Mutfak Gereçlerinden Oyuncaklara Harika Fırsatlar!
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Bolu BİM’ler de, 1 Mart 2024 tarihinde müşterilerine sunacağı cazip indirimlerle yine gündemde. Elektronikten giyime, mutfak gereçlerinden oyuncaklara kadar geniş bir ürün yelpazesi indirimli fiyatlarla raflarda yerini alacak. İşte, kategorilere göre ayrılmış BİM 1 Mart indirimli ürün listesi ve fiyatları.

Elektronik ve Ev Aletleri

LG 55'' 4K Smart Nanocell TV: 20.999 TL

Dijitsu 50'' UHD Android LED TV: 9.499 TL

Heifer Blender Set: 999 TL

Range Çay Makinesi: 999 TL

Range Türk Kahve Makinesi: 899 TL

Range Dikey Elektrikli Süpürge: 899 TL

Kumtel Mini Fırın: 1.099 TL

Onvo Dijital Tost Makinesi: 2.599 TL

Stanley Mug Termos: 899 TL

Fakir Toz Torbasız Süpürge: 2.499 TL

SkyJet 20'' Elektrikli Bisiklet: 12.999 TL

Tacno Spark Go 2024 128 GB Cep Telefonu: 5.799 TL

1 Mart'ta BİM Bolu Marketlerinde Büyük İndirim: Elektronikten Giyime, Mutfak Gereçlerinden Oyuncaklara Harika Fırsatlar!

Giyim ve Aksesuar

Kadın Pijama Takımı: 219 TL

Kadın Eşofman Altı: 99 TL

Erkek Eşofman Altı: 99 TL

Havlu Saç Bonesi: 39.50 TL

Erkek Pijama Takımı: 219 TL

Kız-Erkek Spor Ayakkabı: 259 TL

Elektrikli Çift Kişilik Battaniye: 299 TL

Letoon Kadın Ayakkabı: 369 TL

Naturalove Aksesuar Serisi (Simli pe.etelik, Cüzdan, Kol Çanta): 7.50 TL - 149 TL

Baskılı Masa Örtüsü: 79 TL

Baskılı Minder: 44.50 TL

Beek Nevresim Seti: 169 TL

1 Mart'ta BİM Bolu Marketlerinde Büyük İndirim: Elektronikten Giyime, Mutfak Gereçlerinden Oyuncaklara Harika Fırsatlar!

Mutfak Gereçleri

Kütahya Porselen Tekli Tabak Çeşitleri: 37.50 TL

Wok Tava: 219 TL

Büyük Derin Çelik Tencere: 499 TL

Yuvarlak Tepsi: 179 TL

Ezme Tava: 359 TL

Kek Kalıbı: 239 TL

Rakle Dekorlu Meşrubat Bardağı: 30.50 TL

Benante Desenli Vakum Kapaklı Baharat Seti: 189 TL

Vakumlu Erzak Kabı Çeşitleri: 16.50 TL

1 Mart'ta BİM Bolu Marketlerinde Büyük İndirim: Elektronikten Giyime, Mutfak Gereçlerinden Oyuncaklara Harika Fırsatlar!

Sofra ve Sunum

Pasta Servis Seti: 249 TL

Çay Bardağı: 109 TL

Cam Kase: 75 TL

İki Katlı Kurabiyelik: 159 TL

Gold Rimli Su Bardağı: 89 TL

Gold Peçetelik: 107.50 TL

1 Mart'ta BİM Bolu Marketlerinde Büyük İndirim: Elektronikten Giyime, Mutfak Gereçlerinden Oyuncaklara Harika Fırsatlar!

Oyuncaklar

İş Araçları: 99 TL

Oyuncak 4x4 Araba: 599 TL

Motosiklet: 59 TL

Süpürge: 99 TL

Polis Seti: 149 TL

Meyve Kesme Oyunu: 89 TL

Barbie Manyetik Kıyafet Giydirme Oyunu: 89 TL

Saklama Kutulu Blok Seti: 89 TL

1 Mart'ta BİM Bolu Marketlerinde Büyük İndirim: Elektronikten Giyime, Mutfak Gereçlerinden Oyuncaklara Harika Fırsatlar!

 

Bu indirimler, BİM müşterilerine hem kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla sunma fırsatı hem de çeşitli ihtiyaçlarını tek seferde karşılama imkanı sağlıyor. Alışveriş listelerinizi hazırlayın ve bu fırsatları kaçırmayın!

# spor, polis, kız

21 Şub 2024 - 11:30 Bolu/ Bolu- Ekonomi

Mahreç  Doğukan Demirci

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