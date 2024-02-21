1 Mart'ta BİM Bolu Marketlerinde Büyük İndirim: Elektronikten Giyime, Mutfak Gereçlerinden Oyuncaklara Harika Fırsatlar!

Bolu BİM’ler de, 1 Mart 2024 tarihinde müşterilerine sunacağı cazip indirimlerle yine gündemde. Elektronikten giyime, mutfak gereçlerinden oyuncaklara kadar geniş bir ürün yelpazesi indirimli fiyatlarla raflarda yerini alacak. İşte, kategorilere göre ayrılmış BİM 1 Mart indirimli ürün listesi ve fiyatları.

Elektronik ve Ev Aletleri

LG 55'' 4K Smart Nanocell TV: 20.999 TL

Dijitsu 50'' UHD Android LED TV: 9.499 TL

Heifer Blender Set: 999 TL

Range Çay Makinesi: 999 TL

Range Türk Kahve Makinesi: 899 TL

Range Dikey Elektrikli Süpürge: 899 TL

Kumtel Mini Fırın: 1.099 TL

Onvo Dijital Tost Makinesi: 2.599 TL

Stanley Mug Termos: 899 TL

Fakir Toz Torbasız Süpürge: 2.499 TL

SkyJet 20'' Elektrikli Bisiklet: 12.999 TL

Tacno Spark Go 2024 128 GB Cep Telefonu: 5.799 TL

Giyim ve Aksesuar

Kadın Pijama Takımı: 219 TL

Kadın Eşofman Altı: 99 TL

Erkek Eşofman Altı: 99 TL

Havlu Saç Bonesi: 39.50 TL

Erkek Pijama Takımı: 219 TL

Kız-Erkek Spor Ayakkabı: 259 TL

Elektrikli Çift Kişilik Battaniye: 299 TL

Letoon Kadın Ayakkabı: 369 TL

Naturalove Aksesuar Serisi (Simli pe.etelik, Cüzdan, Kol Çanta): 7.50 TL - 149 TL

Baskılı Masa Örtüsü: 79 TL

Baskılı Minder: 44.50 TL

Beek Nevresim Seti: 169 TL

Mutfak Gereçleri

Kütahya Porselen Tekli Tabak Çeşitleri: 37.50 TL

Wok Tava: 219 TL

Büyük Derin Çelik Tencere: 499 TL

Yuvarlak Tepsi: 179 TL

Ezme Tava: 359 TL

Kek Kalıbı: 239 TL

Rakle Dekorlu Meşrubat Bardağı: 30.50 TL

Benante Desenli Vakum Kapaklı Baharat Seti: 189 TL

Vakumlu Erzak Kabı Çeşitleri: 16.50 TL

Sofra ve Sunum

Pasta Servis Seti: 249 TL

Çay Bardağı: 109 TL

Cam Kase: 75 TL

İki Katlı Kurabiyelik: 159 TL

Gold Rimli Su Bardağı: 89 TL

Gold Peçetelik: 107.50 TL

Oyuncaklar

İş Araçları: 99 TL

Oyuncak 4x4 Araba: 599 TL

Motosiklet: 59 TL

Süpürge: 99 TL

Polis Seti: 149 TL

Meyve Kesme Oyunu: 89 TL

Barbie Manyetik Kıyafet Giydirme Oyunu: 89 TL

Saklama Kutulu Blok Seti: 89 TL

Bu indirimler, BİM müşterilerine hem kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla sunma fırsatı hem de çeşitli ihtiyaçlarını tek seferde karşılama imkanı sağlıyor. Alışveriş listelerinizi hazırlayın ve bu fırsatları kaçırmayın!