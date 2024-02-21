İşte, Zafer Partisi’nin ilçe belediye başkan adayları ve üye listeleri

Zafer Partisi Bolu Belediye Meclisi Adayları

Zafer Partisi, 2024 yerel seçimlerine Bolu Belediye Meclisi için hazırladığı aday listesi ile iddialı bir başlangıç yapıyor. Metin Şenel, Tuğrul Mert Aşçı, Şükran Tanacı, Oktay Gökdemi̇r, Özer Bulut, Mahmut Güngül, Uğur Çakır, Burak Baysal, Oğuzhan Karaer, Mete Akgün, Şeh Şamil Kileci, Beyza Çuhadar, Yunus Emre Ünal ve Gürhan Öztürk gibi isimler, Bolu'nun sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sağlama sözü veriyor.

Bolu İl Genel Meclisi Aday Kadrosu

Bolu İl Genel Meclisi için de Zafer Partisi, Yüksel Özdemir, Muhammed Kerem Çınar ve Gökhan Tantali̇oğlu gibi tecrübeli ve dinamik isimleri öne çıkarıyor. Bu adaylar, il genelindeki ihtiyaçlara yönelik çalışmalar yapmayı hedefliyor.

İlçe Belediye Başkan Adayları kim?

Zafer Partisi'nin ilçe belediye başkan adayları Mengen'den Özgür Eralp, Mudurnu'dan Muhammed Necmi Demirtaş, Göynük'ten Erkan Harun Tut, Gerede'den Furkan Kılıç, Kıbrıscık'tan Sefer Akı, Yeniçağa'dan Kubilay Eren Yılmaz, Dörtdivan'dan Şahin Tulgan ve Gökçesu'dan Ümit Yıldırım, Bolu'nun dört bir yanında Zafer Partisi'nin temsilcileri olarak seçim yarışında yer alıyor.

Seçim stratejisi ve hedefler

Zafer Partisi'nin seçim stratejisi, Bolu'nun her köşesine ulaşarak vatandaşların beklenti ve ihtiyaçlarını doğrudan dinlemek üzerine kurulu. Parti, aday listesinde yer alan tecrübeli ve yenilikçi isimlerle, Bolu'nun sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda kalkınmasını sağlamayı amaçlıyor.

Bolu'nun geleceği için

Zafer Partisi'nin aday listesi, Bolu'nun geleceğine yön verecek projelerde birlikte çalışma arzusunu yansıtıyor. Parti, belediye ve il genel meclisi adaylarıyla, Bolu'nun her bir bireyinin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

Seçmenlere çağrı

Zafer Partisi, Bolu'daki seçmenleri 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde desteklerini istiyor. Parti, aday listesi ve projeleriyle, Bolu'nun daha yaşanabilir bir kent olması için çalışma sözü veriyor. Seçmenlerin, Bolu'nun geleceğini şekillendirecek bu önemli seçimde oy kullanmaları büyük önem taşıyor.

Zafer Partisi'nin Bolu'da yerel seçimlere güçlü bir aday kadrosu ile girmesi, seçim dinamiklerini değiştirecek gibi görünüyor. Partinin, Bolu'nun sosyal ve ekonomik anlamda gelişimine katkı sağlayacak projeleri ve adaylarıyla dikkat çekmesi bekleniyor. Bu stratejik ve iddialı aday listesi ile Zafer Partisi, Bolu'nun her köşesinde seçmenin güvenini kazanmayı hedefliyor.