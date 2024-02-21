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Boluspor’dan ayrılan Dolunay Göl Eskişehirspor maçında alkış aldı

Eskişehir Yunus Emrespor'a transfer olan genç kaleci Dolunay Göl, ilk maçında sergilediği üstün performans ile dikkatleri üzerine çekti. Boluspor altyapısından yetişen Dolunay, geleceğin yıldız adayları arasında.

Osman Aykan
Osman Aykan Tüm Haberleri
Boluspor’dan ayrılan Dolunay Göl Eskişehirspor maçında alkış aldı mask
Boluspor’dan ayrılan Dolunay Göl Eskişehirspor maçında alkış aldı
Boluspor’dan ayrılan Dolunay Göl Eskişehirspor maçında alkış aldı
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Boluspor'un altyapısından yetişen ve geçtiğimiz günlerde Eskişehir Yunus Emrespor'un kadrosuna katılan genç kaleci Dolunay Göl, futbol sahalarında adından söz ettirmeye devam ediyor. Henüz 18 yaşında olan ve futbol kariyerinde yeni bir sayfa açan Dolunay, ilk maçında sergilediği üstün performans ile futbolseverlerin takdirini kazandı.

Boluspor’dan ayrılan Dolunay Göl Eskişehirspor maçında alkış aldı

Kritik kurtarışlarla maçın yıldızı

Bölgesel Amatör Lig'de Eskişehirspor'a konuk olan Yunus Emre Spor'da kaleyi devralan Dolunay, maç boyunca gösterdiği kahramanca performans ile göz doldurdu. Özellikle maçın ilk yarısında Eskişehirspor'un gollük pozisyonlarında yaptığı kritik kurtarışlarla takımını ayakta tutan genç kaleci, ikinci yarıda da üstün bir performans sergileyerek takımının skorunu korumasında önemli bir rol oynadı.

Boluspor’dan ayrılan Dolunay Göl Eskişehirspor maçında alkış aldı

Futbol dünyasında yükselen yıldız

Dolunay Göl, futbola Boluspor'un altyapısında başladı ve kısa sürede gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekti. Henüz 16 yaşında A takıma yükselen ve U 19 takımında da forma giyen Dolunay, altyapıda çıktığı 73 maçta kalesini koruyarak geleceğin parlak kalecileri arasında gösterilmeye başlandı. Boluspor ile yaşanan ayrılığın ardından Eskişehir Yunus Emrespor ile anlaşan Dolunay, yeni takımında da yıldızını parlatmaya devam ediyor.

Boluspor’dan ayrılan Dolunay Göl Eskişehirspor maçında alkış aldı

Atletik yapısı ve teknik becerisiyle dikkat çekiyor

Dolunay Göl, sahadaki atletik yapısı ve ayak tekniği ile de dikkat çekiyor. Genç yaşına rağmen sahip olduğu fiziksel özellikler ve teknik beceri ile ön plana çıkan Dolunay, performansıyla Eskişehir'de tam not aldı.

Boluspor’dan ayrılan Dolunay Göl Eskişehirspor maçında alkış aldı

İzlenmesi gereken yetenekler arasında

Futbol kariyerinin bu yeni döneminde gösterdiği üstün performans ile Dolunay, futbolseverlerin ve scoutların dikkatini çekmeyi başarıyor. Dolunay Göl, izlenmesi gereken yetenekler arasında yer alıyor.

Boluspor’dan ayrılan Dolunay Göl Eskişehirspor maçında alkış aldı

Boluspor'un genç yetenekleri

Boluspor'un altyapısından yetişen ve A takıma kadar yükselen genç kaleciler, kulübün geleceğini şekillendirecek önemli isimler arasında yer alıyor. Ancak, Dolunay Göl gibi yeteneklerin ayrılması, kulübün bu potansiyeli doğru şekilde kullanıp kullanmadığı konusunda eleştirilere neden oldu.

Boluspor’dan ayrılan Dolunay Göl Eskişehirspor maçında alkış aldı

# spor, boluspor

21 Şub 2024 - 10:36 Bolu- Spor

Mahreç  Osman Aykan

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