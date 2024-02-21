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Anayasa Mahkemesi'nden kamu görevlilerinin haklarına dair iki önemli karar

Anayasa Mahkemesi, kamu görevlilerinin ifade özgürlüğü ve toplantı düzenleme haklarına ilişkin iki önemli karar verdi. Bu kararlar, kamu çalışanlarının haklarını korurken, kamu hizmetinin tarafsızlığını ve bağımsızlığını da güvence altına alıyor.

Esra Perçin
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Anayasa Mahkemesi'nden kamu görevlilerinin haklarına dair iki önemli karar mask
Anayasa Mahkemesi'nden kamu görevlilerinin haklarına dair iki önemli karar
Anayasa Mahkemesi'nden kamu görevlilerinin haklarına dair iki önemli karar
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Anayasa Mahkemesi (AYM), kamu görevlilerinin sendikal faaliyetler ve disiplin cezaları ile ilgili iki önemli karara imza attı. Bu kararlar, kamu görevlilerinin ifade özgürlüğü ve toplantı düzenleme haklarına yönelik kritik öneme sahip ve kamu çalışanlarının haklarını önemli ölçüde etkileyecek nitelikte.

Anayasa Mahkemesi'nden kamu görevlilerinin haklarına dair iki önemli karar

İfade Özgürlüğü ve Disiplin Cezası Üzerine Karar

Bir kamu görevlisinin, sendikal bir etkinlikte attığı sloganlar nedeniyle disiplin cezası alması ve bu durumun ifade özgürlüğü ihlali olup olmadığı konusu, AYM tarafından değerlendirildi. Görevli, terör eylemlerine karşı yapılan bir basın açıklamasında, "Katil IŞİD, İş Birlikçi AKP" gibi sloganlar atmış ve bu eylemi nedeniyle "Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunduğu" gerekçesiyle kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına çarptırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi'nden kamu görevlilerinin haklarına dair iki önemli karar

AYM, kamu görevlilerinin ifade özgürlüğüne sahip olduğunu ancak görüşlerini tarafsız ve siyasetten bağımsız şekilde açıklamaları gerektiğini vurguladı. Mahkeme, ilgili kişinin disiplin cezasından kaçınma yükümlülüğünü yerine getirmediğine ve uygulanan disiplin cezasının orantılı olduğuna karar vererek, ifade özgürlüğüne yapılan müdahalenin demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olduğunu belirtti.Anayasa Mahkemesi'nden kamu görevlilerinin haklarına dair iki önemli karar

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hakkı Kararı

İkinci karar, bir gösteri yürüyüşünde kolluk kuvvetlerinin dağılma çağrısına uymayarak mukavemet gösteren bir kamu görevlisine verilen disiplin cezasıyla ilgiliydi. AYM, kamu görevlilerinin bazı ayrıcalık ve avantajlara sahip olmalarının yanı sıra birtakım kısıtlamalar ve sorumluluklara da katlanmaları gerektiğini belirtti. Mahkeme, gösteri yürüyüşlerinde kamu görevlilerinin daha esnek değerlendirilmesi gerektiğine işaret etti ve ilgili kişinin eyleminin kamu görevini etkilemediğine, disiplin cezasının zorunlu toplumsal bir ihtiyaca karşılık gelmediğine karar verdi.

Bu iki karar, kamu görevlilerinin ifade özgürlüğü ve toplantı düzenleme haklarının korunması açısından önemli bir adım olarak değerlendirilmekte. Anayasa Mahkemesi'nin bu kararları, kamu çalışanlarının haklarını koruma altına alırken, aynı zamanda kamu hizmetinin tarafsızlığını ve bağımsızlığını da güvence altına alıyor.

# kamu

21 Şub 2024 - 12:00 - Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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