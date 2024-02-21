İşte, DEVA Partisi’nin 2024 yerel Seçim aday listesi

DEVA Partisi'nin Bolu Belediye Başkanı ve Meclis Üyeleri Adayları

DEVA Partisi, 2024 yerel seçimleri öncesinde Bolu için güçlü ve yenilikçi bir aday listesi duyurdu. Belediye başkan adayı olarak gösterilen Nadir Gürkan Yetkin, şehrin geleceğine yön verecek liderlik ve vizyon sahibi bir isim olarak öne çıkıyor. Belediye meclis üyesi kontenjan adayları arasında Cihad Açıkgöz, Mustafa Canbaş ve Uğur Denizhan gibi tecrübeli isimler yer alıyor. Güngör Arslan, İsmail Tan Günal ve Ufkay Kadir Erker, mecliste Bolu için çalışacak diğer önemli figürler.

Geniş ve çeşitlilik gösteren Belediye Meclisi Aday Kadrosu

DEVA Partisi'nin belediye meclisi aday listesi, şehrin sosyal ve ekonomik gelişimine katkıda bulunacak geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Fatih Karabaş, Sertaç Günay, Suna Coşkun, Serdar İleri, Doğukan İnal, Şenol Örencik, Canan Koparan, Sinan Bahadır Özeniş, Enes Çamlıoğlu, Nazım Çilesiz, Murat Akdoğan, Mete Berkin Gürkan, Hakan Dikmen, Mehmet Kabakçıoğlu, Kadir Gürkan Dümelli, Emine Darıcı, Yunus Yıldırım, Serdal Kayrancıoğlu, Talha Aydın, Erol Çınar, Halil İbrahim Yaman, Emre Yaman, Bayram Koçarslan, Tamer Uludağ ve Emine Gölge, Bolu'nun çeşitli kesimlerinden gelen sesleri temsil etme gücüne sahip.

İl Genel Meclisi üye adayları kimler?

İl genel meclisi adayları, Ayhan Çetin, Aydın Bilgi, Recep Nuri Kaçmaz, Murat Akman, Sibel Güldemir ve Semiha Akdemir gibi isimlerle, Bolu'nun genelinde etkili ve çözüm odaklı temsil vaat ediyor. Bu adaylar, ilin karşılaştığı çeşitli sorunlara yenilikçi çözümler üretmeyi hedefliyor.

Yenilikçi ve bir yaklaşım

DEVA Partisi'nin aday listesi, farklı alanlardan gelen, yenilikçi ve dinamik bireylerden oluşuyor. Bu çeşitlilik, Bolu'nun sosyal, ekonomik ve kültürel ihtiyaçlarına yönelik geniş bir perspektif ve çözüm seti sunmayı amaçlıyor. Adaylar, şehrin geleceğine yön verecek projelerde önemli roller üstlenmeye hazır.

DEVA’nin hedefi kazanmak

DEVA Partisi, Bolu'nun her bir bireyine ulaşarak, onların sesini duymak ve ihtiyaçlarına çözüm üretmek üzerine bir seçim stratejisi belirledi. Parti, aday listesinde yer alan tecrübeli ve yenilikçi isimlerle, Bolu'nun sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda kalkınmasını sağlamayı hedefliyor.

Destek bekliyorlar

DEVA Partisi, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Bolu halkının desteğini bekliyor. Aday listesi ve projeleriyle, Bolu'nun daha yaşanabilir, daha adil ve daha zengin bir kent olması için çalışma sözü veren parti, seçmenlerin bilinçli bir tercih yapmalarının önemini vurguluyor.

DEVA Partisi'nin Bolu'da yerel seçimlere güçlü ve yenilikçi bir aday kadrosu ile girmesi, şehrin sosyal ve ekonomik gelişimine önemli katkılar sağlayacak projelerle dikkat çekiyor. Bu stratejik ve iddialı aday listesi ile parti, Bolu'nun her köşesinde seçmenin güvenini kazanmayı ve geleceğini şekillendirmeyi hedefliyor.