Kia Stonic’mi? Fiat Egea’mı? İşte fiyatlar ve özellikleri!

Kia, Türkiye otomobil pazarında büyük bir hamle yaparak, elektrikli araç segmentindeki EV6 modeline uyguladığı 250.000 TL'lik dev indirimle otomobil severlerin dikkatini çekti. Bu indirim, Kia'nın rekabetçi fiyatlandırma stratejisinin bir parçası olarak, EV6 modelini daha erişilebilir kılarak elektrikli araç piyasasında önemli bir avantaj sağlıyor.

Elektrikli Araçlarda Büyük İndirim

Kia'nın EV6 modeli, 2023 model yılı için uygulanan 250.000 TL'lik indirimle, elektrikli araç piyasasında dikkat çekici bir konuma yükseldi. Bu indirim, EV6'nın daha geniş bir tüketici kitlesine ulaşmasını sağlayarak, elektrikli araçların benimsenmesini teşvik ediyor.

Kia Stonic: Fiyat/Performans Lideri

Kia Stonic, 2024 model yılı için sunduğu uygun fiyatlarla, özellikle Fiat Egea'nın bazı versiyonlarına kıyasla önemli bir alternatif haline geldi. Stonic'in fiyatlandırması, Kia'nın pazardaki rekabet gücünü artırırken, tüketicilere kalite ve performansı uygun fiyatlarla sunma stratejisini yansıtıyor.

Fiyat Karşılaştırması: Stonic vs. Egea

Kia Stonic ve Fiat Egea arasındaki fiyat karşılaştırması, Stonic'in bazı versiyonlarının Egea'nın benzer donanımlı modellerine göre daha uygun fiyatlarla sunulduğunu gösteriyor. Bu durum, tüketicilerin bütçelerine uygun, yüksek kaliteli bir SUV arayışında Kia'yı tercih etmelerine olanak tanıyor.

Kia Stonic Modeli (2024):

1.4L 100 PS Otomatik Cool: 1.148.000 TL

1.0L 100 PS DCT (Otomatik) Cool: 1.208.000 TL

1.4L 100 PS Otomatik Business: 1.188.000 TL

1.4L 100 PS Otomatik Elegance: 1.228.000 TL

1.0L 100 PS DCT (Otomatik) Elegance: 1.288.000 TL

Fiat Egea Sedan (2024):

1.4 Fire 95 HP Easy: 902.900 TL (Kampanyalı: 864.900 TL)

1.3 M.Jet 95 HP Easy: 1.095.900 TL (Kampanyalı: 1.053.900 TL)

1.6 M.Jet 130 HP DCT Easy: 1.248.900 TL (Kampanyalı: 1.200.900 TL)

1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Easy: 1.342.900 TL (Kampanyalı: 1.332.900 TL)

Kia EV6 Modeli (2023):

EV6 - 169 kW Otomatik Prestige Long Range: 3.130.000 TL (Kampanyalı: 2.880.000 TL)

EV6 - 239 kW 4X4 Otomatik GT-Line Long Range: 3.500.000 TL (Kampanyalı: 3.250.000 TL)

EV6 - 430 kW 4X4 Otomatik GT Long Range: 3.850.000 TL (Kampanyalı: 3.600.000 TL)

Kia'nın 250.000 TL'lik indirimle piyasaya sürdüğü EV6 modeli ve Stonic SUV'un uygun fiyatlandırması, markanın Türkiye otomobil pazarındaki rekabetçi pozisyonunu güçlendiriyor. Kia, bu stratejilerle hem elektrikli araç segmentinde hem de geleneksel motorlu araç kategorisinde tüketicilere cazip alternatifler sunuyor.