En çok insanı o öldürüyor

Kardiyoloji Uzmanı Dr. İsmail Erdoğu, 9 Şubat Dünya Sigara Bırakma haftası vesilesiyle, sigara bağımlılığı ve bu alışkanlığın yol açtığı sağlık sorunları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin, OECD ülkeleri arasında en yüksek sigara kullanım oranına sahip olduğunu belirten Erdoğu, sigaraya bağlı ölümlerin önlenebilir olduğunu vurguladı. Sigaranın başlama yaşı düşerken, kadınlar arasında sigara kullanımının arttığına dikkat çeken Erdoğu, sigaranın zararları ve bırakma yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Sigara Kullanımında Alarm Verici Artış

Dr. Erdoğu, Türkiye'de sigara kullanım oranlarının yüzde 28 civarında olduğunu ve özellikle son yirmi yılda kadınlar arasında sigara kullanımının artış gösterdiğini ifade etti. Sigaranın başlama yaşı giderek düşerken, bu durumun toplum sağlığı için ciddi bir sorun teşkil ettiğini belirtti. Erdoğu, dünya genelinde sigaraya bağlı ölümlerin yıllık yaklaşık sekiz milyon olduğunu, bu rakamın Covid-19 pandemisinden kaynaklanan ölümleri bile geride bıraktığını vurguladı.

Sigaranın Zararları ve Önlenebilir Ölümler

Sigaranın neredeyse tüm organlara zarar verdiğini belirten Erdoğu, solunum ve dolaşım sistemlerinde başlayan etkilerin, ciltten üreme sağlığına kadar geniş bir yelpazede sağlık sorunlarına yol açtığını açıkladı. Sigara bırakıldığında yaşam süresinin arttığını ve sağlığın iyileştiğini ifade eden Erdoğu, sigaranın aynı zamanda depresyon gibi psikolojik sorunlara da neden olabileceğini belirtti.

Sigarayı Bırakma Yolları

Sigarayı bırakma sürecinde danışmanlık ve profesyonel destek almanın önemine değinen Erdoğu, bağımlılık düzeyinin belirlenmesi ve gerektiğinde ilaç tedavisinin etkili olabileceğini söyledi. Günlük bir sigara bile arzulayan kişilerin bağımlı kabul edildiğini belirten Erdoğu, sigara içme oranlarının yaşla birlikte düştüğünü, ancak kadınlarda bu oranın arttığını ifade etti. Toplumun sigaranın zararları konusunda daha fazla bilgilendirilmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğu, toplumun bırakma konusunda bir refleks geliştirdiğini ancak yeterli bilgiye sahip olmadığını düşündüğünü belirtti.

Toplumsal Bilinç ve Kadınlar Arasında Artan Sigara Kullanımı

Erdoğu, toplumsal bilinçlendirme çalışmalarının önemine değinerek, kadınların sigara kullanımındaki artışa dikkat çekti. Geçmişte kadınların sigara içme konusunda toplumsal baskı hissettiğini, ancak günümüzde bu baskının azaldığını ve kadınların daha rahat sigara içmeye başladığını ifade etti. Bu durumun, kadınlar arasında sigara bağımlılığını artırdığını belirten Erdoğu, toplumun kadınların sigara içmesine artık daha doğal bir gözle baktığını ve bu durumun sigara kullanımını daha da yaygınlaştırdığını söyledi.

Sigara Bağımlılığına Karşı Mücadele

Dr. İsmail Erdoğu'nun açıklamaları, sigara bağımlılığı ve bu alışkanlığın yol açtığı sağlık sorunlarına karşı toplumsal bir bilinç oluşturmanın önemini vurguluyor. Sigara bağımlılarına yönelik açıklamalar, sigaraya bağlı ölümlerin önlenebilir olduğunu ve toplumun bu konuda daha fazla bilgilendirilmesi gerektiğini gösteriyor. Sigarayı bırakma sürecinde profesyonel destek ve danışmanlık hizmetlerinin önemi de bu süreçteki başarı oranını artırabilir.