İYİ Parti Bolu'da Yerel Seçimler İçin Aday Kadrolarını açıkladı

İYİ Parti Bolu'da seçim hazırlıklarını tamamladı

İYİ Parti, 2024 yerel seçimleri öncesi Bolu'da belediye ve il genel meclisi aday listelerini açıkladı. Mansur Şen liderliğindeki parti, Bolu Belediye Meclisi ve Bolu Merkez İlçe İl Genel Meclisi için iddialı adaylarını kamuoyuna sundu. Bu adımla, parti yerel seçimlerde güçlü ve etkili temsil hedefini ortaya koydu.

Bolu Belediye Meclisi üye adayları

Bolu Belediye Meclisi için seçilen adaylar, deneyim ve yenilikçi bakış açılarını birleştiren bir kadrodan oluşuyor. Aday listesi şu isimleri içeriyor: Suat Orhan, Hasan Hakan, Türkan Şimşek, Bahadır Tandoğan, Ünal Arslan, Gülsemin Yurtseven, Tahsin Türk, Tamer Kandemir, Ahmet Bedir, Sibel Kocagözoğlu, Tolga Aytop, Yetiş Kılıç, Mehmet Eratlı, Havva Nur Çoban, Umut Şenduygu, Ahmet Şahin, Çağrı Sarp, Sema Gönül, Suat Güler, Yasemin Öz, Günhan Aydemir, Cem Oral, İsmail Karakanlı, Zafer Güler, Memnune Gençler, Ahmet Karakiraz, Kadir Güler ve Mehmet Ali Gök. Kontenjan adayları olarak Ahmet Karatepe, Fadime Gülen ve Fazıl Şolpan belirlendi.

İl Genel Meclisi Adayları güç gösterisi yapıyor

Bolu Merkez İlçe İl Genel Meclisi için seçilen adaylar da güçlü bir temsil vaadiyle dikkat çekiyor. Bu kadro, Hüseyin Cahit Özkalem, Yalçın Akman, Aydın Yılmaz, Nihat Can, Sadri Akdoğan ve Ufuk Güler gibi isimlerden oluşuyor. Parti, bu adaylarla Bolu'nun çıkarlarını en üst düzeyde temsil etmeyi hedefliyor.

İYİ Parti'nin Bolu için büyük planları

İYİ Parti'nin aday kadrosu, Bolu'nun sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine önemli katkılarda bulunacak profilleri barındırıyor. Parti, yerel yönetimlerde etkinlik ve verimlilik ile şehrin geleceğine yön verme amacında.

Bolu halkından destek bekleniyor

İYİ Parti, Bolu'daki vatandaşlardan, şehrin geleceğini şekillendirecek bu kritik seçimde destek istiyor. Aday listeleriyle her kesimden seçmene ulaşmayı hedefleyen parti, kapsayıcı ve birleştirici bir politika izlemeyi amaçlıyor.

Yerel Seçimlerde yeni bir dönem

2024 yerel seçimleri, Bolu için yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor. İYİ Parti'nin hazırladığı aday listeleri, şehrin potansiyelini maksimize etme ve Bolu'yu daha yaşanabilir bir yer haline getirme vaadinde bulunuyor.

İYİ Parti'nin Bolu'da gösterdiği aday kadrosu ve yerel seçimlere yönelik stratejisi, seçmenler arasında büyük ilgi uyandırıyor. Parti, seçim süreci boyunca Bolu'nun her köşesinde etkili bir kampanya yürüterek, şehrin geleceğini şekillendirmek için çalışmalarına devam edecek.