Tavuk çiftliği alevlere teslim

Yangının Nedeni Belirsizliğini Koruyor

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemese de, olay yerine hızla müdahale eden Mudurnu Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere karşı yoğun bir mücadele verdi. Profesyonel itfaiye ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak yangın, çiftlikte büyük maddi hasara yol açtı.

Maddi Hasar Büyük

Yangın sonucunda çiftliğin kazan dairesi ve bir traktör tamamen kullanılamaz hale geldi. Bu durum, çiftlik işletmecisi Salih Çetin için büyük bir kayıp anlamına geliyor. Çetin ve ailesi, yangının ardından zor bir dönemle karşı karşıya kaldı. Yangının maddi hasarının yanı sıra, çiftlikteki hayvanların durumu ve gelecekteki üretim faaliyetleri üzerindeki etkisi de endişe konusu.

Topluluk Destek Arayışında

Mudurnu ve çevresindeki topluluk, yangından etkilenen çiftlik sahibine destek olmak için seferber oldu. Yerel halk ve çevre köylerden gelen yardımlar, çiftliğin en kısa sürede eski haline getirilmesi için umut vaat ediyor.