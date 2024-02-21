- Asayiş

Tavuk çiftliği alevlere teslim

Bolu Mudurnu, dün gece beklenmedik bir olaya sahne oldu. Mangırlar köyünde yer alan bir tavuk çiftliğinde yangın çıktı. Salih Çetin'e ait bu çiftlikteki kazan dairesinde başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek çiftlik sahibi ve yerel halk arasında endişe yarattı.

Anadolu Ajansı
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Tavuk çiftliği alevlere teslim mask
Tavuk çiftliği alevlere teslim
Tavuk çiftliği alevlere teslim
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Yangının Nedeni Belirsizliğini Koruyor

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemese de, olay yerine hızla müdahale eden Mudurnu Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere karşı yoğun bir mücadele verdi. Profesyonel itfaiye ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak yangın, çiftlikte büyük maddi hasara yol açtı.

Tavuk çiftliği alevlere teslim

Maddi Hasar Büyük

Yangın sonucunda çiftliğin kazan dairesi ve bir traktör tamamen kullanılamaz hale geldi. Bu durum, çiftlik işletmecisi Salih Çetin için büyük bir kayıp anlamına geliyor. Çetin ve ailesi, yangının ardından zor bir dönemle karşı karşıya kaldı. Yangının maddi hasarının yanı sıra, çiftlikteki hayvanların durumu ve gelecekteki üretim faaliyetleri üzerindeki etkisi de endişe konusu.Tavuk çiftliği alevlere teslim

Topluluk Destek Arayışında

Mudurnu ve çevresindeki topluluk, yangından etkilenen çiftlik sahibine destek olmak için seferber oldu. Yerel halk ve çevre köylerden gelen yardımlar, çiftliğin en kısa sürede eski haline getirilmesi için umut vaat ediyor.Tavuk çiftliği alevlere teslim
# destek, üretim, mudurnu

21 Şub 2024 - 11:16 Bolu/ Mudurnu- Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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