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Boluspor-Erzurumspor maçının kanalı ve canlı yayın bilgileri belli oldu

Pazar günü Boluspor ve Erzurumspor arasında oynanacak Trendyol 1. Lig maçı, Play-Off yarışını etkileyecek. Canlı yayın ve kanal bilgileri belli oldu.

Mustafa Aykan
Mustafa Aykan Tüm Haberleri
Boluspor-Erzurumspor maçının kanalı ve canlı yayın bilgileri belli oldu mask
Boluspor-Erzurumspor maçının kanalı ve canlı yayın bilgileri belli oldu
Boluspor-Erzurumspor maçının kanalı ve canlı yayın bilgileri belli oldu
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Bu Pazar, futbolseverlerin kalplerini hızlandıracak önemli bir karşılaşma var. Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında, Play-Off umutlarını sürdürmeye çalışan Boluspor ve Erzurumspor, Bolu Atatürk Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Bu maç, ligdeki yerlerini sağlamlaştırmak isteyen iki takım için de büyük önem taşıyor.

Boluspor-Erzurumspor maçının kanalı ve canlı yayın bilgileri belli oldu

Canlı yayın ayrıntıları belli oldu

Futbol tutkunları, Pazar günü saat 13.30'da başlayacak olan bu heyecan dolu mücadeleyi, televizyon kanallarından canlı olarak izleme fırsatı bulacak. İkinci yarıda gösterdikleri başarılı performansla dikkat çeken her iki takım da, futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatmaya hazır.

Boluspor-Erzurumspor maçının kanalı ve canlı yayın bilgileri belli oldu

İkinci yarının parlayan yıldızları

Boluspor, Play-Off iddiasını kuvvetlendirirken, Erzurumspor da bu hedefe ulaşmak için elinden geleni yapıyor. İkinci yarıda oynadıkları maçlarda sergiledikleri etkileyici performansla, her iki takım da futbolseverlerin beğenisini kazanıyor. Özellikle, Erzurumspor'un kalesini gole kapatması ve savunma gücü, bu maçın çekişmeli geçeceğinin sinyallerini veriyor.

Boluspor-Erzurumspor maçının kanalı ve canlı yayın bilgileri belli oldu

Öne çıkanlar ve beklentiler

Boluspor ve Erzurumspor arasındaki bu mücadele, Trendyol 1. Lig'de üst sıralara tırmanma mücadelesi açısından büyük bir önem taşıyor. Her iki takımın da sahadan puanla ayrılma başarısını göstermesi, bu karşılaşmayı daha da değerli kılıyor.

Boluspor-Erzurumspor maçının kanalı ve canlı yayın bilgileri belli oldu

Maç detayları ve izlenme bilgileri

Müsabaka: Boluspor vs Erzurumspor

Lig: Trendyol 1. Lig, 24. Hafta

Tarih ve Saat: Pazar, 13.30

Yayın Kanalları: TRT Spor, Bein 2 Max

Yer: Bolu Atatürk Stadyumu

Boluspor-Erzurumspor maçının kanalı ve canlı yayın bilgileri belli oldu

 

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21 Şub 2024 - 12:05 Bolu- Spor

Mahreç  Mustafa Aykan

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