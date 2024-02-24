2024 model Landini traktör fiyatları ve özellikleri nasıl?

Landini Traktör Fiyatları: 2024 Güncellemesi
Landini, tarım sektörüne yönelik geniş bir ürün yelpazesi sunan önde gelen traktör üreticilerinden biridir. 2024 yılı için açıklanan yeni fiyat listesi, çeşitli modellerin özelliklerine ve fiyat aralıklarına dair önemli bilgiler içeriyor. Landini traktör fiyatları, modeline ve teknik özelliklerine göre değişiklik göstermektedir. Özellikle Rex GT 100, 5120, Globe 70 ve 80 serileri gibi modeller, tarım profesyonelleri tarafından yoğun ilgi görmekte.
Popüler Modeller ve Fiyatları
Landini'nin traktör modelleri arasında, farklı tarım işletmelerinin ihtiyaçlarına yönelik çeşitli seçenekler bulunmaktadır. İşte en çok tercih edilen bazı Landini traktör modelleri ve 2024 yılı için belirlenen fiyatları:
Landini Rex 100 GT: 1.750.000 TL
Landini 5120: 2.500.000 TL
Landini Globe 70: 1.000.000 TL
Landini Globe 80: 1.100.000 TL
Landini Landpower 135: 3.500.000 TL
Bu modeller, güçlü motor yapıları ve dayanıklılıkları ile öne çıkıyor. Ayrıca, Landini traktörler, farklı tarım işlerinde yüksek performans ve verimlilik sağlamak üzere tasarlanmıştır.
Teknik Özellikler ve Performans
Landini traktörler, güçlü motorları, dayanıklı yapıları ve kullanıcı dostu özellikleri ile bilinir. Örneğin, Rex 100 GT modeli, 100 beygir gücünde bir motor sunarken, Globe serisi daha küçük ve orta ölçekli tarım işletmeleri için ideal çözümler sunuyor. Landini traktörler, zorlu arazi koşullarında bile yüksek performans göstermek üzere tasarlanmıştır.
İkinci El Landini Traktör Fiyatları
Yeni bir traktör almanın yanı sıra, ikinci el pazarı da birçok çiftçi ve tarım işletmesi için önemli bir alternatif sunmaktadır. Landini traktörler, ikinci el pazarında da yüksek kaliteleri ve dayanıklılıkları sayesinde tercih edilmektedir. İkinci el Landini traktör fiyatları, modelin yaşına, durumuna ve teknik özelliklerine göre değişiklik göstermektedir.
Landini traktörler, 2024 yılında da tarım sektörünün ihtiyaçlarına yönelik çeşitli modeller ve fiyat aralıkları ile çözümler sunmaya devam ediyor. Yeni veya ikinci el bir Landini traktör satın almayı düşünen tarım profesyonelleri, güncel fiyat listeleri ve model özelliklerini dikkate alarak ihtiyaçlarına en uygun seçeneği belirleyebilirler.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.