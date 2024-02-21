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Boluspor’un rakibi Erzurumspor, 2024'te dünya futbol devlerini geride bıraktı

Erzurumspor, 2024'te dünya devlerini geride bırakıp, gol yemeden oynayan tek takım oldu. Hakan Kutlu yönetimindeki mavi-beyazlı ekip, futbol tarihine geçti. Boluspor ile zorlu maç öncesi dikkatler üzerinde.

Mustafa Aykan
Mustafa Aykan Tüm Haberleri
Boluspor’un rakibi Erzurumspor, 2024'te dünya futbol devlerini geride bıraktı mask
Boluspor’un rakibi Erzurumspor, 2024'te dünya futbol devlerini geride bıraktı
Boluspor’un rakibi Erzurumspor, 2024'te dünya futbol devlerini geride bıraktı
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Erzurumspor, 2024 yılında futbol dünyasını sarsan bir başarıya imza attı. Trendyol 1. Lig'in iddialı takımlarından biri olarak öne çıkan mavi-beyazlı ekip, dünya futbol devlerini geride bırakarak tarihe geçti. Erzurumspor'un bu başarısı, Avrupa'nın en prestijli liglerinde yarışan 358 takım arasında gol yemeden mücadele eden tek takım olmasıyla global bir yankı uyandırdı.

Boluspor’un rakibi Erzurumspor, 2024'te dünya futbol devlerini geride bıraktı

Erzurumspor'un eşsiz başarısı

2024 yılında oynadığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlikle dikkatleri üzerine çeken Erzurumspor, kalesini tam anlamıyla demir bir kaleye çevirdi. Rakip takımların gol bulma çabalarını boşa çıkaran mavi-beyazlılar, kendi kalesinde gol görmeden 14 puan toplayarak ligde 10. sıraya yerleşti. Bu istatistikler, Erzurumspor'u Avrupa futbolunda nadiren rastlanan bir başarıya ulaştırdı.

Boluspor’un rakibi Erzurumspor, 2024'te dünya futbol devlerini geride bıraktı

Sosyal medyada gündem oldu

Erzurumspor'un bu tarihi başarısı, sosyal medya üzerinden OptaCan'a yöneltilen bir soru ile daha da geniş bir kitleye ulaştı. OptaCan'ın verdiği cevap, Erzurumspor'un 2024 yılında gol yemeyen tek takım olduğunu resmiyete taşıdı. Bu durum, futbol dünyasında geniş yankı buldu ve Erzurumspor'un başarısını tüm dünyaya duyurdu.

Boluspor’un rakibi Erzurumspor, 2024'te dünya futbol devlerini geride bıraktı

Hakan Kutlu'nun başarılı yönetimi

Hakan Kutlu yönetimindeki Erzurumspor, ligin ikinci yarısında sergilediği istikrarlı performansla dikkat çekti. Takım, son 6 maçında kalesini gole kapatarak, ligin en dikkat çeken ekiplerinden biri haline geldi. Kutlu'nun taktik zekası ve oyuncuların sahadaki uyumu, Erzurumspor'un bu başarısında büyük bir rol oynadı.

Boluspor’un rakibi Erzurumspor, 2024'te dünya futbol devlerini geride bıraktı

Boluspor zirveyi zorluyor

Erzurumspor'un bir sonraki rakibi Boluspor, sezonun ikinci yarısında gösterdiği performansla dikkat çekiyor. 23. haftayı 36 puanla 6. sırada tamamlayan Boluspor, Erzurumspor ile yapacağı maçta yenilmezlik serisini 7 maça çıkarmayı hedefliyor. Bu maç, her iki takım için de ligdeki konumlarını sağlamlaştırma adına büyük önem taşıyor.

 

Boluspor’un rakibi Erzurumspor, 2024'te dünya futbol devlerini geride bıraktı

 

# boluspor, erzurumspor, Medya, galibiyet

21 Şub 2024 - 13:03 Erzurum- Spor

Mahreç  Mustafa Aykan

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