Boluspor'un Erzurumspor hazırlıkları hız kazandı

Trendyol 1. Lig'in kritik virajında, Boluspor ve Erzurumspor kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. 24. hafta mücadelesinde, Bolu Atatürk Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı bu önemli karşılaşma, pazar günü saat 13.00'de futbolseverlerle buluşacak. Boluspor'un, son 5 haftada sergilediği yenilmezlik performansı, bu müsabakaya olan ilgiyi daha da artırıyor.

Yalçın Koşukavak yönetiminde taktiksel üstünlük peşinde

Boluspor, Teknik Direktör Yalçın Koşukavak liderliğinde, Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerinde yoğun bir hazırlık dönemi geçiriyor. Antrenmanlarını güç ve kondisyon çalışmalarıyla zenginleştiren kırmızı-beyazlı ekip, teknik-taktik ağırlıklı bir program izleyerek Erzurumspor karşılaşmasına hazır hale geliyor.

Puan tablosunda yükseliş hedefi

Ligde 36 puanla 7. sırada yer alan Boluspor, Erzurumspor karşısında alacağı 3 puanla play-off yarışındaki iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor. Bu mücadele, hem takımın moralini yükseltmek hem de üst sıralara tırmanmak adına büyük önem taşıyor.

Futbolseverlerin beklentisi yüksek

Bolu ve Erzurum taraftarları, takımlarının bu önemli mücadelesini büyük bir heyecanla bekliyor. Her iki takımın da sahadan 3 puanla ayrılma arzusu, mücadelenin tempolu ve çekişmeli geçeceğinin sinyallerini veriyor.