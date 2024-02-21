19 - 25 Şubat 2024 tarihleri arasında burçları neler bekliyor? Ünlü Astrolog Nuray Sayarı'dan Koç'tan Balık'a Her Burç İçin Haftalık burç yorumları ve kapsamlı analizler! Ramazan ayına 15 gün kala detaylı burç yorumları.

İŞTE NURAY SAYARI HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

19-25 Şubat 2024 KOÇ BURCU

Şimdi ilk burcumuz bu hafta ne yapsın, ne yapmasın? Evet, çok şanslısın. Eteklerini zil çalıyor olabilir. Kesinlikle haftanın ilk 4 günü çok yoğun olabilirsiniz. Kendinize zaman ayırmayı ihmal etmeyin, iç sesinize muhakkak bu hafta kulak verin.

Şimdi haftaya ayın yengeç burcundaki ilerlemesi ile adım attığınız için sevgili koçlar, yükselen koçlar, eviniz, aileniz yuvanızla alakalı. Hiç olmadığınız kadar odaklı olacaksınız. Aile hayatınızda evli olan yuva sorumluluğu olan anne olan baba olan bir koç burcu, bir eğilseniz, bir koç kadını, bir koç erkeği iyiyseniz uzun süredir odaklanamadığınız her konuya eviniz, yuvanız işiniz. Çocuklarınızla ilgili odaklı bir şekilde ilgileneceksiniz.

Yarım bıraktığınız tadilatınızı tamiratınızı yapma kararı alacak, tamamlayacaksınız. Aynı zamanda güneş ve Merkür’ün balık burcuna geçmesi ile aldanma ve kandırılmaya karşı temkinli olmanız gerekiyor. Şimdi güneşte Merkür de kova burcundan ayrılıyor ve balık burcuna geçiyor. Siz çok şanslı bir haftadasınız ama ayın 19 birlikte özellikle burcunuz uyarı veriyor. Ayın 19, 20, 21, 22, 23’üncü günü Merkür balık burcunda.

Merkür iletişim gezegeni ikizler ve başak burcunun yönetici gezegenidir. Balık burcuna Merkür kurnazlık vermez. Kal gelir koçlara, hani nasıl göremedim, nasıl düşünemedim derler. Ben bu hatayı nasıl yaptım gibi.. Şimdi birinci ev zoyak çarka baktığımız vakitte birinci evi koç yönetiyor, 12 evi balık yönetir. Güneş ve Merkür 11 evden kova burcundan ayrılıyor ve12. eve geçiyor. Balık da oraya geçiyor, şey de oraya geçiyor, Merkür’de oraya geçiyor.



Koçların hayatında 12 gizli düşmanlıklar görünmeyen olaylar ve mevzular ortaya çıkacak. Bu durum Koçlara şaşkınlık içerisinde, kandırılma ve dolandırılma etkisi verebilir. Bakın şansınıza şans katarken bu çok ciddi bir uyarı. Lütfen iş yaptığınız iş yapmayı planladığınız alışveriş düşündüğünüz kişileri çok iyi araştırın. Yoksa her şey yolunda giderken pişmanlık duyabilirsiniz.

Aldatılma kandırılmaya karşı tedbirli temkinli olmanız konusunda çok tedbirli olmanız gereken bir haftaya giriyorsunuz. Sizi daha önce kandıranların durumlarını bu hafta öğrenip üzülebilirsiniz. Kayıp eşyalarınızı bulup sevine bilirsiniz. Yani sadece dolandırılma kandırılma diye düşünmeyin!

Önemli miktar paranızı bir yere koyup unutmuşsunuzdur. Cüzdanınızı kaybetmişsinizdir. Onlar da ortaya çıkabilir. Haftanın size artı yönleri olduğu gibi eksi yönleri de olacaktır. Aldatılma ve kandırılmaya hassasiyetiniz yüksek olacağınız bir hafta sizi bekliyor. Yani herkesi lütfen çok iyi araştırın.

Şimdi başak burcu dolunayının sizlere olan etkisi de haftayla birlikte başlayacak. Sağlığınız ya da evcil hayvanlarınız varsa onların sağlığı ilgili bir problem yaşıyorsanız şifa bulacak, sevineceksiniz. Yani sağlıkla ilgili sizi düşündüren, kaygılandıran konularda bu hafta çok sevineceğinizi söyleye biliriz. Küçük sağlık problemlerinden de kurtulacağınız bir hafta olacak.



İş ve çalışma hayatınızda uzun bir süredir üzerinde çalıştığınız, sonuçlandıramadığınız, tamamlayamadığınız işleri bu hafta başarıyla sonuçlandırıp başarıyla tamamlıyorsunuz. Ayrıca yeni hedefler belirlerken yeni kararlar alırken kendinize olan güveninizin yükselmesi ve artmasıyla inanılmaz derecede yaşam enerjinizin de arttığını fark edeceksiniz. Okuyan okumayı planlayan eğitim hayatı içindeki bir koç burcu birey iseniz, derslerinize hiç olmadığınız kadar odaklanacaksınız. İyi puanlar iyi sonuçlar elde edeceksiniz.



Çok şanslılar ayrıca mesleğiniz gereği bir sınava hazırlanıyorsanız ya da mesleki alanınızla ilgili bir sınav teklif edilirse sizi bu sizi hiç ürkütmesin ve korkutmasın. İnanılmaz hazırlanacak, inanılmaz başarılı olacaksınız. İşiniz ve mesleğiniz gereği bir eğitim kurumunda çalışan koç burcu, bireyi iseniz yaptığınız ve yapmayı planladığınız işlerde hiç keşfedilmemiş olayları keşfedebilirsiniz.

Başarılı sonuçlarla dikkat çekici olabilirsiniz ve bu hafta iş, meslek, kariyer eğitim alanlarıyla ilgili zirvede başarılar yaşayacağınız için çevrenizin dikkati ve gözü sizin üzerinizde toparlanacak. Bu durumdan rahatsız olmayın. Şimdi siz enerjisi yüksek olan burçlardansınız. Koçlar dikkat çekici olmaktan çok hoşlanmazlar bir aslanlar gibi.

Bazı insanlar ben başarılı olayım, takdir edileyim daha çok ben kendimi takdir edeyim. Kendi yolumda sağlam adımlarla ilerleyeyim duygusunu yaşarlar ama çok konuşulduklarında çok onlardan bahsedildiklerinde rahatsızlık duyabilirler. Bu durum sizi rahatsız etmesin. Haftanın spotu, şansın yerinde ama ne olur kandırılmalara çok açıksın, hafta boyunca dikkatli olun.



Nazar almıyor vücudunuz şimdi bizim mental bedenimiz dıştan gelen negatifliklerle yırtıklar oluşuyor. Bu yırtıklar oluştuğunda biz bedenimize negatif enerji çekiyoruz. Ne kadar enerjik olursak olalım, bir anda yorgun oluyoruz, esniyoruz, isteksizleşiyoruz. O zaman ne oluyor? Bedende oluşan yırtıklar. Enerjiyi kaçırmamıza neden oluyor. O yüzden kendimizi enerjimizi kaçıracak nazardan korumalıyız.

Çok iyi negatiften temizleneceğiz. Auramızı ve enerjimizi yükselteceğiz. Bir ortama girdiğimizde erkekseniz vay be adama bak, kadınsanız Maşallah kadına bak durumu yaratmalısınız.

19-25 Şubat 2024 BOĞA BURCU

Boğa Burçlarının sorumlulukları artacak ve maddi konular gündeminizin en önemli konusu olacak. Aşk hayatınızda çok mutlu olacaksınız. Sizi yoran sizi aşağıya çeken çok insan arındırıp temizlediniz ki hayatınızdan şimdi şimdi dikkat edin tekrar bu insanları yaşamınıza dahil etmeyin. Son 3 aydır sosyalleşmekten keyif alıyorsunuz.

Çünkü enerjinizi sömürüp hemen sizi yoran birçok insanı artık hayatınızın dışında bıraktınız. Hatta şunu da sorguluyordunuz, kayıp mı, kazanç mı, doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım? Bu hafta öyle bir hafta ki 12 burcun haftaya ayın yengeç burcundaki seyri ile adım atıp başlamasıyla yakın çevrenize odaklanmak size keyif verecek.

Katılacağınız arkadaş ortamlarında yeni tanışacağınız insanlar inanılmaz keyif almanıza inanılmaz mutlu olmanıza etki edecek. Güneş ve Merkür’ün balık burcuna geçmesiyle hedeflerinizle ilgili umutlarınızın artmasına etki edecek ve daha önce nasıl yaparım, nasıl gerçekleştiririm, nasıl sonuçlandırırım diyerek üzerinde düşündüğünüz işleriniz varsa ben bunu yapabilirim diyeceksiniz.

Bu hafta iş ve çalışma hayatınızda artan sorumluluklar gözünüzü korkutmasın. Siz biraz ehli keyif bir burçsunuz, çok yorulmayı sevmezsiniz. Bir şeylere zorlanmaktan hoşlanmazsınız. İş zorunluluklarınız arttığında ben bunu nasıl yapacağım demeyecek kadar yükselen ve artan enerjinizi korumaya çalışın.

Kalkıştığınız her işi size verilen her sorumluluğu başarıyla sonuçlandıracağınız çok önemli bir haftadasınız. Şimdi Güneş’in Merkür’ün balık burcuna geçmesiyle hedeflerinizle ilgili umutlarınızın artması konusunda size etki ederken bir ev almaya karar verebilirsiniz. Boğa burçları kredi çekmekten ve borca girmekten çok korkar.

Boğa temkin burcu olduğu için aynen riske girmeyi sevmez ne kadar parası varsa ona göre yatırım yapar. Dolayısıyla bu hafta risk gibi gördüğünüz risk gibi değerlendirdiğiniz bu yatırımları için önümüzdeki 15 günlük süreç çok iyi bir süreç. Yapamadıklarınızı yapın. Girişemediklerinize girişin 15 gün sonra ben nereden bu işlere kalkıştım demeyecekseniz. Hiç beklemediğiniz yerlerden öyle paralar gelecek ki size sizde şaşıracaksınız.

Yan etkilerden gelecek imkanlar ve fırsatlarla maddi açıdan çok güçlenecek ve hem kendinize güveneceksiniz. Hem para kazanma konusunda para kazandırma konusunda güvenilir olacaksınız. Yani sizin için güvenilir olmak ayrı bir mutluluk, güven kazanmak ayrı bir mutluluk olacak. Başak burcu dolunayı aşk hayatınızla ilgili somut kararlar almanıza neden olacak biliyorum.

Son bir aydır daha önce evlenmiş olabilirsiniz. Ayrılmış olabilirsiniz. Daha önce aşk ayrı yaşayıp bitirmiş olabilirsiniz. Hayat ille bir son beklemekten ibaret değil. Anı yaşayalım, mutlu olalım, hayatı paylaşalım arkadaş olalım. Siz kuralları ve ilkesi olan bir burssunuz. Tutkuyu ve aşkı seversiniz.

Şimdi kalbiniz boşsa bir boğa kadını bir boğa erkeği olarak hayatınızı bütün yönleriyle tam anlamıyla tamamlayacak olan kişilerle tanışacaksınız. Uzun yıllardır tanıdığınız bir arkadaşınızın kuzeniyle tanışabilirsiniz. Bir arkadaşınızın yakınıyla tanışabilirsiniz. Büyük aşklara büyük ilişkilere adım atabilirsiniz.

19-25 Şubat 2024 İKİZLER BURCU

Bu hafta gezegenlerin kombinasyonu ikizleri uyarıyor. Sosyal çevreniz, iş çevrenizdeki arkadaşlarınıza karşı esnek olun, kısıtlayıcı olmayın. Olayları yanlış değerlendirmemeye özen gösterin. Aşk hayatınızda partnerinizle aranız iyiyken bile bir anda kırıcı olma olasılığınız çok yüksek, kırıcı olmamaya da özen gösterin.

Aslında enerjisel anlamda iyisiniz. Fakat sözlerinizi tartmadığınız taktirde ilişkisi olan ve evliliği olan bir ikizler kadını bir ikizler erkeği tek kelimeyle ilişkisinin alt üst olmasına neden olabilir. Kırıcı olabilir ve kendinizi tekrar düzene sokmanız ilişkiyi toparlamanız zaman alabilir. Özellikle sevgili ikizler, yükselen ikizler sizler hep birlikte sizler de bu olumsuzluğun etkisindesiniz.

Haftaya ayın yengeç burcunda ilerlemesiyle adım atmış olmanız kişisel finansınıza odaklanmanız konusunda etki ederken, kendinizi para harcama hususunda ve konusunda sorgulayabilirsiniz. Düşünmeden bütçe planlamasını yapmadan yapılan alışverişler onlara büyük pişmanlıklar getirebilir. O yüzden planlı programlı olmaya kesinlikle bütçe planlamasını yapmadan alışveriş yapmamaya özen göstermelisiniz.

Güneşin ve Merkür’ün balık burcuna geçmesi ile kariyerinizde yaratıcılığınızı artırabilirsiniz. O yüzden yaşanmış geçirilmiş şansızlıkları hafta boyunca haftanın konusu haline getirdiğinizde. Kendi kendinize çok büyük pişmanlıklara neden olan durumlar yaşayabilirsiniz. Bazı yaptığınız işlerde şanssızlıklar yaşayıp olumsuz süreçler geçirmiş olabilirsiniz.

Zorlanmış olabilir, verdiğiniz sözleri tutamamış olabilirsiniz. Ama bunları bu haftanın konusu haline getirmek, kendinizi suçlamak ve pişman olmak yerine nerede hareket orada bereket enerjisiyle önünüze bakmalısınız. Zorlandığımız konulara takılmak yerine akıl desteği alıp yüzünüzü ileriye dönmeniz çok yerinde olacaktır.

Aynı zamanda başak burcunda dolunayın oluşmasıyla ev aile hayatınızla ilgili somut kararlar alırken, yuvanıza ne kadar değer veriyorsunuz? Aile olmayı ne kadar önemsiyorsunuz ya da yakınlarınıza ne kadar vakit ayırıyorsunuz? Sorularını hesaba katmayı unutmayın. Bir karar almadan önce davranışlarınızı göz ardı etmemeye özen göstermeniz gerekiyor.

Yani ben ailemin ne kadar önemsiyorum? Ben aile hayatıma ne kadar enerjimi katıyorum? Soruları çok önemli. Ailesi olan baba olan efendim, anne olan kişiler çocuklarına ne kadar zaman ayırdıklarını, onların hayatıyla ne kadar yakından ilgilenip ilgilenmediklerini göz ardı etmeden somut kararlar alıp vermemeye özen göstersinler.

Aynı zamanda yakınlarınız, kardeşleriniz, kuzenleriniz, çekirdek ailenizdeki yakınlarınız ve yakın arkadaşlarınızla ilişkileriniz konusunda. Gereksiz kaygı ve kuruntular yapabilirsiniz. Onların sizi kıskandığını düşünebilir, kuruntu yapabilirsiniz. Sevildiğiniz halde sevilmediğiniz kaygısına kapılabilirsiniz. Zihniniz sizinle oyun oynayabilir.

Bu durumda hayata karşı konsantrasyonunuzu eksiltebilir. Okuyorsanız eğitim sorumluluğu taşıyorsanız isteksizlik yaşayabilirsiniz. O zaman haftanın çıkarımı; Hiçbir şey bildiğiniz gibi değil. O yüzden baktığınız ve gördüğünüz her şeyi gerçek olup olmadığını araştırmadan kararlar alıp uygulamayın!

19-25 Şubat 2024 YENGEÇ BURCU

İnşallah hedeflediğiniz başarıya ulaşabileceğiniz önemli bir haftadasınız. Müthiş geleceğinize duyduğunuz güvenin artmasıyla daha umutlu olacaksınız. Maddi konularda tam anlamıyla şanslısınız. Ne istediğinizi ne istemediğinizi bilmemek sizi yoruyor. Genel anlamda kararsızlık sizi en çok bezdiren durum.

Bu hafta gezegenlerin kombinasyonu sizin kararsızlıktan arınmanız konusunda destekleyecek. Bu da sizin ruhunuzda çok önemli bir hafiflemeye üstünüze biriktirdiğiniz yüklerden arınmanıza etkili olacak. Sevgili yengeçler haftaya yay burcunun sizin burcunuzdaki seyriyle adım atmış olmanız kişisel gelişiminize odaklanmanıza farkındalığınıza farkındalık katmanıza olumlu yönde etki verecek.

Öyle bir haftadasınız ki bu hafta kişisel gelişiminize odaklanıyorsunuz. maneviyatınızı yükseltiyorsunuz. Hep düşündüğü her şeye yoğunlaşmakta zorluk çekmeyen siz yengeçler bu hafta özellikle maneviyatınızla, dualarınızla net bir şekilde bütünleşiyorsunuz. Güneşin ve Merkür’ün balık burcuna geçmesiyle yurtdışı bağlantılı işleriniz varsa olumlu sonuçlar alacaksınız.

Yurt dışıyla ilgili bir eğitim planlıyorsanız veya çocuğunuzla ilgili bir yurtdışı planlaması yapıyorsanız olmayacak mı diye düşüncelere sahipseniz korkmayın. Bu konular tamamen istediğiniz gibi sonuçlanması ve gerçekleşmesi içsel olarak huzur bulmanıza mutlu olmanıza olumlu yönde etki edecek. Ayrıca başak burcunda gerçekleşecek dolunay ticari faaliyetlerinizle ilgili net sonuçlar elde etmenize neden olacak.

Bir yengeç bireyi olarak yeni bir işe başlamış olabilirsiniz. Bir yengeç bireyi olarak yeni bir iş kurmuş olabilirsiniz. Bir ticari faaliyete adım atmış olabilirsiniz. Para kazanacak mıyım, yükselecek miyim? Kendi yolumda güvenle ilerleyebilecek miyim? Sorusu kafanızın içerisinde dolaşıp sizi yorarken net cevapları bu hafta bulacaksınız.

Evet, ben yaptığım işte belki bugün olmasa bile bir kaç ay sonra çok iyi para kazanacağıma inanıyorum. Ben yeni başladığım işte bugün olmasa bile birkaç ay sonra yükselebileceğime terfi alabileceğime inanıyorum. İç selliğini içinizde yaşayacaksınız. Okuyan biri yengeç burcuysanız eğitim hayatınıza çok fazla önem vererek. Daha başarılı olmalıyım, daha dikkatli olmalıyım, daha programlı olmalıyım istekleri aklınızı meşgul edecek.

Bu hafta özel, iş ya da eğitim hayatınızla ilgili de yeni hedefler belirleyeceksiniz. Özellikle üniversite sınavına hazırlanan bu alanda kaygı ve korku yaşayan, geleceği sorgulayan bir öğrenciyseniz çalışıyorsanız, konsantrasyonunuzu yüksek tutuyorsanız kazanabileceğinizi sorgulamayın.



İnandığınız her şeyi başarabileceğinize kendinizi ikna edin. İçinizden başarı konusunda kendinizi ikna edemediğiniz ve inanmadığınız hiçbir şeyi sonuçlandıramazsınız. Umudunuz olmazsa başarınız olmaz. Umutsuzluklarınız size gelecek kaygısı getirir. Sonra sezginizle kaygınızı karıştırıp ay ben bunu hissetmiştim, kazanamayacaktım zaten ben bunu hissettim dersiniz.

İstediğim değeri görmeyecektim zaten sezgisi ile ön yargı birbirine bazen karışabiliyor. O yüzden haftanın spotu lütfen hiçbir konuda ön yargılı olmayın ve ön yargılı davranmayın.

19-25 Şubat 2024 ASLAN BURCU

Bu sabah uykudan yattığınız yataktan kalktığınızda belki şu enerjiyle uyandınız. Of keşke bu hafta içi olmasaydı, keşke ben bugün işe gitmesem keşke ben bugün okula gitmesem. Şimdi hepimizin hayatında zorlanmalar olur. Hepimizin hayatında şanssızlıklar olabilir. Hepimizin hayatında talihsizlikler olabilir.

Bu hafta Aslan Burçları için bir şeyi şikayet etmek veya isyan etmek en büyük lüksleri olacak. Hiçbir konuda kendinizi talihsiz şanssız görmemelisiniz. Olayların üzerine gitmek zorundasınız. Kaçmayın çünkü kaçtığınız her duygu sizi takip eder. Sorunlarınız problemleriniz var. Başımı alıp gitmek istiyorum. Her şeyi bırakarak siz başınızı nereye alıp gideceksiniz? Siz sorunları sorunlar da sizinle birlikte gelecek. O yüzden şimdi anlaşamadığınız kişilerle uzlaşabilirsiniz.

Derdi değiştiremiyorsun, neticede sen yer değiştirene kadar alıp başının sorunlardan kaçana kadar o sorunların senden kaçmasına yardımcı ol. Anlaşamadığınız kişilerle uzlaşabilirsiniz. Yeter ki isteyin her şeyin başı niyet ruhsal olarak niyete ihtiyacınızın olduğunu göreceksiniz. Neye ihtiyacım var diye sorun kendinize, yaşadığınız bu şansızlıkların devamını niye sürekli çekiyorsunuz ve yaşıyorsunuz?

Sürekli gürültülü insanlarla niye bir araya geliyorsunuz? İlişkileriniz de önemli adımlar atabilirsiniz. Bir kere haftaya ayın yengeç burcundaki seyriyle, ilerlemesiyle adım attınız. Maneviyatınızı yükseltin. Ne kadar şansızlık yaşarsanız yaşayın. Yaradan ile bütünleştiğiniz taktirde kendi dertlerinizden sizi kendinizin sıyırabileceğinin bilincinde olduğunuzda o taşıyamadığınız yüklerin hepsinden kurtulacaksınız.

Şanssızlık olarak gördüğünüz her şeyi bu hafta değerlendirmeniz size yeni ufuklar açacak. Bakın hayata tecrübe hangi konuda eksiğim? Hangi konuda yanlış seçimler yapıyorum, ne kadar sağlam adımlara atabilirim. Ben hayata bakışımı nasıl değiştirebilirim? Ben hayatımı nasıl yenileyebilirim? Sorularına kalıcı cevaplar arayın.



Şimdi ağlayın, üzülün arkadaşlarınız bir gün dinleyecek iki gün dinleyecek üçüncü günü diyecek ki ay hiç derdi de bitmiyor. Bu durum genelde hep böyledir. Hiç kimseye derdinizi anlatmayın. En büyük terapi nedir biliyor musunuz? Yazmak alım bir beyaz kağıt elinize kendinizde bu hafta eksiklikleriniz neler? Bunları yazın.

Haksızlığa uğradınız, niye uğradığınızı yazın. Yazı yazmak ve not almak zihni boşaltır. Hangi konuda acı çekerseniz çekin zihninizi kâğıda boşaltın. Ayşe'ye Fatma'ya alt komşuyu, üst komşuyu işyerindeki yan masada oturan iş arkadaşınıza değil kendi kendinize bu hafta bir iyilik edin. Yazın kâğıda kendi eksikliklerinizi görün. Kendi hatalarınızı görün ve kendinizi yenileyin.



Maneviyatınızda odaklanın dua edin Güneşin ve Merkür’ün balık burcuna geçmesiyle ortaklı ve finans kazançlarla ilgili işleriniz varsa ben bu ortamdan ayrılayım mı demeyin. Bu hafta biraz daha gözlem yapın. Biraz daha kendinize şans verin biraz daha değerlendirme yapın. Size başarısızlık katın işler yaşıyor olabilirsiniz ama başarıyı nasıl keşfedebilirsiniz?

Bunu araştırmadan iş terk etmeyin, bunu araştırmadan ortaklığı bitirmeyin. Yaşadığınız ilişkide yaşadığınız şanssızlıkların sizden mi, partnerden mi kaynaklanıp kaynaklanmadığını çözmeden? Birden ayrılık kararı almayın. Ayrıca da başak burcundaki dolunay ile birlikte diyor ki somut olarak kendini geliştir ve yenile haftanın spotu inan değişebilirsin. Yeter ki önce inan.

19-25 Şubat 2024 BAŞAK BURCU

Başak Burçları hakikaten çok güzel bir haftadalar ama yine bir uyarım var. Aşk hayatınızda yersiz kıskançlıklar yapma olasılığınız çok yüksek. Her şeyin bir dozu var. Kimseyi aşırı kıskanmayın! Hiç eşini partnerini kıskanmayan partnerinden vazgeçmiştir. Ama baskı kuracak şekilde kıskançlıklar yaparsanız yolunda giden ilişkinizin yolundan çıkmasına neden olursunuz. Hiçbir konuda peşin hükümlü olmayın.

Net düşüncelerle maddi zorlukları aşabilirsiniz. Özellikle sevgili başaklar, yükselen başaklar sizler de ayın yengeç burcunda ilerlemesiyle haftaya adım atmış olmanız nedeniyle sosyal çevrenize girecek yeni insanlardan çok destek göreceksiniz. Başaklar yeni arkadaşlıklara adım atacaklar. Gerek iş çevresine yeni insanların dahil olması, gerek yaşadığı ev çevresine gerekse sosyal çevresine çok yeni insan tanıyacaksınız.

Biliyorum siz yapı ve yaradılış olarak arkadaşlıklarınızda ve ilişkilerinizde çok seçicisiniz. Herkesi hayatınıza hemen alamayan bir burçsunuz. Ama bu hafta gezegenlerin kombinasyonu nedeniyle yeni tanışacağınız kişiler size önemli katkısı olacak insanlardan oluşacak. Yeni tanıştığınız insanları birdenbire sevdim, birdenbire güvendim diye şüphe etmeyin. Çünkü doğru insanların etrafınıza girmesi doğru insanların hayatınıza dahil olması manevi anlamda sizi mutlu kılacak,

Yersiz önyargılar ve şüpheler yapmayın Güneş ve Merkür’ün balık burcuna geçmesiyle evlilik ve ikili ilişkilerinizde olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Belki uzun süredir bir ilişki yaşıyorsunuz. Karşı tarafa söyleyemiyorsunuz. Bu ilişkinin adı ne olacak? Bu beraberliğin sonu nereye varacak? Evlilik kararı da alabilirsiniz, evlilik teklifi de alabilirsiniz.

Yuva kurmak için. Aile olmak için kendinizi hazır hissettiğiniz bu dönemde içiniz gönlünüz rahat bir şekilde kabul edebilirsiniz. Teklif etmeyi planlıyorsanız teklif edebilirsiniz. Evlilik teklifi aldıysanız da kabul edebilirsiniz. Evliliği olan ilişkisi olanlar ise gereksiz kıskançlıklar yapmazlarsa zaten ilişkilerinin dinamiği çok güçlü yerinde hiçbir sorun yaşamayacaklarına ben bir astrolog olarak eminim.

Zaten burcunuzda gerçekleşecek olan dolunay hayatınızın geneliyle ilgili net olma cesur olma ne güzel sade sakin sağlam adımlar atma konusunda sizi destekleyecek. Sadece dolunay bu hafta size biraz kıskançlık hissi verebilir. Bu his çevreye karşı değil, ilişkiniz olanlar ilişkilere karşı yaşayabilirsiniz.

Eğitim, öğrenim ile ilgili bir mesleğiniz varsa başarınıza başarı katacaksınız. Başak burcu bir öğrenciyseniz ya da evladınız başak burcuysa ya da siz başak burcu bir anne ve babaysanız çocuğunuzun eğitim hayatıyla beklentileriniz varsa beklentilerinizin üzerinde bir hafta geçireceksiniz.

Başarılı sonuçların oluşmasıyla inanılmaz güvende zinde ve mutlu olacaksınız. Ayrıca aile içi ilişkilerinizde kalabalık bir aileye sahipseniz kardeşlerinizin birbirleriyle yaşadıkları geçimsizlikler, fikir ayrılıklarından dolayı yoruldunuz, sıkıldınız ve bunaldınızsa onların arasında bir dengenin artık kurulması ve oluşmasıyla da ailevi hayatınızda çok huzurlu olacaksınız. Haftanın spotu, aşk hayatında sakın kıskanç olman.

19-25 Şubat 2024 TERZİ BURCU

Şimdi efendim bu hafta Terazi burçlarının en dikkat etmesi gereken konu aile büyüklerinizle fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. Ne yapmalı, ne yapmamalısınız? Aşk hayatınızda başkalarının fikirlerinden etkilenmemeye özen gösterin. Duygusal yaşamınız size ait olduğunu ve kimsenin etkisi altında kalmamanız gerektiğini unutmayın.

Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir haftadasınız. Hafta boyunca gezegenlerin kombinasyonu yakınlarınızla ilişkilerinizi zorlayacak bir konumda. Otorite figürü, baba, koca, patron, lider ön planda olan kişiler konusunda lütfen tahammüllü olmaya özen gösterin. Tahammülsüz tavır ve davranışlardan kaçınmanız gereken önemli bir haftadasınız.

Diyelim ki sürekli size nasihat eden bir babanız sürekli sizin iyi olmanız için ilerlemeniz için size öğütler veren biri anneniz olabilir. Onların nasihatlerini, öğütlerini duymazdan gelmeyin, görmezden gelmeyin muhakkak ve muhakkak iyi bir dinleyici olmaya özen gösterin. Unutmayın insanın anne babası en yakın arkadaştan daha çok sizi sever ve tecrübelidirler.

Çalışma hayatınızda iş tecrübesini bildiğiniz büyüklerinizi, size yardımcı olurken hatalarınızı size söyleyen önderinizi önemsemeniz gereken bir haftadasınız. Bu insanların size neyi göstermeye çalıştığını anlamaya gayret edin. Öğrenciyseniz öğretmenlerinizi çok iyi dinleyin. Çalışansanız patronlarınızı çok iyi dinleyin. Aile büyüklerinizi çok önemseyin. Agresif tavır ve davranışlar sergilemeyin.

12 burcunda haftaya ayın yengeç burcunda ilerlemesiyle adım attığı için sizler de ayın yengeç burcunda ilerlemesiyle haftaya başladınız. Kariyerinize odaklanmanız konusunda yardımcı olacak eğitiminize de odaklanmanız konusunda yardımcı olacak Güneşin ve Merkür’ün kova burcundan ayrılıp balık burcuna geçiş yapmasıyla rutin çalışma hayatınızda başarılar elde etmeniz konusunda terazi burçlarını destekleyecek.

Eğitim hayatınızda da sizi destekleyecek başarılara imza atacağınız bir haftadasınız. Başak dolunayı özellikle gizli saklı konuların ortaya çıkması konusunda size yardımcı olacak. Bu durum sizi üzebilir. Sizden gizlenen, sizden saklanan olayların ve konuların ortaya çıkması sizde şok etkisi yaratabilir. Bu şok etkisini lütfen normalleştirin kendinizi şanssız görmeyin.

Örneğin bir arkadaşınızın riyakarlığını fark edebilirsiniz. Sırlarınızı paylaştığınız canım dediğiniz bir dostunuzun sizin için özel olan sırları bir başkasına anlattığı gerçeği ile yüzleşebilirsiniz. Böyle bir durumda birinci önceliğiniz suçlu aramak olmamalı. Sır, Allah'la kul arasında kaldığı zaman sırdır. ikinci bir kişi biliyorsa o sır değildir artık. O yüzden birini suçlarken kendinizi de suçlamış olacağınızı fark edin.

Çünkü en büyük ceza kişinin kendini suçlamasıdır. Kendine haksızlık etmesidir. Bu tecrübe edindim. Ne güzel demek ki bundan sonra benim için sır olan hiçbir şeyi ben kimseyle konuşmayayım, paylaşmayayım, anlatmayayım demeniz gerekir. Ne karşı tarafı suçlayın, ne kendinizi suçlayın. Haftanın spotu Sevgili Terazi burçları ne olursa olsun anı yaşamaya önem verin.

19-25 Şubat 2024 AKREP BURCU

Akrep burçları için ilk söyleyeceğim şey bu hafta gezegenlerin kombinasyonu öncelikle aşk hayatınızda küçük sorunlar yaşayabilirsiniz diye uyarıyor. Ama minnacık, hani fındıkkabuğunu doldurmayacak konu ve meseleleri abartmadığınız takdirde ilişkinizin dengesini bozamayacağınızdan emin olabilirsiniz.

Evli bir çiftseniz partnerinizle, eşinizle ailesi konusunda tartışmalar yapmamaya özen gösterin. Yani kayın vali denizden hoşlanmıyor olabilirsiniz. Kayınpederinizden hoşlanmıyor olabilirsiniz. Görümcenizden hoşlanmıyor olabilirsiniz ama hayat kurduğunuz kadının hayat kurduğunuz erkeğin ailesi sizin için önemli olmalı ve değer ifade etmeli.

Tamam, belki bir bireyle evleniyorsunuz ama ailesi de bir şekilde o evliliğin içerisinde bütünlük kazanıyor. Eşinize partnerinize ailesini şikayet etmek yerine onun ailesini olduğu gibi görüp kabul etmeye çalışın. Direnç gösterip, onları geliştirip değiştirmemeye özen gösterirseniz ilişkiniz de sorun olarak gördüğünüz her şeyin sorun olmadığının farkına varacaksınız.

Sevgili akrepler, yükselen akrepler, sizler de ayın yengeç burcunda ilerleyişiyle haftaya başlamış olmanız eğitim hayatınıza daha kolay odaklanmanız konusunda sizi destekleyecek. Güneşin ve Merkür’ün balık burcuna geçmesiyle aşk hayatınızda aileleri sorun etmezseniz mutluluk verici gelişmelere açık olduğunuzu görecek yaşayacak ve fark edecekseniz.



Başak burcunda oluşacak olan dolunay, hedef ve ideallerinizle ilgili sizi sevindirecek somut gelişmeleri yaşamanız konusunda sizi destekleyecek. Aynı zamanda uzun bir süredir çalıştığınız iş yerinde aranızın iyi olmadığı iş arkadaşlarınızın kendilerini geliştirip değiştirmesiyle sizlerle kurdukları iletişimi güçlendirmesi samimi mi değil mi sorularını aklınıza getirebilir.

İnsanlar daha önce kalbinizi kırmış, sizi yormuş olabilir. Uyumsuz ve dik başlı davranan kişiler samimiyetle kendilerini değiştirmeye çalışabilirler. İnsanlara güven duyup duymamanız konusunda karar verirken, kendinize sorduğunuz soruları atın kafanızdan. İnanabilir, güvenebilir, sağlam ilişki ve iletişimler kurabilirsiniz.

Bu durum sayesinde de iş yerinde çalışma hayatınızda keyifle çalışabilir, çalışmaktan mutluluk duyabilirsiniz. Sosyal ilişkilerinizde ve aşk hayatınızda daha önce haksızlığa uğradığınız, ayrıldığınız kişilerden de geri dönüşler olacak. Ama bu geri dönüşlerde gerçek bir samimiyet olmasına rağmen siz çok bağışlayıcı olamaya bilirsiniz.

İsteseniz de istemeseniz de size yapılan iyiliği de size yaşatılan kötülüğü de unutamazsınız. Kin tutmayın, öfke duymayın. Lütfen bu hafta birikmiş kinlerinizden birikmiş öfkelerinizden arının affedici olun. Yani hata yapıp samimiyetle geri dönüp sizden özür dileyenler hakkında ön yargılı olmayın. Öç almak için onları tekrar hayatınızda almayın, affedebiliyorsanız bağışlayabiliyorsanız yaşamınıza dahil edin.

Kesinlikle bu hafta tekrardan güçlü arkadaşlıklara, güçlü aşklara adım atabilirsiniz. Biz kimiz ki ne çok hata yapıyoruz. Kullar olarak yaradan bizi affettikten sonra bize hata yapanlar samimi ve gerçek onları affedebiliriz. Ayrıca şunu unutmayın, akrepler geçmişi bırakmadığınızda iyi bir gelecek oluşturamıyorsunuz. Geçmişi bırakmadığınızda kin tuttuğunuzda bolluğunuzu ve bereketinizi engelliyorsunuz.

Nefis duygusu hem aşkı, hem aile huzurunu, hem de gelen geliri etkiliyor. Kendi iyiliğiniz için bu hafta olumlama yapmanız iyi olur. Her sabah uykudan uyanın burnunuzdan derin bir nefes alın nefesinizi verin ve deyin ki ben kendi iyiliğim için beni üzen bana haksızlık eden beni zor duruma sokmuş olan isimlerini söyleyerek bu kişileri affetmeye niyet ediyorum.

Kulağınızın duyacağı ses tonuyla bu olumlamayı yaptığınızda samimiyetle söylüyorum, bir sonraki pazartesiye kadar. Nefret ettiğiniz kişilere nefret etmediğinizi görecek, öfke duyduğunuz olaylara, konulara öfke duymadığınızı fark edecek, özgürleşecek, bolluğunuzu, bereketinizi, neşenizi, keyfinizi yükselteceksiniz.

Eğitim hayatınızda da bu hafta çok önde olacaksınız. Çok başarılı olacaksınız. Yeter ki bu hafta kendinizi yenilemeye özen gösterin. Haftanın spotu öfkeden nefretten ve kızma enerjisinden kurtulun. Yatırım yapın kendinize, yani öfkenin bize hiçbir faydası yok. Nefretin bize hiçbir faydası yok.

19-25 Şubat 2024 YAY BURCU

Yay Burçları bu hafta maddi konularda biraz mücadele vermesi gerekebilir. İş yoğunluğunuzdan kurtulup dinlenmek için bu hafta kendinize güzel bir zaman ayıracaksınız. aşk hayatınıza baskıcı olmamaya lütfen özen gösterin. Baskıcı olduğunuz takdirde sıkıcı bir insan durumuna gelebilirsiniz.

Baskıcı oluşanız süregelen bir ilişkiniz evliliğiniz beraberliğiniz varsa hayatınızdaki partnerin sizden soğumasına uzaklaşmasına isteseniz de istemeseniz de neden olabilirsiniz. Yine sosyal çevrelerinizde bilir, kişi tutumuyla her şeyi ben biliyorum. Sen yanlış yapıyorsun, doğru olan bu gibi konuşmalar yaptığınızda çevrenizdeki insanların sizden bunalıp sıkılıp. Uzaklaşmasına neden olabilirsiniz.

Eğer ki negatif enerjilerin üzerinizde toplanmasını istemiyorsanız, kimsenin üzerinde baskı kurmamaya özen göstermeniz gereken önemli bir haftadasınız. Şimdi bu hafta sevgili yaylar, yükselen yaylar, ayın yengeç burcunda ilerlemesiyle haftaya adım atmış oldunuz. Alacak verecek meseleleriniz konusunda ödemelerinize odaklanarak parayla ilgili sorun olan problemi olan her şeyi çözümleyerek rahatlayacaksınız.

Aynı zamanda son bir aydır o kadar yoğun çalıştığınız ki üzerinize aldığınız üstlendiğiniz sorumluluklardan dolayı bunaldığınız buhran geçirdiniz. Ama şimdi bu hafta dinlenmeye de zaman ayıracaksınız.

Ödemelerinize odaklanırken, ben bunları nasıl ödeyeceğim diye korktuğunuz parasal konularınız varsa tek tek borçlarınızdan da kurtulabildiğiniz borçlarınızın da azalmasıyla rahatlamanızın keyfini yaşaya bileceğiz bir hafta..

Ayrıca Güneşin ve Merkür’ün kova burcundan ayrılıp balık burcuna geçmesiyle eviniz ailenizle ilgili yapmayı planlayıp bir türlü yapamadığınız değişim ve yenilikleri yapabilecek kolaylıkla gerçekleştireceksiniz. Belki yeni bir ev alma kararı alacaksınız ya da evinizde yapmayı planladığınız yeni bir tadilatı yaptıracaksınız.

Banyonuzu ve mutfağınızı yenileyeceksiniz, eşyalarınızı yenileyeceksiniz. Yani yenilikler yapacaksınız ve ayrıca ailenizle olumlu gelişmelere açık olacağınız bir haftada olacaksınız. Süper başak burcunda oluşacak dolunayın kariyer hayatınızla ilgili somut gelişmeler yaşatacağına inanın.



Mükemmel bir hafta gezegenlerin kombinasyonu iş hayatınızda başarılı bir döneme adım attığınızın haberini veriyor. Beklemediğiniz yerlerden maddi kaynaklar elde edebilirsiniz. Aşk hayatınızda adil olmanız ilişkilerinizi güçlendirecek ve zaten adil ve adaletli olmak olağan kuralıdır.

Sizler haftaya karşıt burcunuzda ayın yengeç burcunda ilerlemesiyle adım attınız. İkili ilişkilerinize odaklanıp yaşadığınız kırgınlıkların, dargınlıkların gereksiz yere olduğunu fark edip ona göre davranmalısınız.

Hatalarınızdan arınıp ilişkinizde aşk hayatınızda daha fazla tutkunun oluşmasına izin vereceğiniz bu hafta da muazzam derecede yükselecek romantizm ile ilişkinizde dengeyi uyumu, huzuru, birlik ve beraberlik içerisinde olabilmenin ahengini yaşayacaksınız.

19-25 Şubat 2024 OĞLAK BURCU

Süregelen bir ilişkiye beraberliğe sahip evlilikten korkan bir oğlak burcuysanız bu korkudan arınarak hayatınızda var olan bir ilişkiyle evlilik kararı alabilirsiniz. Ya da aile olmuşsunuzdur. Anne baba olma konusunda kendinizi hazır hissetmiyor olabilirsiniz.

Artık bir çocuğumuz olsa mı duygusuna düşüncesine eşinizle birlikte karar verebilir. Aile büyüklerinizi de mutlu edebilirsiniz. Aynı zamanda ilişkilere odaklanmak dengenin sağlanmasına aşkın yükselmesine olumlu yönde etki edecek güneşin ve Merkür’ün kova burcundan ayrılıp balık burcuna geçmesiyle ticari faaliyetlerinizle ilgili olumlu gelişmeler yaşayacaksınız.

İş yapamıyorum diyen oğlaklar çok iyi işler yapacak. Para kazanamıyorum diyen oğlaklar, çok iyi paralar kazanacak. Üzerinde emek harcadığınız kafa yorduğunuz. Projeleriniz planlarınız hayata dönerken, gelir ve kazanç olarak da size çok büyük fırsatlar sunacak.

Müthiş hatta işinizin içinde iş ağları oluşturarak işinizi genişleterek büyüterek maddi imkanlarınızı da yükseltmekle kendinize duyduğunuz güvenin daha çok artmasıyla uyum, huzur ve denge yaşayacaksınız. Daha çok çalışacak, daha çok kazanmaya açık olacaksınız. Kendi yolunuzda sağlam adımlarla ilerlediğinizi görmek, hissetmek, çalışma şevkinizin de yükselmesine olumlu yönde etki edecek.

Öğrenci bir oğlak burcuysanız sizin için düzen sizin için disiplin hayatınızın her alanında önemli. Özellikle eğitim alanınızda hazırlandığınız belki bir üniversite sınavında yön değiştirme kararı alabilirsiniz. Örnek veriyorum. Uluslararası ilişkiler okumayı düşünürken tıp okumaya karar verebilirsiniz.



Sosyoloji alanındaysanız, bambaşka alanlara geçmek isteyebilirsiniz. Sözelim, kuvvetliydi diyorsanız sayısalınızı güçlendirmeye karar verebilirsiniz. Dolunayın başak burcunda oluşmasıyla yurt dışı bağlantılı işlerinizle ilgili hayırlı ve sonuçları başarı getiren sonuçlar elde edeceksiniz. Süper haftanın spotu para bu hafta sizi seviyor.

19-25 Şubat 2024 KOVA BURCU

Kova kadını çalışkan üretken sonuç odaklı kolektif ben mutluysam tek başıma ben mutlu olmamalıyım. Herkes benimle birlikte öğrensin ve mutlu olsun der ikramda bulunur. Her şeyini kova erkeğine gelince iyi bir patrondur iyi bir dosttur.



Bu dönem iş hayatınız ön planda olabilir. Sevgili kovalar, yükselen kovalar olumlu olun. Çok para harcamayın, tutumlu olun, olumlu düşünün tutumlu olun. Çok para harcamayın şimdi siz giyinmeyi kuşanmayı çok seven burçlarsınız. Kovalar kazandığını harcamayı dağıtmayı bir de yardımcı olmayı çok sever. Kovalar insanlara yardımcı olmak destek olmak ister.

İnsanlara yardımcı olmak isteği güzeldir ama kendi hayatınızı da düşünmek durumundasınız. Şimdi sevgili kovalar yükselen kovalar. Ayın haftaya ayın yengeç burcundakilerin ilerlemesi ile adım attığınız için sağlığınıza hiç olmadığınız kadar odaklandığınız bir haftadasınız. Belinize omurganıza, dişlerinize kemik yapınıza çok özen göstermeniz gereken bir haftadasınız.

Sağlığınıza odaklanabilirsiniz ama oranız buranız ağrıdığında işte bacağım ağrıyor dişim ağrıyor diye geçiştirmeyin. Daha sonra cerrahi müdahalelerin başınıza gelmesini istemiyorsanız, lütfen sağlığınıza odaklanın. Önemseyin ve ihmalci olmayın. Güneş ve merkürün burcunuzdan ayrılıp balık burcuna geçmesiyle kişisel finansınızla ilgili olumlu gelişmeler yaşayacaksınız.

Evliliğinizden şikayetiniz hiçbir zaman olmadığı gibi bu dönemde de olmayacak. Ama lütfen kendi bütçenizi kısıtlayacak harcamalar yapmaktan kendi bütçenize zarar verecek parasal dağıtımlardan uzak kalmaya özen göstermeniz gerekiyor.



Başak burcunda gerçekleşecek dolunay ortaklaşa finansla ilgili somut işleriniz varsa geçimsizlikler yaşıyorsanız, dengeyi uyumu ve düzeni yaşayacaksınız. Haftanın spotu paranı çok iyi değerlendir bu hafta.

19-25 Şubat 2024 BALIK BURCU

Bu hafta ne yapın, ne yapmayın? Aşk hayatınızda yersiz korkular yapmayın, gereksiz senaryoları kafanızda çizip çizip yazıp yazıp oynamayın. İş arkadaşlarınıza karşı kuşkucu davranmayın. Aşırı şüpheci, tavır ve davranışlardan uzak durun.

Şimdi bu ayın yengeç burcundaki seyriyle haftaya adım atmanız hobilerinize odaklanmanıza yardımcı olacak güneşin ve Merkür’ün kova burcundan ayrılıp balık burcuna geçmesiyle gücünüze güç katabileceğiniz bir haftaya adım attınız. Başak burcunda dolunayın oluşmasıyla anlaşma ve sözleşmelerle ilgili somut gelişmeler yaşayabilirsiniz.

İş hayatınızda sürekli krizler çıkaran sürekli kaoslar yaşatan bazı iş arkadaşlarınız oldukça hareketli olacak. Bu hafta şikayet şikayet şikayet siz de şikayetçi olmayın. Onların şikayetçi olduğundan yana rahatsız olduğunu onlara söyleseniz de onların bu tavırları değişmeyecek.

Sizin bu hafta çalışma hayatınızda. Buhran ve bunalım içerisinde olmamanız için özellikle sürekli şikayet hali içerisinde olan arkadaşlarınızı en güzeli olduğu gibi görüp kabul etmeye özen gösteriyor. Gökyüzü herkeste olduğu gibi görüp kabul edin. Neden negatifsin demeyin negatif olan birine neden emir kipleriyle konuşuyorsun demeyin, niye insanları hor görüyor, görüyorsun demeyin.

Siz onları değiştiremezsiniz. Siz onları geliştiremezsiniz. Siz onları tam anlamıyla olduğu gibi görüp kabul ettiğinizde direnç göstermemeyi onları olduğu gibi kabul ettiğinizde. Onların sizin üzerinizde baskı kurmasında engelleyecekseniz o kadar basit yani. Görmeyin duymayın. Bu benim çalışma arkadaşım huydur davranışıdır. Ben onun etkisi ve tesiri altında kalmak zorunda değilim.

Ben yaptığım işlerden sorumluyum. Ben kendi içsel dünyamda dengeli dengedeyim, düzendeyim. Yaptıklarıma ve yapacaklarıma güveniyorum, inanıyorum deyin ve kendi işinize sahip çıkın. Başkalarını tavır ve davranışlarını, iş ve çalışma hayatınızda. Kafanıza takarak iş performansınızı düşürmeyin.

Aşk hayatınızda süregelen bir beraberliğe, ilişkiye evliliğe sahipseniz. Partneriniz hakkında gereksiz dolunaydan kaynaklı. Çünkü dolunay sizin karşıt burcunuzda korkular kaybetme korkusu yaşarsınız. Korktuğunuz her şeyi kaçırır ve kaybedersiniz. Hiçbir şeyin bu hayatta sahibi değil, her şeyin bir yaratıcısı var. Bizler de yaşadığımız ilişkide de emanetçiyiz. Evlatlarımızda da emanetçiyiz. Dolayısıyla aşkı yaşayın, ilişkiyi yaşayın.



Balık erkeği iseniz birlikte olduğunuz kadının sahibi gibi davranmayın. Balık kadınıysanız kocanıza anne olmayın, erkekseniz kadınıza baba gibi davranmayın. Biz sürekli uyarılar yapmaktan kaçının. Bu da ilişkilerde romantizm düşmesine aşk enerjisinin azalmasına neden olduğu için bu tavır ve davranışları kendinizde görüp hissettiğinizde hemen arının eğitimde konsantrasyonunuzu yükseltin.

Başarınızda başarı katacaksınız. Haftanın spotu herkes ve her şeyi olduğu gibi kabul dedin.

Kaynak: Nur Viral ile Hayatta Her Şey Var Programındaki Nuray Sayarı’nın konuşmaları haberleştirilmiştir.