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Kocaelispor teknik direktörü Mustafa Gürsel: “Ne gerekiyorsa yapacağız"

Kocaelispor, Mustafa Gürsel ile yeni bir başlangıç yapıyor. Yüksek enerji, kaliteli oyun ve ligde üst sıraları hedefleyen Kocaelispor, Gürsel liderliğinde başarıya ulaşmayı amaçlıyor.

İhlas Haber Ajansı
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Kocaelispor teknik direktörü Mustafa Gürsel: “Ne gerekiyorsa yapacağız" mask
Kocaelispor teknik direktörü Mustafa Gürsel: “Ne gerekiyorsa yapacağız"
Kocaelispor teknik direktörü Mustafa Gürsel: “Ne gerekiyorsa yapacağız"
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Kocaelispor, Ertuğrul Sağlam'ın ardından teknik direktörlük koltuğuna tecrübeli teknik adam Mustafa Gürsel'i getirerek yeni bir sayfa açtı. Trendyol 1. Lig'in iddialı ekiplerinden olan Kocaelispor, Gürsel liderliğinde ilk antrenmanını gerçekleştirdi ve takımın yeni hedefleri doğrultusunda ilk adımlarını attı.

Kocaelispor teknik direktörü Mustafa Gürsel: “Ne gerekiyorsa yapacağız

Yeni stratejiler, yüksek enerji

Mustafa Gürsel, takımın yüksek enerjisinden memnun olduğunu ve bu enerjiyi doğru stratejilerle sahaya yansıtacaklarını belirtti. Gürsel, "Artık bundan sonraki süreçte hep beraber hedefe kitleneceğiz. Hedefe giderken bütün iş sahanın içinde yaptıklarımızdan geçiyor. Bu antrenmanımızla 'Bismillah' diyerek başladık. Sonuca gitmek için ne gerekiyorsa yapacağız" şeklinde konuştu.

Kocaelispor teknik direktörü Mustafa Gürsel: “Ne gerekiyorsa yapacağız

Ligde sürpriz sonuçlara hazır Kocaelispor

Gürsel, Trendyol 1. Lig'in sürpriz sonuçlara açık bir lig olduğunun altını çizerek, hiçbir maçın garantisi olmadığını ve bu durumun ligi daha heyecanlı hale getirdiğini vurguladı. Önlerindeki Keçiörengücü maçını örnek veren Gürsel, her maçın kendileri için farklı bir önem taşıdığını ve gerekli tüm hazırlıkları yapacaklarını ifade etti.

Kocaelispor teknik direktörü Mustafa Gürsel: “Ne gerekiyorsa yapacağız

Kalıcı başarı için kaliteli oyun

Gürsel, takıma kalıcı bir başarı kazandırmak için üzerinde durduğu en önemli noktanın kaliteli oyun olduğunu belirtti. "Enerji ile bir veya iki maç gidebilirsiniz. Ancak takımın değerini ve oyun gücünü yükselterek bunu daimi hale getirmemiz lazım" diyerek, sezon sonuna kadar iyi oynayan ve sonuç alan bir takım haline gelmenin önemine dikkat çekti.

Kocaelispor teknik direktörü Mustafa Gürsel: “Ne gerekiyorsa yapacağız

Kocaelispor'un yeni hedefleri

Mustafa Gürsel'in Kocaelispor'a katılmasıyla birlikte, takımın hedefleri de netleşmeye başladı. Gürsel yönetiminde Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'de üst sıralara oynama ve uzun vadede kalıcı başarılar elde etme amacında. Gürsel'in deneyimi ve stratejik yaklaşımı, Kocaelispor'un bu hedeflere ulaşmasında kritik bir rol oynayacak.

Kocaelispor teknik direktörü Mustafa Gürsel: “Ne gerekiyorsa yapacağız

 

21 Şub 2024 - 16:43 Kocaeli- Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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