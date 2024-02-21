Kocaelispor teknik direktörü Mustafa Gürsel: “Ne gerekiyorsa yapacağız"

Kocaelispor, Ertuğrul Sağlam'ın ardından teknik direktörlük koltuğuna tecrübeli teknik adam Mustafa Gürsel'i getirerek yeni bir sayfa açtı. Trendyol 1. Lig'in iddialı ekiplerinden olan Kocaelispor, Gürsel liderliğinde ilk antrenmanını gerçekleştirdi ve takımın yeni hedefleri doğrultusunda ilk adımlarını attı.

Yeni stratejiler, yüksek enerji

Mustafa Gürsel, takımın yüksek enerjisinden memnun olduğunu ve bu enerjiyi doğru stratejilerle sahaya yansıtacaklarını belirtti. Gürsel, "Artık bundan sonraki süreçte hep beraber hedefe kitleneceğiz. Hedefe giderken bütün iş sahanın içinde yaptıklarımızdan geçiyor. Bu antrenmanımızla 'Bismillah' diyerek başladık. Sonuca gitmek için ne gerekiyorsa yapacağız" şeklinde konuştu.

Ligde sürpriz sonuçlara hazır Kocaelispor

Gürsel, Trendyol 1. Lig'in sürpriz sonuçlara açık bir lig olduğunun altını çizerek, hiçbir maçın garantisi olmadığını ve bu durumun ligi daha heyecanlı hale getirdiğini vurguladı. Önlerindeki Keçiörengücü maçını örnek veren Gürsel, her maçın kendileri için farklı bir önem taşıdığını ve gerekli tüm hazırlıkları yapacaklarını ifade etti.

Kalıcı başarı için kaliteli oyun

Gürsel, takıma kalıcı bir başarı kazandırmak için üzerinde durduğu en önemli noktanın kaliteli oyun olduğunu belirtti. "Enerji ile bir veya iki maç gidebilirsiniz. Ancak takımın değerini ve oyun gücünü yükselterek bunu daimi hale getirmemiz lazım" diyerek, sezon sonuna kadar iyi oynayan ve sonuç alan bir takım haline gelmenin önemine dikkat çekti.

Kocaelispor'un yeni hedefleri

Mustafa Gürsel'in Kocaelispor'a katılmasıyla birlikte, takımın hedefleri de netleşmeye başladı. Gürsel yönetiminde Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'de üst sıralara oynama ve uzun vadede kalıcı başarılar elde etme amacında. Gürsel'in deneyimi ve stratejik yaklaşımı, Kocaelispor'un bu hedeflere ulaşmasında kritik bir rol oynayacak.