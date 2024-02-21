En pahalı balık Bolu'da diyenlere hodri meydan dedi.. Düzce'den daha iyi balık Bolu'da satılıyor

Bolu'da balık tercihlerinde bir numara: Hamsi

Bolu pazarlarında, balık tezgahlarının vazgeçilmezi hamsi, lezzeti ve uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. Balıkçı İlhan Başaran'ın verdiği bilgilere göre, kilogramı 150 TL'den satılan hamsi, Bolu'da en çok tercih edilen balık ürünü olma özelliğini taşıyor. İstavrit ise kilogramı 80 TL'den alıcı buluyor ve fiyat-performans açısından değerlendirildiğinde oldukça uygun bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Balık fiyatları ve vatandaşın tepkisi

Bolu'daki balık fiyatları, vatandaşlar tarafından genel olarak normal karşılanıyor. Ancak, piyasadaki pahalılığa dikkat çeken bazı vatandaşlar, durumdan tam anlamıyla memnun olmadıklarını ifade ediyorlar. Balığın tezgahlara ulaşana kadar olan işçilik, nakliye ve vergi gibi maliyetlerin fiyatları etkilediği belirtiliyor.

Karşılaştırmalı fiyat analizi: balık ve et ürünleri

Bolu pazarında, et ürünlerine kıyasla balık fiyatlarının daha uygun olduğu görülüyor. Balıkçı İlhan Başaran, et ürünlerine göre balık fiyatlarının makul seviyelerde olduğunu belirtiyor. Özellikle istavritin fiyatının diğer balık türlerine göre daha cazip olduğunu vurguluyor.

Bolu'nun Balık Çeşitliliği ve Fiyatları

Bolu'da balık çeşitliliği ve fiyatları şu şekilde: Karadeniz somonun kilosu 220 TL, alabalık tanesi 70 TL, deniz çuprasının kilosu 350 TL, çupranın kilosu 280 TL ve levreğin kilosu 280 TL'den satışa sunuluyor. Bu çeşitlilik, Bolu'nun zengin balık kültürünü yansıtıyor.

En taze balık Bolu’da iddiası

Bolu’nun, Türkiye'nin dört bir yanına göre daha taze balık satıldığını belirten Balıkçı Başaran, "Bolu'ya gelen taze balık Türkiye'nin hiçbir yerinde yok. Düzce'deki balıklar vatandaşın isteğine göre ucuz olarak veriliyor. Doğru, Düzce'de 70 - 80 TL kilosu. Ama dondurulmuş balık. Ama bizimkisi taze. Düzce'de bu kadar taze yok."