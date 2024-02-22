TBMM kürsüsünden Özcan’ı şikayet etti

MHP'den Özcan'a eleştiri yağmuru

MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül, TBMM'deki konuşmasında, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yönetimini topa tuttu. Akgül, Özcan'ı beş yıl boyunca Bolu halkını oyalamak ve şehrin kaynaklarını yanlış yönetmekle suçladı. Bu eleştiriler, Bolu'nun siyasi atmosferinde yeni bir tartışma başlatırken, Akgül'ün sert sözleri dikkatleri üzerine çekti.

Kaynakların yanlış yönetimi

İsmail Akgül, Başkan Özcan'ın görev süresi boyunca gerçekleştirdiği idari faaliyetleri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirdi. Özcan'ın, somut yatırımlar yerine şehrin kaynaklarını yanlış yönettiğini ve Bolu'nun gelişimini engellediğini belirtti. Konserve fabrikası satışı ve belediye çalışanlarının tazminatlarının geç ödenmesi gibi eylemlerle Bolu'ya ekonomik ve sosyal zararlar verdiği iddiaları gündeme getirildi.

Bolu'nun çalışan ve üreticisi mağdur mu?

Akgül, Özcan yönetiminde belediye çalışanları ve mantar üreticilerinin mağduriyet yaşadığını, ödemelerin gecikmesi ve adaletsiz iş uygulamaları nedeniyle ciddi sorunlar olduğunu ifade etti. Belediye taşeronlarında yabancı sığınmacıların çalıştırılması ve göçmen sorunu üzerinden yapılan siyasi demagoji, Özcan'ın eleştirilere maruz kalmasının başlıca sebepleri arasında yer aldı.

Akgül’den eleştiri bombaları

MHP'li vekil, Özcan'ı belediye başkanlığı görevinden ziyade ulusal siyasetle ve parti içi meselelerle ilgilenmekle itham etti. Özcan'ın belediye kadrolarını oluşturma ve şehre hizmet etme konusunda geç kaldığını, bu durumun Bolu'nun kaynaklarının ve zamanının boşa harcanmasına yol açtığını söyledi.

Bolu için çağrı

İsmail Akgül, MHP olarak Bolu için büyük ve hızlı değişimler vaat ettiklerini, bir yıl içinde şehirde çığır açacak projeleri hayata geçirmeyi planladıklarını belirtti. Bolu'nun kaybedecek zamanı olmadığını vurgulayan Akgül, mevcut yönetimin yerine daha etkin ve hızlı çözümler sunacak bir anlayışın gerekliliğini dile getirdi. Bu çağrı, Bolu'nun geleceği adına yeni bir sayfa açma potansiyelini taşıyor.

Bu eleştiriler ve vaatler, Bolu'nun siyasi ve sosyal gündemine yeni bir boyut kazandırırken, şehrin geleceği adına önemli bir dönüm noktası oluşturuyor. Vatandaşlar ve siyasi aktörler, bu tartışmaların Bolu için ne anlama geldiğini ve şehrin nasıl bir yönetim vizyonuna ihtiyacı olduğunu değerlendiriyor.