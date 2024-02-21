Türkiye’nin en ucuz SUV’u geldi: İşte fiyatları!

Türkiye otomobil sektörü, Çin'in yükselen yıldızı SWM'nin piyasaya sürülmesiyle yeni bir döneme giriyor. Son zamanlarda yaşanan küresel salgınlar, savaşlar ve ekonomik krizler, otomobil endüstrisinde önemli zorluklara yol açtı. Özellikle Çin'deki çip krizi, sıfır araç tedarikini ciddi şekilde olumsuz etkiledi, bu da pek çok kişiyi yeni bir araç satın almak için beklemek zorunda bıraktı.

Alman mühendisliği ile yüksek performanslı motorlar

SWM modelleri, Alman mühendisliği sayesinde geliştirilen 1.5T motorlara sahip. Bu motorlar, 112kW/150 HP güç ve 212 Nm tork üretiyorlar ve yüksek performansı minimum yakıt tüketimiyle birleştirerek sürücülere eşsiz bir sürüş deneyimi sunuyorlar.

Türkiye'de büyük ilgi gören SWM

SWM'nin Türkiye piyasasına girişi büyük ilgi gördü. Şirketin CEO'su Anton Chernov, Türkiye'de şimdiden 2 binden fazla müşterinin sıraya girdiğini belirtiyor. Beklenmedik taleplere yetişebilmek için bayi ağını genişletme kararı alan SWM, teknolojisi, rekabetçi fiyat listesi ve geniş model yelpazesi ile Türkiye'de otomobil severlerin beğenisini kazanmayı hedefliyor.

SWM ile uygun fiyatlı SUV sahibi olma fırsatı

SWM, Chery, BYD, MG, Skywell gibi markalarla birlikte Türkiye otomobil pazarına girerek, Avrupa üretimi otomobillere ciddi bir alternatif sunuyor. SWM'nin Türkiye'deki satışa sunulmasıyla, otomo-bil sahibi olmak isteyenler için yeni ve cazip bir dönem başlıyor. SWM, üç farklı model seçeneği ile Türkiye'deki müşterilere hitap ediyor: SWM G01 Comfort MT, SWM G01 Elite DCT ve SWM G01F Premium DCT. Bu modeller, sırasıyla 969.500 TL, 1.249.500 TL ve 1.319.500 TL'den başlayan fi-yatlarla sunuluyor.

Kampanya fırsatını kaçırmayın!

SWM'nin Türkiye'deki lansmanı, otomobil sahibi olmak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. En düşük model olan SWM G01 Comfort MT'nin 969.500 TL gibi rekabetçi bir başlangıç fiyatıyla sunulması, Türkiye'deki otomobil fiyatlarını daha erişilebilir bir seviyeye çekiyor. Kampanyanın sadece 9 gün içinde sona ereceğini unutmayın ve bu eşsiz fırsattan yararlanmak için acele edin.