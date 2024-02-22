Dizel yakıtın benzin fiyatlarını geçmesinin nedenleri açıklandı!

Dizel araç sayısı son yıllarda çok arttı
Türkiye'de dizel yakıt fiyatlarının benzin fiyatlarını geçmesi, birçok sürücüyü şaşırttı. Uzun yıllar boyunca daha ekonomik bir alternatif olarak görülen dizel, artık cüzdanları daha fazla zorluyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı veriler, bu değişimin nedenlerini ve akaryakıt piyasasındaki güncel durumu aydınlatıyor.
Dizel ve Benzin Kullanımındaki Dönüşüm
2004 yılında Türkiye'deki araçların %75'i benzin kullanırken, 2024 itibarıyla bu oran %28.9'a düşmüş durumda. Dizel araçların oranı ise %35.5'e yükselerek, benzinli araçları geçmiş bulunuyor. Bu dönüşüm, dizel yakıtın popülaritesinin artmasına ve sonuç olarak fiyat dinamiklerinin değişmesine yol açtı.
Fiyatlardaki Değişim ve Etkileri
Son dönemde yapılan vergi düzenlemeleri ve ardı ardına gelen zamlar, dizel yakıt fiyatlarının benzin fiyatlarını geçmesine neden oldu. İstanbul'da benzinin litresi 41.22 TL iken, motorin fiyatları 44.3 TL'ye ulaştı. Uzmanlar, gelecek dönemde akaryakıt fiyatları arasındaki farkın daha da artabileceğini belirtiyor.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.