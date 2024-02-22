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Dizel yakıtın benzin fiyatlarını geçmesinin nedenleri açıklandı!

Türkiye'de dizel yakıt fiyatları, benzin fiyatlarını neden geçti? TÜİK'in son verileri, dizel araç kullanımındaki artış ve vergi zamlarının etkilerini ortaya koyuyor. Dizel ve benzin fiyatlarındaki son gelişmeler için detaylar makalemizde.

Esra Perçin
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Dizel yakıtın benzin fiyatlarını geçmesinin nedenleri açıklandı! mask
Dizel yakıtın benzin fiyatlarını geçmesinin nedenleri açıklandı!
Dizel yakıtın benzin fiyatlarını geçmesinin nedenleri açıklandı!
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Dizel araç sayısı son yıllarda çok arttı

Türkiye'de dizel yakıt fiyatlarının benzin fiyatlarını geçmesi, birçok sürücüyü şaşırttı. Uzun yıllar boyunca daha ekonomik bir alternatif olarak görülen dizel, artık cüzdanları daha fazla zorluyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı veriler, bu değişimin nedenlerini ve akaryakıt piyasasındaki güncel durumu aydınlatıyor.

Dizel yakıtın benzin fiyatlarını geçmesinin nedenleri açıklandı!

Dizel ve Benzin Kullanımındaki Dönüşüm

2004 yılında Türkiye'deki araçların %75'i benzin kullanırken, 2024 itibarıyla bu oran %28.9'a düşmüş durumda. Dizel araçların oranı ise %35.5'e yükselerek, benzinli araçları geçmiş bulunuyor. Bu dönüşüm, dizel yakıtın popülaritesinin artmasına ve sonuç olarak fiyat dinamiklerinin değişmesine yol açtı.Dizel yakıtın benzin fiyatlarını geçmesinin nedenleri açıklandı!

Fiyatlardaki Değişim ve Etkileri

Son dönemde yapılan vergi düzenlemeleri ve ardı ardına gelen zamlar, dizel yakıt fiyatlarının benzin fiyatlarını geçmesine neden oldu. İstanbul'da benzinin litresi 41.22 TL iken, motorin fiyatları 44.3 TL'ye ulaştı. Uzmanlar, gelecek dönemde akaryakıt fiyatları arasındaki farkın daha da artabileceğini belirtiyor.Dizel yakıtın benzin fiyatlarını geçmesinin nedenleri açıklandı!
# araç, vergi, istanbul

22 Şub 2024 - 07:00 - Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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