Sokak hayvanlarının yaşam standartı yükselecek

Bolu'da sokak hayvanlarına yeni bir şans

Milliyetçi Hareket Partisi'nden Bolu Belediye Başkan Adayı olan İlhan Durak, sokak hayvanlarının refah seviyesini artırmak için kapsamlı bir plan açıkladı. Seçim öncesi dönemde, Durak'ın sokak hayvanlarına yönelik ilgisi ve projeleri, Bolu Hayvanları Koruma Derneği (Bolhayko) ve Bolu Hayvanseverler Topluluğu (Bolpati Derneği) ile yapılan toplantılarda detaylandırıldı.

Sağlık hizmetlerine erişimde devrim

Durak'ın öncelikleri arasında, sokak hayvanlarının sağlık sorunlarını erken tespit edebilmek ve etkili tedavi yöntemleri sunmak yer alıyor. Bu amaçla, mevcut rehabilitasyon merkezlerinin altyapısının güçlendirilmesi ve modern tıbbi ekipmanlarla donatılması planlanmakta.

Sosyal uyum ve kalıcı yuvalar

Projeler, sokak hayvanlarının topluma ve diğer hayvanlara adaptasyonunu kolaylaştıracak yöntemler üzerine odaklanıyor. Durak, uygun barınma olanaklarının sağlanması ve hayvanların sosyal çevrelerine uyum sağlamalarını destekleyecek programlar geliştirmeyi hedefliyor.

Rehabilitasyon merkezlerinde yenilik

İlhan Durak, rehabilitasyon merkezlerinin kapasitelerini artırarak, sokak hayvanlarına yönelik hizmetlerin genişletilmesi ve iyileştirilmesi için çalışacak. Bu yeniliklerle, hayvanların daha hızlı ve etkin bir şekilde tedavi edilmesi ve sosyalize olmaları amaçlanıyor.

Toplumsal sorumluluk ve bilinç

Durak, bir belediye başkanının yalnızca insanlara değil, aynı zamanda sokak hayvanlarına da karşı sorumluluk taşıdığını vurguluyor. Bu kapsamda, toplumun her kesiminden bireylerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik geniş çaplı bir yaklaşım benimseniyor.

Bolu için yeni bir dönem

İlhan Durak'ın liderliğinde, Bolu'da sokak hayvanları için yeni ve daha parlak bir gelecek hedefleniyor. Bu projeler, hayvanların yaşam kalitesini artırmanın yanı sıra, toplumda hayvan haklarına dair farkındalığı da güçlendirmeyi amaçlıyor. Durak'ın vaatleri, Bolu'yu hem insanlar hem de hayvanlar için daha yaşanabilir bir şehir haline getirmeyi hedefliyor.