Ramazan ayında iftar menü fiyatları dudak uçuklatıyor; 500 TL'den başlayıp 5 bin TL'ye ulaşıyor!

Ramazan ayı, birlik, beraberlik ve paylaşmanın ön planda olduğu, 11 ayın sultanı olarak bilinir. Ancak bu mübarek ayın yaklaşmasıyla birlikte, İstanbul'daki restoranlarda iftar menü fiyatlarında yaşanan artış, birçok vatandaşı endişelendiriyor. 2023 yılında kişi başı 300 ila 400 lira arasında değişen iftar menüleri, bu yıl adeta bir fiyat patlaması yaşayarak 500 liradan başlayıp, 5 bin liraya kadar çıkıyor. Bu durum, restoranlarda iftar yapmayı planlayan vatandaşları zor bir durumda bırakıyor.

İftar Menü Fiyatlarındaki Artış

Ramazan ayına sayılı günler kala, restoran ve lokantalar iftar menülerini belirlemeye başladı. İftariyelik, çorba, ara sıcak, ana yemek ve tatlıdan oluşan menülerde geçen seneye oranla en az iki kat artış yaşanıyor. Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Başkanı Ramazan Bingöl, geçen sene işletmesinde 900 TL olan iftar menülerinin bu yıl 2 bin 500 TL'ye kadar çıktığını dile getiriyor. Bu durum, menülerde yüzde 100'e yakın bir zam beklentisini doğuruyor ve fiyatların 4 bin ile 5 bin lira arasında değişeceği öngörülüyor.

Yemek Fiyatlarındaki Artışın Nedenleri

Bu fiyat artışlarının temel nedeni olarak, gıda ürünlerinde, özellikle de kırmızı et fiyatlarındaki artış gösteriliyor. Gıda maliyetlerindeki bu artış, doğrudan iftar menülerinin fiyatlarını etkiliyor. Müşteriler, artan fiyatlar karşısında şikayetçi olurken, birçoğu artık evde oruç açmanın daha ekonomik olacağını belirtiyor. Restoran ve lokanta benzeri yerlerin fiyatlarının çok yüksek olduğu yönünde gelen şikayetler, müşterilerin bu yılki Ramazan ayında dışarıda iftar yapma planlarını gözden geçirmelerine neden oluyor.

Vatandaşların Tepkisi ve Talepleri

Müşteriler, artan fiyatlar karşısında endişelerini dile getiriyor ve daha uygun fiyatlı iftar menüleri talep ediyor. Ayrıca, fiyat artışlarının önüne geçilmesi ve daha adil fiyatlandırma için denetimlerin artırılmasını istiyorlar. Ramazan ayının ruhuna uygun, herkesin erişebileceği iftar menüleri sunulması gerektiğine inanıyorlar.

Ramazan ayında restoranlarda iftar yapmayı planlayan vatandaşlar, menü fiyatlarındaki bu büyük artış karşısında zor bir karar vermek zorunda. Ekonomik koşullar ve gıda fiyatlarındaki artış, Ramazan ayının ruhuna uygun, paylaşım ve bereket dolu iftar sofralarını kurmayı zorlaştırıyor.