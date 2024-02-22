Dokuzkavaklarspor ile Akkonakspor maçında korku dolu dakikalar!

Denizli'de futbolseverlerin nefeslerini tutarak izlediği U18 play-off karşılaşması, beklenmedik bir olaya sahne oldu. Dokuzkavaklarspor ile Akkonakspor arasındaki çekişmeli mücadelede, genç futbolcu Harun Gökgöz, bir pozisyon sırasında rakibiyle şiddetli bir çarpışma yaşadı.

Sahada korku dolu anlar

Servergazi Stadı'nın 32. dakikasında yaşanan bu talihsiz an, Gökgöz'ün diz çarpması sonucu bilincini kaybetmesine ve sahada hareketsiz kalmasına neden oldu.

İlk müdahale sahadan

Oyunun durduğu anlar, sahadaki diğer oyuncuların ve sağlık görevlilerinin hızla müdahale ettiği dramatik dakikalara dönüştü. Gökgöz'ün takım arkadaşları ve saha kenarındaki sağlık ekibi, genç futbolcuya ilk müdahaleyi yaparak durumun daha da kötüye gitmesini önledi. Ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Gökgöz, burada yapılan kontrollerin ve tedavinin ardından taburcu edildi.

Futbolcu sahalara dönme arzusunda

Hastanede geçirdiği kritik saatler sonrası, Harun Gökgöz'ün en büyük isteği yeniden yeşil sahalara dönmek oldu. Maçın tekrarını izleyerek yaşananları değerlendiren Gökgöz, olay anını hatırlamasa da futbola olan tutkusunun devam ettiğini ve en kısa sürede oynamak istediğini ifade etti. Baş ağrıları devam eden genç yetenek, sağlık durumunun izin vermesiyle birlikte futbola dönmeyi sabırsızlıkla bekliyor.

Takım arkadaşları ve rakipler arasında gerilim

Harun Gökgöz'ün yaşadığı talihsiz olay, saha içindeki atmosferi değiştirdi. Dokuzkavaklarsporlu oyuncular, rakip takım oyuncusuna olayın ardından tepki gösterdi. Bu durum, hakemlerin ve diğer futbolcuların müdahalesiyle yatıştırılarak, oyunun devam etmesini sağladı.