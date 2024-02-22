PlayStation Portal geldi! Fiyatı ne kadar?

Sony Türkiye ve Bilkom, oyun dünyasını heyecanlandıran bir duyuruya imza attı. PlayStation dünyasının en yeni ve en devrimsel ürünü PlayStation Portal, Türkiye pazarına adım attı. Bu yenilikçi mobil el konsolu, oyun severlere PlayStation oyunlarını nerede olursa olsun oynama özgürlüğü sunuyor. İşte detaylar:

Mobil oyunların yeni yüzü

PlayStation'ın en yeni mobil el konsolu PlayStation Portal, Türkiye'de oyun severlerle buluşmaya hazırlanıyor. Bilkom garantisi ve Sony Türkiye desteği ile piyasaya sürülecek olan bu ürün, fiyat etiketiyle dikkat çekiyor. PlayStation Portal, PS5 oyunlarını kablosuz internet bağlantısı üzerinden her yerden oynamanıza olanak tanıyan benzersiz bir teknolojiye sahip.

PlayStation Portal'ın özellikleri ve kullanım şartları

PlayStation Portal, PS5 oyunlarını Wi-Fi streaming teknolojisi ile herhangi bir yerden oynama imkanı sunuyor. Bu cihazı kullanabilmek için bir PS5 konsolunuzun olması ve oyunları PS5 üzerinden başlatmanız gerekiyor. PlayStation Portal, kendi başına bağımsız bir oyun oynatma kapasitesine sahip değil, bu yüzden PS5 ekosisteminin bir parçası olarak değerlendirilmelidir.

Piyasadaki yeri ve rakipleri

PlayStation Portal, mobil oyun deneyimini PlayStation oyunları ile birleştiren benzersiz bir ürün olarak öne çıkıyor. Dolayısıyla doğrudan karşılaştırılacak spesifik rakipleri olmasa da, genel mobil oyun konsolları ve akış hizmetleri ile rekabet içinde bulunuyor.

PS5 ve DualSense'in yenilenen Türkiye fiyatları

Bilkom, PS5 ve Sony DualSense kablosuz oyun kollarının yeni Türkiye fiyatlarını açıkladı. Bu yeni fiyatlandırma ile PlayStation ekosistemi içerisindeki ürünlerin erişilebilirliği ve tercih edilirliği daha da arttı.

Türkiye piyasasında rekabetçi fiyatlandırma

PlayStation Portal, 11.999 TL gibi rekabetçi bir fiyatla Türkiye pazarına sunuluyor. Sony Türkiye garantisi altında satılacak bu ürün, mobil oyun deneyimini yeni bir seviyeye taşıyor. PlayStation 5 ve Sony DualSense kablosuz oyun kollarının da yeni fiyatları duyuruldu, bu da PlayStation ekosistemine olan bağlılığı daha da güçlendiriyor.

Çıkış tarihi ve beklentiler

PlayStation Portal, mart ayında Türkiye'de satışa sunulacak. Oyun severler tarafından büyük bir heyecanla beklenen bu cihaz, mobil oyun deneyimini bir üst seviyeye taşıma potansiyeline sahip.