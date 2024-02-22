- Teknoloji

Apple'dan spor severlere müjde: Apple Sports geldi!

Apple, iPhone kullanıcıları için ücretsiz "Apple Sports" uygulamasını tanıttı; gerçek zamanlı skorlar, istatistikler ve kişiselleştirilmiş spor deneyimi sunuyor.

Osman Aykan
Osman Aykan Tüm Haberleri
Apple'dan spor severlere müjde: Apple Sports geldi! mask
Apple'dan spor severlere müjde: Apple Sports geldi!
Apple'dan spor severlere müjde: Apple Sports geldi!
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Apple, spor tutkunlarının kalbini fethedecek devrimsel bir adım attı. "Apple Sports" adı verilen bu yeni iPhone uygulaması, sporseverler için bir dönüm noktası niteliğinde. Gerçek zamanlı skorlar, detaylı istatistikler ve çok daha fazlasını sunan Apple Sports, hız ve basitlik prensipleriyle dizayn edildi. Kullanıcı dostu bir arayüzle gelen uygulama, favori lig ve takımlarınızı parmaklarınızın ucuna getiriyor. App Store üzerinden kolayca indirilebiliyor.

Apple'dan spor severlere müjde: Apple Sports geldi!

Spor tutkunlarının yeni mekanı

Apple'ın Hizmetlerden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Eddy Cue, Apple Sports'un sporseverlere yönelik yüksek hızda erişim sağlayan bir platform olarak tasarlandığını belirtti. Favori takımlar ve ligler hakkında güncel bilgileri sunan uygulama, kullanıcıların spora dair her şeyi kolaylıkla takip etmelerini sağlıyor.

Apple'dan spor severlere müjde: Apple Sports geldi!

Öne çıkan özellikler ve ligler

Apple Sports, MLS, NBA, NCAA basketbolu (erkek ve kadın), NHL, Bundesliga, La Liga, Lig MX, Ligue 1 ve Premier Lig dahil olmak üzere çeşitli popüler ligler hakkında bilgi sunuyor. Gelecek sezonlarda MLB, NFL, NCAAF, NWSL ve WNBA gibi ek ligler de uygulamada yer alacak.

Apple'dan spor severlere müjde: Apple Sports geldi!

iPhone’u olanlar maçları rahat takip edecek

Kullanıcılar, favori takımlarını, turnuvalarını ve liglerini takip ederek kişiselleştirilmiş puan tablolarına erişebilir. Apple Sports, skorlar ve gelecek oyunlar arasında kolay gezinme, oyun bazında bilgiler, takım istatistikleri, kadro ayrıntıları ve canlı bahis oranları gibi özellikleriyle dikkat çekiyor. Ayrıca, Apple TV uygulaması üzerinden canlı oyunları izlemek için direkt erişim sağlayarak, Apple News ile entegrasyon sunuyor.

Apple'dan spor severlere müjde: Apple Sports geldi!

Apple Sports'un sunduğu benzersiz deneyim

Apple Sports, kullanıcıların spora dair tutkularını daha da pekiştirecek bir platform. Kişiselleştirilmiş deneyim, kullanım kolaylığı ve geniş lig yelpazesi ile dikkat çeken uygulama, sporseverlerin vazgeçilmez bir parçası olmaya aday. Apple'ın bu yeni adımı, spor dünyasında bilgiye erişimi kolaylaştırarak, taraftarların favori takımları ve ligleriyle olan bağlarını güçlendiriyor.

Apple'dan spor severlere müjde: Apple Sports geldi!

# başkan

22 Şub 2024 - 00:02 - Teknoloji

Mahreç  Osman Aykan

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