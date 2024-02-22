- Kültür-Sanat

Öğrenciler doğaya can veriyor

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde öğrenciler, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü öncülüğünde kuşlar ve sahipsiz hayvanlar için doğaya yem bıraktı. Bu anlamlı etkinlik, doğaya ve hayvanlara olan duyarlılığı artırıyor.

Anadolu Ajansı
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Öğrenciler doğaya can veriyor mask
Öğrenciler doğaya can veriyor
Öğrenciler doğaya can veriyor
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Öğrencilerden Doğaya Destek

Kent merkezinde bir araya gelen öğrenciler, Yeniçağa Kuş Cenneti'ne doğru yola çıktı. Burada, kuşlar ve sahipsiz hayvanlar için özenle belirlenen alanlara yem bırakarak, onların yaşam alanlarına katkıda bulundular. Bu etkinlik, öğrencilerin doğaya ve hayvanlara olan duyarlılığını gözler önüne serdi.

Öğrenciler doğaya can veriyor

Doğaya Yem Bırakma Faaliyeti Genişliyor

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen bu etkinlik, sadece Yeniçağa Kuş Cenneti ile sınırlı kalmayacak. İlçenin dört bir yanında, farklı bölgelerde de sahipsiz hayvanlar ve kuşlar için benzer besleme çalışmaları yapılacağı duyuruldu. Bu hareket, toplumda farkındalık yaratmayı ve doğaya olan saygıyı artırmayı hedefliyor.Öğrenciler doğaya can veriyor

Toplumsal Duyarlılık ve Doğa Sevgisi

Yeniçağa'daki öğrencilerin bu etkinliği, toplumsal duyarlılık ve doğa sevgisinin güzel bir örneğini teşkil ediyor. Gençlerin bu tür sosyal sorumluluk projelerine katılımı, gelecek nesillerin doğa ve hayvan haklarına olan saygısını pekiştiriyor. Aynı zamanda, bu tür etkinlikler, toplumun farklı kesimlerini bir araya getirerek, ortak bir amaç uğruna çalışmalarını sağlıyor.Öğrenciler doğaya can veriyor
# spor, destek, doğa

22 Şub 2024 - 09:14 Bolu/ Yeniçağa- Kültür-Sanat

Mahreç  Anadolu Ajansı

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