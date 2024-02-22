Öğrenciler doğaya can veriyor

Öğrencilerden Doğaya Destek

Kent merkezinde bir araya gelen öğrenciler, Yeniçağa Kuş Cenneti'ne doğru yola çıktı. Burada, kuşlar ve sahipsiz hayvanlar için özenle belirlenen alanlara yem bırakarak, onların yaşam alanlarına katkıda bulundular. Bu etkinlik, öğrencilerin doğaya ve hayvanlara olan duyarlılığını gözler önüne serdi.

Doğaya Yem Bırakma Faaliyeti Genişliyor

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen bu etkinlik, sadece Yeniçağa Kuş Cenneti ile sınırlı kalmayacak. İlçenin dört bir yanında, farklı bölgelerde de sahipsiz hayvanlar ve kuşlar için benzer besleme çalışmaları yapılacağı duyuruldu. Bu hareket, toplumda farkındalık yaratmayı ve doğaya olan saygıyı artırmayı hedefliyor.

Toplumsal Duyarlılık ve Doğa Sevgisi

Yeniçağa'daki öğrencilerin bu etkinliği, toplumsal duyarlılık ve doğa sevgisinin güzel bir örneğini teşkil ediyor. Gençlerin bu tür sosyal sorumluluk projelerine katılımı, gelecek nesillerin doğa ve hayvan haklarına olan saygısını pekiştiriyor. Aynı zamanda, bu tür etkinlikler, toplumun farklı kesimlerini bir araya getirerek, ortak bir amaç uğruna çalışmalarını sağlıyor.