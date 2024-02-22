22 Şubat 2024 Bolu İş Kur İş İlanları, İşkur giriş ve işkur e şube’den başvurular başladı! Başvurular için son gün!

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İş arayan milyonlarca vatandaşımız Türkiye İş Kurumu İŞKUR’un e Şubesi’ne girerek iş aramaya başladı. 22 Şubat 2024 tarihinde Türkiye’nin en büyük Kariyer kurumu olan İŞKUR’da yayımdan kaldırılacak olan son ilanları sizlerle paylaşıyoruz.

İŞKUR BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

İŞKUR ilanlarına başvurmak için, İŞKUR giriş sayfasından ve İŞKUR e şube sayfasına girerek e devlet bilgilerinizi yazmanız gerekiyor. Ardından iş aramalarından bulunduğunuz ili seçerek İŞKUR iş ilanlarına rahatlıkla ulaşabilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.

SON BAŞVURU TARİHİ 22 Şubat OLAN İŞ İLANLARI

NARVEN SAĞLIK TERMAL TURİZM İNŞAAT MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı

ARMETAL YÜZEY İŞLEM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - Beden İşçisi (Genel)

BOLÇİ ÇİKO LATA ANONİM ŞİRKETİ - Çikolata İmal İşçisi

TEMEL ISIİNŞAAT TURZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. - Vinç Operatörü

TEMEL ISIİNŞAAT TURZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. - Şoför-Yük Taşıma

KUMAS METAL İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.İ. - Şoför-Yük Taşıma