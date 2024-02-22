- Kültür-Sanat

Bakan Tekin, Kültür ve Sanat Merkezi açılışında!

Düzce'nin kültür ve sanat hayatına yeni bir soluk getiren Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi, kapsamlı yenileme ve genişletme çalışmalarının ardından kapılarını ziyaretçilere açtı. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün öncülüğünde gerçekleşen bu yenilik, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla yapılan görkemli bir törenle taçlandırıldı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Bakan Tekin, Kültür ve Sanat Merkezi açılışında! mask
Bakan Tekin, Kültür ve Sanat Merkezi açılışında!
Bakan Tekin, Kültür ve Sanat Merkezi açılışında!
Haber albümü için resme tıklayın

Kültür ve Sanatın Yeni Adresi: Genişletilmiş Fuaye ve Konferans Salonları

Düzce'nin kültürel ve sanatsal etkinliklerine ev sahipliği yapacak olan merkez, 800 metrekarelik ek alan ile birlikte toplam 1300 metrekarelik geniş bir fuaye alanına sahip. Ayrıca, merkeze iki yeni konferans salonu da eklenerek, Düzce'nin sanat ve kültür dünyasına önemli bir katkı sağlandı. Bu yenilikler, Düzce'yi kültürel faaliyetlerin merkezi haline getiriyor.

Bakan Tekin, Kültür ve Sanat Merkezi açılışında!

Kumiko Sanatının Büyüleyici Dünyası

Açılış töreni sırasında, ziyaretçiler Emekli Öğretmen Hikmet Amuca tarafından hazırlanan ve Japon sanatı Kumiko'nun nefes kesen eserlerinden oluşan bir sergiyi keşfetme fırsatı buldular. Her bir eserin, ince işçilik ve büyük emek gerektiren bu sanat dalı, ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü.Bakan Tekin, Kültür ve Sanat Merkezi açılışında!

Düzce'nin Kültürel Yenilenmesine Tam Destek

Düzce Belediye Başkanı ve AK Parti Düzce Belediye Başkan adayı Dr. Faruk Özlü, yapılan çalışmalarla ilgili olarak, Düzce'nin kültürel ve sanatsal faaliyetlerine önemli katkılar sağladıklarını belirtti. Özlü, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve projede emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Bu yenilikler, Düzce'nin kültür ve sanat alanında yeni bir döneme girmesini sağlayacak ve şehri bu alanda önemli bir merkez haline getirecek.

# başkan, düzce, eğitim, belediye, ak parti, destek, emekli

22 Şub 2024 - 09:20 Düzce- Kültür-Sanat

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL