Bakan Tekin, Kültür ve Sanat Merkezi açılışında!

Kültür ve Sanatın Yeni Adresi: Genişletilmiş Fuaye ve Konferans Salonları

Düzce'nin kültürel ve sanatsal etkinliklerine ev sahipliği yapacak olan merkez, 800 metrekarelik ek alan ile birlikte toplam 1300 metrekarelik geniş bir fuaye alanına sahip. Ayrıca, merkeze iki yeni konferans salonu da eklenerek, Düzce'nin sanat ve kültür dünyasına önemli bir katkı sağlandı. Bu yenilikler, Düzce'yi kültürel faaliyetlerin merkezi haline getiriyor.

Kumiko Sanatının Büyüleyici Dünyası

Açılış töreni sırasında, ziyaretçiler Emekli Öğretmen Hikmet Amuca tarafından hazırlanan ve Japon sanatı Kumiko'nun nefes kesen eserlerinden oluşan bir sergiyi keşfetme fırsatı buldular. Her bir eserin, ince işçilik ve büyük emek gerektiren bu sanat dalı, ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü.

Düzce'nin Kültürel Yenilenmesine Tam Destek

Düzce Belediye Başkanı ve AK Parti Düzce Belediye Başkan adayı Dr. Faruk Özlü, yapılan çalışmalarla ilgili olarak, Düzce'nin kültürel ve sanatsal faaliyetlerine önemli katkılar sağladıklarını belirtti. Özlü, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve projede emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Bu yenilikler, Düzce'nin kültür ve sanat alanında yeni bir döneme girmesini sağlayacak ve şehri bu alanda önemli bir merkez haline getirecek.