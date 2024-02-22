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Kapsamlı şehir güzelleştirme çalışmaları

Düzce Belediyesi, şehrin estetik ve fonksiyonel dönüşümü için kolları sıvadı. Temizlik, yeşil alanların artırılması ve altyapı iyileştirmeleri, şehrin dört bir yanını kapsayan geniş çaplı bir çalışmanın parçaları olarak öne çıkıyor. Bu süreçte, Temizlik İşleri, Park Bahçeler ve Fen İşleri Müdürlükleri, şehrin 63 mahallesinde aralıksız bir gayret içinde.

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Kapsamlı şehir güzelleştirme çalışmaları
Kapsamlı şehir güzelleştirme çalışmaları
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Yeşil Düzce İçin Seferberlik

Park ve Bahçeler Müdürlüğü, şehrin yeşil dokusunu güçlendirmek adına 7 ayrı ekip ile sahada aktif. Bu ekipler, şehitlikler ve Aziziye Mahallesi Merkez Pazaryeri başta olmak üzere, şehrin çeşitli noktalarında ağaç budama ve çevre düzenleme çalışmalarını titizlikle yürütüyor. Ayrıca, Bahçeşehir ve çevresindeki cami alanları ile Sancaklar ve Nalbanoğlu mahalle parklarında estetik ve fonksiyonel iyileştirmeler yapılıyor.

Kapsamlı şehir güzelleştirme çalışmaları

Temizlik Önceliğimiz

Temizlik İşleri Müdürlüğü, şehrin temizlik standartlarını yükseltmek için erken saatlerde mesaiye başlıyor. Eğitim ve sağlık kurumlarının çevresi başta olmak üzere, Kirazlı ve Sancaklar mahallelerindeki sokak ve parkların temizliği, modern araçlarla ve özenle gerçekleştiriliyor.Kapsamlı şehir güzelleştirme çalışmaları

Altyapı ve Yol Çalışmaları Hız Kesmiyor

Fen İşleri Müdürlüğü, şehrin altyapısını güçlendirmek ve ulaşım ağını iyileştirmek için yoğun bir çalışma programı yürütüyor. Rasim Betir Paşa Bulvarı'nda devam eden taş örme işlemleri, Cedidiye, Azmimilli ve Koçyazı mahallelerindeki kaldırım ve yol tamiratları ile şehrin çeşitli noktalarında yol açma ve roadmix yama çalışmaları, bu sürecin önemli bileşenleri.Kapsamlı şehir güzelleştirme çalışmaları

Bu kapsamlı çalışmalar, Düzce'yi daha yaşanabilir, temiz ve yeşil bir şehir haline getirmeyi amaçlıyor. Belediye, vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve şehrin estetik değerini yükseltmek için tüm birimleriyle koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

# düzce, eğitim, belediye, temizlik

22 Şub 2024 - 09:24 Düzce- Gündem

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