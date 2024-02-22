Aranan şahıs sonunda yakayı ele verdi!

Aranan Şahıs Yakayı Ele Verdi

Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan aranma kaydı bulunan ve adalete hesap vermesi gereken H.Y. isimli şahıs, Düzce İl Jandarma Komutanlığı'nın başarılı operasyonu ile yakayı ele verdi. Uzun süredir devam eden takip ve planlama sonucu gerçekleştirilen operasyonla, toplum sağlığını tehdit eden bu suçlulara geçit verilmediği bir kez daha gösterildi.

Toplum Güvenliği İçin Kararlı Adımla

Düzce'de uyuşturucu ticaretiyle mücadele, Jandarma'nın kararlı adımlarıyla devam ediyor. Bu operasyon, uyuşturucu ticaretiyle mücadeledeki kararlılığın ve başarının bir göstergesi olarak ön plana çıkıyor. Yakalanan H.Y., adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.