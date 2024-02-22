- Asayiş

Aranan şahıs sonunda yakayı ele verdi!

Jandarma'dan Önemli Operasyon: Düzce İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretiyle mücadele kapsamında önemli bir başarıya imza attı. Yürütülen titiz ve kararlı operasyonlar neticesinde, uyuşturucu ticareti suçundan aranan ve üzerine 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı.

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Aranan şahıs sonunda yakayı ele verdi! mask
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Aranan Şahıs Yakayı Ele Verdi
Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan aranma kaydı bulunan ve adalete hesap vermesi gereken H.Y. isimli şahıs, Düzce İl Jandarma Komutanlığı'nın başarılı operasyonu ile yakayı ele verdi. Uzun süredir devam eden takip ve planlama sonucu gerçekleştirilen operasyonla, toplum sağlığını tehdit eden bu suçlulara geçit verilmediği bir kez daha gösterildi.

Toplum Güvenliği İçin Kararlı Adımla
Düzce'de uyuşturucu ticaretiyle mücadele, Jandarma'nın kararlı adımlarıyla devam ediyor. Bu operasyon, uyuşturucu ticaretiyle mücadeledeki kararlılığın ve başarının bir göstergesi olarak ön plana çıkıyor. Yakalanan H.Y., adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
# düzce, jandarma

22 Şub 2024 - 09:29 Düzce- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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