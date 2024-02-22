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Kaçak göçmen operasyonu! 39 Afgan bakın nereden çıktı?

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde gerçekleştirilen ve jandarma ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu, D100 karayolu üzerinde durdurulan bir tırın dorsesinde kağıt havlu balyaları arasına gizlenmiş 39 Afgan uyruklu kaçak göçmenin yakalandığı operasyon, göçmen kaçakçılığı ile mücadelede önemli bir başarı olarak kaydedildi.

İhlas Haber Ajansı
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Kaçak göçmen operasyonu! 39 Afgan bakın nereden çıktı? mask
Kaçak göçmen operasyonu! 39 Afgan bakın nereden çıktı?
Kaçak göçmen operasyonu! 39 Afgan bakın nereden çıktı?
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Gizli Bölmelerde İnsan Ticareti
Çilimli ilçesi Arabacı Mahallesi'nde sabaha karşı düzenlenen operasyonda, 59 AR 460 plakalı Man marka çekici ve dorsesinde yapılan aramada, kağıt havlu balyalarının içerisine gizlenmiş ahşap bölmelerde 39 Afgan uyruklu şahıs ele geçirildi. Bu durum, insan kaçakçılarının ne denli yaratıcı yöntemlere başvurduğunun çarpıcı bir örneği olarak dikkat çekiyor.

Kaçak göçmen operasyonu! 39 Afgan bakın nereden çıktı?

Organizatör Yakalandı, Sınır Dışı İşlemleri Başladı
Operasyon kapsamında, göçmen kaçakçılığı organizatörlüğü yapmak suçundan M.O. isimli şüpheli yakalanarak adli işlemlere tabi tutuldu. Yakalanan 39 Afgan uyruklu göçmen ise, adli ve idari işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Düzce İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şahısların bu tehlikeli yolculuğa 3 bin dolar ödeyerek çıktıkları belirlendi.Kaçak göçmen operasyonu! 39 Afgan bakın nereden çıktı?

Göçmen Kaçakçılığına Karşı Sıkı Mücadele
Bu operasyon, Türkiye'nin göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadelesindeki kararlılığını göstermesi açısından büyük önem taşımaktadır. Yetkililer, benzer suçların önlenmesi için çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirtiyor.
# düzce

22 Şub 2024 - 09:34 Düzce- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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