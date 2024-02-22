Kaçak göçmen operasyonu! 39 Afgan bakın nereden çıktı?

Gizli Bölmelerde İnsan Ticareti

Çilimli ilçesi Arabacı Mahallesi'nde sabaha karşı düzenlenen operasyonda, 59 AR 460 plakalı Man marka çekici ve dorsesinde yapılan aramada, kağıt havlu balyalarının içerisine gizlenmiş ahşap bölmelerde 39 Afgan uyruklu şahıs ele geçirildi. Bu durum, insan kaçakçılarının ne denli yaratıcı yöntemlere başvurduğunun çarpıcı bir örneği olarak dikkat çekiyor.

Organizatör Yakalandı, Sınır Dışı İşlemleri Başladı

Operasyon kapsamında, göçmen kaçakçılığı organizatörlüğü yapmak suçundan M.O. isimli şüpheli yakalanarak adli işlemlere tabi tutuldu. Yakalanan 39 Afgan uyruklu göçmen ise, adli ve idari işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Düzce İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şahısların bu tehlikeli yolculuğa 3 bin dolar ödeyerek çıktıkları belirlendi.

Göçmen Kaçakçılığına Karşı Sıkı Mücadele

Bu operasyon, Türkiye'nin göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadelesindeki kararlılığını göstermesi açısından büyük önem taşımaktadır. Yetkililer, benzer suçların önlenmesi için çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirtiyor.