Eğitime büyük destek! Azmimilli İlkokulu'nun açılışı yapıldı

Eğitimde Yeni Dönem

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, törende yaptığı konuşmada, hayırseverlerin desteğiyle Türkiye genelinde 2 bin 200'den fazla sınıfın eğitim sistemine kazandırıldığını belirtti. Bakan Tekin, bu başarının altını çizerek, hayırseverlere teşekkür etti ve onların desteğinin önemine vurgu yaptı.

Hayırseverlerin Katkısıyla Eğitime Dev Adım

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okulun yapımında emeği geçen hayırseverlere minnettarlıklarını ifade etti. Açılış töreninde, eğitime katkı sağlayan hayırseverlere teşekkür plaketleri takdim edildi.

Düzce'de Eğitim Altyapısına Büyük Katkı

Azmimilli İlkokulu'nun açılışı, Düzce'de eğitim altyapısına önemli bir katkı sağladı. Bakan Tekin'in belirttiğine göre, Düzce'de şu anda inşaatı devam eden 200'den fazla derslik bulunuyor. Bu yeni dersliklerin tamamlanmasıyla, Düzce'deki fiziki eğitim altyapısı yüzde 10 oranında artacak.