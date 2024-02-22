- Eğitim

Eğitime büyük destek! Azmimilli İlkokulu'nun açılışı yapıldı

Düzce, eğitim alanında önemli bir adım daha attı. Düzce Belediyesi ve hayırsever vatandaşların destekleriyle inşa edilen Azmimilli İlkokulu, görkemli bir törenle eğitim hayatına başladı. Törene, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, yerel yöneticiler, hayırseverler ve öğrenciler katıldı.

İhlas Haber Ajansı
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Eğitime büyük destek! Azmimilli İlkokulu'nun açılışı yapıldı mask
Eğitime büyük destek! Azmimilli İlkokulu'nun açılışı yapıldı
Eğitime büyük destek! Azmimilli İlkokulu'nun açılışı yapıldı
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Eğitimde Yeni Dönem

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, törende yaptığı konuşmada, hayırseverlerin desteğiyle Türkiye genelinde 2 bin 200'den fazla sınıfın eğitim sistemine kazandırıldığını belirtti. Bakan Tekin, bu başarının altını çizerek, hayırseverlere teşekkür etti ve onların desteğinin önemine vurgu yaptı.

Eğitime büyük destek! Azmimilli İlkokulu'nun açılışı yapıldı

Hayırseverlerin Katkısıyla Eğitime Dev Adım

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okulun yapımında emeği geçen hayırseverlere minnettarlıklarını ifade etti. Açılış töreninde, eğitime katkı sağlayan hayırseverlere teşekkür plaketleri takdim edildi.Eğitime büyük destek! Azmimilli İlkokulu'nun açılışı yapıldı

Düzce'de Eğitim Altyapısına Büyük Katkı

Azmimilli İlkokulu'nun açılışı, Düzce'de eğitim altyapısına önemli bir katkı sağladı. Bakan Tekin'in belirttiğine göre, Düzce'de şu anda inşaatı devam eden 200'den fazla derslik bulunuyor. Bu yeni dersliklerin tamamlanmasıyla, Düzce'deki fiziki eğitim altyapısı yüzde 10 oranında artacak.Eğitime büyük destek! Azmimilli İlkokulu'nun açılışı yapıldı
# düzce, eğitim, belediye

22 Şub 2024 - 09:39 Düzce- Eğitim

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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