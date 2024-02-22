Gençlerden ihtiyaç sahiplerine yemek projesi!

Gönüllü Gençlerin Öncülüğünde Yemek Dağıtımı

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün öncülüğünde hayata geçirilen proje, gönüllü gençlerin katılımıyla şekilleniyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın desteğiyle, arta kalan yemekler, ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına akşam yemeği olarak ulaştırılıyor. Bu süreçte, gençler yardım etmenin ve paylaşmanın mutluluğunu yaşarken, aynı zamanda israfın önüne geçilmesine de önemli bir katkı sağlanıyor.

Toplumsal Dayanışma ve Sürdürülebilirlik

Komşum Projesi, toplumsal dayanışmayı ve sürdürülebilirliği ön plana çıkaran bir model olarak dikkat çekiyor. Proje, gıda israfıyla mücadelede etkili bir yöntem sunarken, ihtiyaç sahiplerine ulaşarak sosyal adaletin sağlanmasına da katkıda bulunuyor. Gönüllü gençlerin bu özverili çalışması, toplumun farklı kesimlerinin bir araya gelerek ortak bir amaç uğruna çalışabileceğinin güzel bir örneğini teşkil ediyor.