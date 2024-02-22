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Gençlerden ihtiyaç sahiplerine yemek projesi!

Türkiye'nin Düzce ilinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlarda kalan öğrenciler, yemek israfını önleyerek toplumsal dayanışmayı pekiştiren bir projeye imza atıyor. Düzce Üniversitesi'nde eğitim gören gençler, "Komşum Projesi" adı altında, yemeklerden arta kalanları ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor.

İhlas Haber Ajansı
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Gençlerden ihtiyaç sahiplerine yemek projesi! mask
Gençlerden ihtiyaç sahiplerine yemek projesi!
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Gönüllü Gençlerin Öncülüğünde Yemek Dağıtımı

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün öncülüğünde hayata geçirilen proje, gönüllü gençlerin katılımıyla şekilleniyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın desteğiyle, arta kalan yemekler, ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına akşam yemeği olarak ulaştırılıyor. Bu süreçte, gençler yardım etmenin ve paylaşmanın mutluluğunu yaşarken, aynı zamanda israfın önüne geçilmesine de önemli bir katkı sağlanıyor.

Gençlerden ihtiyaç sahiplerine yemek projesi!

Toplumsal Dayanışma ve Sürdürülebilirlik

Komşum Projesi, toplumsal dayanışmayı ve sürdürülebilirliği ön plana çıkaran bir model olarak dikkat çekiyor. Proje, gıda israfıyla mücadelede etkili bir yöntem sunarken, ihtiyaç sahiplerine ulaşarak sosyal adaletin sağlanmasına da katkıda bulunuyor. Gönüllü gençlerin bu özverili çalışması, toplumun farklı kesimlerinin bir araya gelerek ortak bir amaç uğruna çalışabileceğinin güzel bir örneğini teşkil ediyor.
# düzce, spor

22 Şub 2024 - 09:43 Düzce- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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