ŞOK Bolu Mağazaları’nda Bu hafta neler var? 24 Şubat 2024 indirimli ürünler kataloğu!

Bolu ŞOK marketler zinciri, 24 Şubat 2024 tarihinde geçerli olacak indirimli ürünler kataloğunu yayınladı. Bu hafta, evinizin ihtiyaçlarından kişisel bakım ürünlerine, gıda maddelerinden elektronik eşyalara kadar geniş bir yelpazede indirimli ürünler sunuluyor. İşte detaylı bir şekilde kategorilere ayrılmış indirimli ürünler listesi:

Bebek Ürünleri

Sleepy Natural Mega Külot Bezi 100'lü: 259 TL

Bebek Yorganı: 145 TL

Bebek Nevresim Seti: 199 TL

Anne Yanı Bebek Yatağı: 259 TL

Bebek Lastikli Çarşaf: 79.95 TL

2'li Bebek Yastık Kılıfı: 49.95 TL

Katlanır Çocuk Küveti: 319 TL

Kanz Mama Sandalyesi: 399 TL

Pilsan Eğitici Klozet Kedi ve Köpek: 399 TL

Temizlik Ürünleri

Omo Bebek Çamaşır Deterjanı: 69.95 TL

Duru Duş Jeli: 39.50 TL

Blendax Şampuan: 63.50 TL

90'lı Fairy Platinium Bulaşık Makinesi Tableti: 474.90 TL

84'lü Fairy Hepsi Bir Arada Bulaşık Makinesi Tableti: 399 TL

2 L Ace: 45 TL

10 kg Peros Toz Deterjan: 245 TL

4.5 kg Omo Active Fresh: +50 TL Kazan

24 Adet Orkid Platinium Normal: +25 TL Kazan

600 g Mis Tam Yağlı İnek Peyniri: +15 TL Kazan

Gıda Ürünleri

Lio Salamura Siyah Zeytin: 79.90 TL

Ülker Hobby Krem Çikolata: 39.90 TL

2 kg Piyale Un: 32 TL

500 g Barilla Makarna Çeşitleri: 25 TL

Ülker Halley: 27.50 TL

1.5 L Çamlıca Gazoz: 24 TL

Mobilya ve Dekorasyon

Ahşap Hamak: 1.099 TL

Ahşap Çatılı Saray Beşik: 2.499 TL

Oyuncaklı Ahşap Ana Kucağı: 969 TL

3'lü Ahşap MDF Puzzle Box: 859 TL

Ahşap MDF Çatılı Raf: 1.099 TL

Çocuk 2'li Sandalye, Masa Takımı MDF: 859 TL

3'lü Mermer Desenli Metal Ayaklı Zigon Sehpa: 349 TL

Ahşap 3 Katlı Çok Amaçlı Raf: 99 TL

Elektronik ve Elektrikli Ev Aletleri

Fenoti 42" Full HD Android Smart Led Tv: 5.999 TL

Sinbo Elektrikli Süpürge: 1.399 TL

Arzum Dikey Elektrikli Süpürge: 1.099 TL

Arzum Tea Blend Çay Makinesi: 1.299 TL

Mutfak araç gereçleri

500 ml Çelik Termos: 199 TL

Olivia 9 Parça Kahvaltı Takımı: 379 TL

12 Parça 4 Kişilik Kahvaltılık: 339 TL

13 Parça Kahvaltı Takımı: 279 TL

3'lü Lüster Cam Kayık Tabak: 109 TL

350 cc Borosilikat Titanic Bardak: 44,95 TL

Cam Pipetli Bardak: 89,95 TL

230 ml Sprey Yağlık: 49,95 TL

Esse Siena Porselen Kayık Tabak: 69,95 TL

Seramik Fırın Kabı Çeşitleri: 52,95 TL

4'lü Kahve Takımı: 169 TL

Lina Çerezlik: 10,95 TL

Akasya Yaprak Çerezlik: 19,95 TL

Seramik Pasta Tabağı: 19,95 TL

Ahşap Tepsi Seti: 99,95 TL

2'li Evoks Pasta Seti: 52,95 TL

Aloe Vera Saksı Çiçeği: 17,50 TL

Kaktüs: 7,50 TL

3'lü Bienwood Bie Ahşap Plastik Saklama Kabı: 99 TL

Büyük Ev Aletleri

Altus 9 kg Çamaşır Makinesi: 12.999 TL

Dyson Dikey Şarjlı Süpürge: 21.899 TL

Hoover 5 Programlı Bulaşık Makinesi: 8.499 TL

Hoover 10 kg Çamaşır Kurutma Makinesi: 12.699 TL

Philips Hava Temizleme Cihazı: 5.999 TL

Bu hafta Bolu ŞOK'lar da yer alan indirimli ürünler, her bütçeye ve ihtiyaca uygun seçenekler sunuyor. Alışveriş listesi yaparken bu fırsatları değerlendirmeyi unutmayın!