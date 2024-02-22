ŞOK Bolu Mağazaları’nda Bu hafta neler var? 24 Şubat 2024 indirimli ürünler kataloğu!

Bolu ŞOK marketler zinciri, 24 Şubat 2024 tarihinde geçerli olacak indirimli ürünler kataloğunu yayınladı. Bu hafta, evinizin ihtiyaçlarından kişisel bakım ürünlerine, gıda maddelerinden elektronik eşyalara kadar geniş bir yelpazede indirimli ürünler sunuluyor. İşte detaylı bir şekilde kategorilere ayrılmış indirimli ürünler listesi:
Bebek Ürünleri
Sleepy Natural Mega Külot Bezi 100'lü: 259 TL
Bebek Yorganı: 145 TL
Bebek Nevresim Seti: 199 TL
Anne Yanı Bebek Yatağı: 259 TL
Bebek Lastikli Çarşaf: 79.95 TL
2'li Bebek Yastık Kılıfı: 49.95 TL
Katlanır Çocuk Küveti: 319 TL
Kanz Mama Sandalyesi: 399 TL
Pilsan Eğitici Klozet Kedi ve Köpek: 399 TL
Temizlik Ürünleri
Omo Bebek Çamaşır Deterjanı: 69.95 TL
Duru Duş Jeli: 39.50 TL
Blendax Şampuan: 63.50 TL
90'lı Fairy Platinium Bulaşık Makinesi Tableti: 474.90 TL
84'lü Fairy Hepsi Bir Arada Bulaşık Makinesi Tableti: 399 TL
2 L Ace: 45 TL
10 kg Peros Toz Deterjan: 245 TL
4.5 kg Omo Active Fresh: +50 TL Kazan
24 Adet Orkid Platinium Normal: +25 TL Kazan
600 g Mis Tam Yağlı İnek Peyniri: +15 TL Kazan
Gıda Ürünleri
Lio Salamura Siyah Zeytin: 79.90 TL
Ülker Hobby Krem Çikolata: 39.90 TL
2 kg Piyale Un: 32 TL
500 g Barilla Makarna Çeşitleri: 25 TL
Ülker Halley: 27.50 TL
1.5 L Çamlıca Gazoz: 24 TL
Mobilya ve Dekorasyon
Ahşap Hamak: 1.099 TL
Ahşap Çatılı Saray Beşik: 2.499 TL
Oyuncaklı Ahşap Ana Kucağı: 969 TL
3'lü Ahşap MDF Puzzle Box: 859 TL
Ahşap MDF Çatılı Raf: 1.099 TL
Çocuk 2'li Sandalye, Masa Takımı MDF: 859 TL
3'lü Mermer Desenli Metal Ayaklı Zigon Sehpa: 349 TL
Ahşap 3 Katlı Çok Amaçlı Raf: 99 TL
Elektronik ve Elektrikli Ev Aletleri
Fenoti 42" Full HD Android Smart Led Tv: 5.999 TL
Sinbo Elektrikli Süpürge: 1.399 TL
Arzum Dikey Elektrikli Süpürge: 1.099 TL
Arzum Tea Blend Çay Makinesi: 1.299 TL
Mutfak araç gereçleri
500 ml Çelik Termos: 199 TL
Olivia 9 Parça Kahvaltı Takımı: 379 TL
12 Parça 4 Kişilik Kahvaltılık: 339 TL
13 Parça Kahvaltı Takımı: 279 TL
3'lü Lüster Cam Kayık Tabak: 109 TL
350 cc Borosilikat Titanic Bardak: 44,95 TL
Cam Pipetli Bardak: 89,95 TL
230 ml Sprey Yağlık: 49,95 TL
Esse Siena Porselen Kayık Tabak: 69,95 TL
Seramik Fırın Kabı Çeşitleri: 52,95 TL
4'lü Kahve Takımı: 169 TL
Lina Çerezlik: 10,95 TL
Akasya Yaprak Çerezlik: 19,95 TL
Seramik Pasta Tabağı: 19,95 TL
Ahşap Tepsi Seti: 99,95 TL
2'li Evoks Pasta Seti: 52,95 TL
Aloe Vera Saksı Çiçeği: 17,50 TL
Kaktüs: 7,50 TL
3'lü Bienwood Bie Ahşap Plastik Saklama Kabı: 99 TL
Büyük Ev Aletleri
Altus 9 kg Çamaşır Makinesi: 12.999 TL
Dyson Dikey Şarjlı Süpürge: 21.899 TL
Hoover 5 Programlı Bulaşık Makinesi: 8.499 TL
Hoover 10 kg Çamaşır Kurutma Makinesi: 12.699 TL
Philips Hava Temizleme Cihazı: 5.999 TL
Bu hafta Bolu ŞOK'lar da yer alan indirimli ürünler, her bütçeye ve ihtiyaca uygun seçenekler sunuyor. Alışveriş listesi yaparken bu fırsatları değerlendirmeyi unutmayın!
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.