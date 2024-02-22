Kastamonu, Bartın, Sinop başta olmak üzere tüm Karadeniz’de kontrolsüz artış endişelendiriyor

Karadeniz sahillerinde popülasyonu arttı
Sinop'un Akliman sahilinde kaydedilen görüntülerde toplu bir şekilde sahili işgal eden yüzlerce martı, görenlerin dikkatini çekti. Kış gelmesiyle denizden uzaklaşan insanların yerini dolduran martılar kumsal üzerinde adeta güneşin keyfini çıkarıyor.
Büyük gruplar halinde bulunuyorlar
Martıların bu davranışlarının nedeni tam olarak bilinmezken, avlanma veya üreme gibi nedenlerden ötürü bu şekilde yapabilecekleri düşünülüyor. Gökyüzünde avlanırken görülen, elden simit yeme pozlarıyla tanınan martıların kış ayında büyük gruplar halinde sahilde güneşlenmesi ise bazı insanların ilgisini çekiyor.
Durum çevre sakinlerinin dikkatinden kaçmıyor
Sahilde martıları kalabalık halde gören Mehmet Aydın, “Martılar hava güzel olduğunda buraya güneşlenmeye geliyor. Akşam olduğunda yakında Sarı Ada var. Sarı Ada'ya gidiyorlar. Orada yuvaları var. Balık yemi attığımız zaman evimizin önüne de doluşuyorlar. Kış olduğunda burada sadece martılar güneşleniyor” dedi.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.