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Kastamonu, Bartın, Sinop başta olmak üzere tüm Karadeniz’de kontrolsüz artış endişelendiriyor

Anadolu’nun hayvan çeşitliliği açısından en bereketli bölgesi olan Karadeniz’de sürekli artış gösteren popülasyon artışı bölge sakinlerini endişelendirecek hale geldi. Gözle görülür sayıda artış gösteren o hayvan neden bu kadar çoğaldı?

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Kastamonu, Bartın, Sinop başta olmak üzere tüm Karadeniz’de kontrolsüz artış endişelendiriyor mask
Kastamonu, Bartın, Sinop başta olmak üzere tüm Karadeniz’de kontrolsüz artış endişelendiriyor
Kastamonu, Bartın, Sinop başta olmak üzere tüm Karadeniz’de kontrolsüz artış endişelendiriyor
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Karadeniz sahillerinde popülasyonu arttı

Sinop'un Akliman sahilinde kaydedilen görüntülerde toplu bir şekilde sahili işgal eden yüzlerce martı, görenlerin dikkatini çekti. Kış gelmesiyle denizden uzaklaşan insanların yerini dolduran martılar kumsal üzerinde adeta güneşin keyfini çıkarıyor.

Kastamonu, Bartın, Sinop başta olmak üzere tüm Karadeniz’de kontrolsüz artış endişelendiriyor

Büyük gruplar halinde bulunuyorlar

Martıların bu davranışlarının nedeni tam olarak bilinmezken, avlanma veya üreme gibi nedenlerden ötürü bu şekilde yapabilecekleri düşünülüyor. Gökyüzünde avlanırken görülen, elden simit yeme pozlarıyla tanınan martıların kış ayında büyük gruplar halinde sahilde güneşlenmesi ise bazı insanların ilgisini çekiyor.Kastamonu, Bartın, Sinop başta olmak üzere tüm Karadeniz’de kontrolsüz artış endişelendiriyor

Durum çevre sakinlerinin dikkatinden kaçmıyor

Sahilde martıları kalabalık halde gören Mehmet Aydın, “Martılar hava güzel olduğunda buraya güneşlenmeye geliyor. Akşam olduğunda yakında Sarı Ada var. Sarı Ada'ya gidiyorlar. Orada yuvaları var. Balık yemi attığımız zaman evimizin önüne de doluşuyorlar. Kış olduğunda burada sadece martılar güneşleniyor” dedi.Kastamonu, Bartın, Sinop başta olmak üzere tüm Karadeniz’de kontrolsüz artış endişelendiriyor

 

# karadeniz, balık, sinop

22 Şub 2024 - 09:50 - Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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