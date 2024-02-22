- Asayiş

Yürekleri dağlayan servis kazası! Genç hayatını kaybetti

Zonguldak, Kilimli ilçesinde meydana gelen ve 15 yaşındaki Büşra Akın'ın yaşamını yitirdiği öğrenci servisi kazası, yürekleri dağladı. 2022 Aralık ayında, Fikret Bayrak yönetimindeki 67 AT 873 plakalı servis, Çatalağzı yönünde seyrederken şarampole yuvarlandı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Yürekleri dağlayan servis kazası! Genç hayatını kaybetti mask
Yürekleri dağlayan servis kazası! Genç hayatını kaybetti
Yürekleri dağlayan servis kazası! Genç hayatını kaybetti
+3
Haber albümü için resme tıklayın

Kazada, 18 öğrenci ve sürücü yaralanırken, Büşra Akın hayatını kaybetti. Olayın ardından servis sahipleri Ramazan ve Müslüm Atmaca ile sürücü Bayrak, 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Yürekleri dağlayan servis kazası! Genç hayatını kaybetti

Ailelerin Feryadı

Büşra'nın annesi Oya Akın, "Kızımı kaybettim, hasret çekiyorum" diyerek adalet talebinde bulundu. Baba Yücel Akın ise tüm sorumlulardan şikayetçi olduğunu belirtti. Kazadan etkilenen diğer aileler de adalet arayışı içinde.Yürekleri dağlayan servis kazası! Genç hayatını kaybetti

Güvenlik Endişeleri ve İhmal İddiaları

Tanık olarak dinlenen Olcay Özpamuk, kaza yapan aracın daha önce de sorunlu olduğunu ve okul yönetimi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yapılan şikayetlerin sonuçsuz kaldığını ifade etti. Araç sürücüsü Bayrak ise geçmişteki sağlık sorunları ve gözlük kullanımı hakkında bilgi verdi.Yürekleri dağlayan servis kazası! Genç hayatını kaybetti

Mahkeme Süreci Devam Ediyor

Araç sahibi Atmaca, daha önceki savunmalarını tekrarlayarak, aracın geçmişte işçi taşıdığını ancak okul saatleriyle çakışmadığını söyledi. Mahkeme, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı 5 Temmuz 2024 tarihine erteledi.Yürekleri dağlayan servis kazası! Genç hayatını kaybetti
# eğitim, öğrenci, araç, kaza

22 Şub 2024 - 09:51 Zonguldak- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL