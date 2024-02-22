Yürekleri dağlayan servis kazası! Genç hayatını kaybetti

Kazada, 18 öğrenci ve sürücü yaralanırken, Büşra Akın hayatını kaybetti. Olayın ardından servis sahipleri Ramazan ve Müslüm Atmaca ile sürücü Bayrak, 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Ailelerin Feryadı

Büşra'nın annesi Oya Akın, "Kızımı kaybettim, hasret çekiyorum" diyerek adalet talebinde bulundu. Baba Yücel Akın ise tüm sorumlulardan şikayetçi olduğunu belirtti. Kazadan etkilenen diğer aileler de adalet arayışı içinde.

Güvenlik Endişeleri ve İhmal İddiaları

Tanık olarak dinlenen Olcay Özpamuk, kaza yapan aracın daha önce de sorunlu olduğunu ve okul yönetimi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yapılan şikayetlerin sonuçsuz kaldığını ifade etti. Araç sürücüsü Bayrak ise geçmişteki sağlık sorunları ve gözlük kullanımı hakkında bilgi verdi.

Mahkeme Süreci Devam Ediyor

Araç sahibi Atmaca, daha önceki savunmalarını tekrarlayarak, aracın geçmişte işçi taşıdığını ancak okul saatleriyle çakışmadığını söyledi. Mahkeme, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı 5 Temmuz 2024 tarihine erteledi.