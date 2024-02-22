T.C. Sağlık Bakanlığı bir hafta içinde binlerce memur alımı yapacak

Sağlık Sektöründe Büyük Fırsat

T.C. Sağlık Bakanlığı, sağlık sektöründe istihdam fırsatı arayan binlerce adaya müjdeli bir haber verdi. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 81 ilde görev yapmak üzere toplam 27 bin sözleşmeli personel alınacak. Bu alım, sağlık sektöründe kariyer yapmak isteyen adaylar için büyük bir fırsat sunuyor.

Pozisyonlar ve Başvuru Şartları

Alım yapılacak pozisyonlar arasında 15 bin hemşire ve 2 bin ebe bulunuyor. Ayrıca, 1.540 sağlık teknikeri (ilk ve acil yardım) ve 1.200 sağlık teknikeri (röntgen) pozisyonları da adayları bekliyor. Alımlar, KPSS-2024 puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile gerçekleştirilecek. Adaylar, ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde tercih yapabilecekler.

Başvuru Süreci ve Tarihler

Adayların dikkatine! Başvurularınızı 21 Şubat 2024 ile 28 Şubat 2024 tarihleri arasında gerçekleştirebilirsiniz. Tercihlerinizi ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numaranız ve şifrenizi kullanarak yapmanız gerekmekte. Unutmayın, posta yoluyla ya da elden yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Fırsatı Kaçırmayın!

Sağlık Bakanlığı'nın sağlık sektöründe sunduğu bu büyük fırsatı değerlendirmek isteyen adayların, belirtilen tarihler arasında başvurularını tamamlamaları gerekiyor. KPSS-2024 puanı ile yapılacak olan bu alımlar, birçok aday için kariyer yolunda önemli bir adım olabilir. Sağlık sektöründe istihdam edilmek üzere bir adım atmaya hazırsanız, bu fırsatı değerlendirin ve kariyerinize yönverin.