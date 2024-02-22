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Trendyol 1. Lig'in parlayan yıldızı: Boluspor ve rekor kıran başarısı!

Boluspor, Trendyol 1. Lig'de 23. haftada 36 puanla rekor kırarak son yılların en iyi performansını sergiledi. Koşukavak liderliğindeki takım, futbol dünyasında dikkatleri üzerine çekiyor.

Mustafa Aykan
Mustafa Aykan Tüm Haberleri
Trendyol 1. Lig'in parlayan yıldızı: Boluspor ve rekor kıran başarısı! mask
Trendyol 1. Lig'in parlayan yıldızı: Boluspor ve rekor kıran başarısı!
Trendyol 1. Lig'in parlayan yıldızı: Boluspor ve rekor kıran başarısı!
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Trendyol 1. Lig'in heyecan dolu mücadelesinde, Boluspor futbol takımı, son yılların en büyük başarısını elde ederek adını tarih sayfalarına altın harflerle yazdırdı. 2023-2024 sezonunun 23. haftasını geride bırakan Boluspor, geçmiş yılın puanını geride bırakarak 36 puanla yeni bir rekora imza attı.

Trendyol 1. Lig'in parlayan yıldızı: Boluspor ve rekor kıran başarısı!

Boluspor'un puan yolculuğu

2022-2023 sezonunda aynı haftada 35 puan ile mücadele eden Boluspor, bu sezon 1 puanlık artışla 36 puana ulaşarak önemli bir başarıya imza attı. Bu gelişim, son yıllarda ligde ulaşılan en yüksek puan ortalamasını temsil ediyor. Önceki yıllarda 23. hafta itibarıyla 2021-2022 sezonunda 31 puan, 2020-2021 sezonunda 23 puan, ve 2019-2020 sezonunda ise 17 puanla mücadele eden kırmızı beyazlılar, bu sezon gösterdikleri performansla dikkat çekiyor.

Trendyol 1. Lig'in parlayan yıldızı: Boluspor ve rekor kıran başarısı!

Koşukavak liderliğindeki Boluspor

Sezonun başlarında yaşanan antrenör değişikliği ve takımda yaşanan sarsıntılara rağmen, Koşukavak yönetimindeki Boluspor, ligde önemli bir sıçrama yaparak fark yarattı. Koşukavak ve ekibinin liderliğinde gerçekleşen bu dönüşüm, Boluspor'un son yılların en yüksek puan ortalamasına ulaşmasında kilit rol oynadı.

Trendyol 1. Lig'in parlayan yıldızı: Boluspor ve rekor kıran başarısı!

Gelecek vaat eden performans

Boluspor'un bu sezonki performansı, takımın geleceğine dair umutları artırıyor. Kırmızı beyazlıların gösterdiği bu istikrarlı yükseliş, takımın daha fazla başarıya ulaşabileceğinin sinyallerini veriyor. Boluspor'un Trendyol 1. Lig'deki bu başarılı performansı, hem taraftarlarını hem de futbol dünyasını heyecanlandırıyor.

Trendyol 1. Lig'in parlayan yıldızı: Boluspor ve rekor kıran başarısı!

 

 

 

# tarih, boluspor

22 Şub 2024 - 10:03 Bolu- Spor

Mahreç  Mustafa Aykan

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