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Korkutan kaza! Otomobil yayaya çarptı

Zonguldak Uğur Mumcu kavşağında meydana gelen talihsiz bir trafik kazası, yerel halkı ve yetkilileri alarma geçirdi. Öğlen saatlerinde gerçekleşen bu kaza, güvenlik ve yaya geçidi önlemlerinin önemini bir kez daha gündeme taşıdı.

İhlas Haber Ajansı
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Korkutan kaza! Otomobil yayaya çarptı mask
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Kaza Anı: Otomobil ve Yaya Çarpışması

Edinilen bilgilere göre, 34 DLD 743 plakalı bir otomobil, M.Ç. isimli bir yayaya çarptı. Bu çarpışma, M.Ç'nin bel bölgesinden yaralanmasına neden oldu. Çevredeki vatandaşların hızla müdahale ederek sağlık ve polis ekiplerine haber vermesiyle, olay yerine kısa sürede ulaşıldı.

Hızlı Müdahale ve Soruşturma

Sağlık ekiplerinin olay yerinde gerçekleştirdiği ilk müdahalenin ardından, yaralı M.Ç. hastaneye kaldırıldı. Yapılan ilk değerlendirmeler, M.Ç'nin sağlık durumunun iyi olduğunu gösterdi. Bu arada, polis ekipleri kazayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatarak, kaza anının nasıl meydana geldiğini ve sorumlulukların kimlere ait olduğunu belirlemek için çalışmalara başladı.
# otomobil, polis, kaza

22 Şub 2024 - 09:58 Zonguldak- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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