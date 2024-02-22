Sizce bu durum normal mi? Afrikamsı sıcak hava dalgası geliyor…

Soğuk hava dalgasının beklenen etkisi durakladı

Türkiye'nin kış mevsimi sonlarına doğru yaşadığı soğuk hava dalgasının beklenen etkisini yitirmesi, kar yağışı umutlarını suya düşürdü. Meteoroloji uzmanlarından alınan son bilgilere göre, ülkeye ulaşan soğuk hava dalgası, beklenmedik bir şekilde duraklama gösterdi ve iç kesimlere doğru ilerleme kaydedemedi.

Türkiye'yi etkisi altına alan yeni sıcaklık dalgası

Afrika kıtasından yola çıkan yeni bir sıcak hava dalgasının Türkiye'ye doğru ilerlemekte olduğu gözlemlendi. 22 Şubat Perşembe gecesinden itibaren etkisini göstermeye başlaması beklenen bu sıcak hava dalgası, ülkeyi bahar havasına sokmaya hazırlanıyor.

Bahar erken geliyor

Hava Forum'un paylaştığı bilgilere göre, "Afrikamsı ılık hava dalgası" adı verilen bu sıcak akım, Cuma gününden itibaren hissedilmeye başlayacak ve hafta sonuna kadar tüm ülkeyi bahar havasına büründürecek.

Küresel iklim değişikliği ve kış aylarının hüsranı

Türkiye, küresel iklim değişikliğinin etkilerini hissetmeye devam ederken, tarihinin en kötü kış aylarından birini geride bıraktı. Şubat ayının son haftasında etkisini göstermesi beklenen Afrika sıcak hava dalgası, vatandaşların kışa dair tüm umutlarını ertelemelerine neden oldu.

Mart ayına ilişkin olumsuz meteorolojik öngörüler

Meteoroloji uzmanları, şubat ayından sonra umut bağlanan mart ayını da detaylı bir şekilde inceledi. Ancak yapılan analizler, mart ayı için de olumsuz haberlerin geldiğini ortaya koydu. Hava Forum'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gelen veriler berbat" ifadesiyle mart ayına dair kötümser bir tablo çizildi.

Bölgesel hava durumu tahminleri detaylandı

Sakarya: 22-25 Şubat tarihleri arasında hava durumu parçalı bulutlu olacak, sıcaklıklar 3 ile 21 derece arasında değişecek.

Kocaeli: Sis ve parçalı bulutlu hava bekleniyor, sıcaklıklar 3 ile 21 derece arasında olacak.

Düzce: Parçalı bulutlu hava ve sıcaklıkların 1 ile 21 derece arasında olması öngörülüyor.

Bolu: Sisli ve parçalı bulutlu hava beklenirken, sıcaklıklar eksi 1 ile 17 derece arasında değişecek.

Türkiye'nin dört bir yanındaki vatandaşlar, beklenen kış soğukları yerine, erken gelen bir baharın tadını çıkarmaya hazırlanıyor. Bu durum, özellikle kış turizmi ve tarım sektörü açısından farklı planlamaların yapılmasını gerektirebilir.