Emekli imamın doğa sevgisi

Doğal Mirası Koruma Misyonu

Başkaya'nın bu özverili çalışması, doğal mirası koruma ve gelecek kuşaklara aktarma misyonundan kaynaklanıyor. 12 yıl önce hobi olarak başladığı bu yolculukta, Başkaya, ormanlık alanlarda kilometrelerce yürüyerek, tek tek tespit ettiği meyve ağaçlarına göz ve kalem aşısı uyguluyor. Bu sayede, acı meyveler veren ağaçlar bile zamanla tatlı meyveler vermeye başlıyor.

Topluluk İçin Meyve Bahçeleri

Başkaya'nın emekleri, sadece doğayı korumakla kalmıyor, aynı zamanda topluluk için de değerli bir kaynak oluşturuyor. Aşıladığı ağaçlar sayesinde, mahalle sakinleri ve doğa yürüyüşçüleri, dalından taze meyve toplamanın keyfini yaşayabiliyor. Bu çalışmalar, doğal beslenmeyi teşvik ediyor ve insanları doğayla iç içe olmaya davet ediyor.

Gelecek Nesillere Yatırım

Başkaya, gelecek nesillerin doğayla bağlarını güçlendirmeyi ve onlara doğal beslenmenin önemini öğretmeyi amaçlıyor. "Bugün dikmezsen yarın büyümezler" diyerek, bugünün çabalarının yarının bereketi olacağını vurguluyor. 200'den fazla ağacı aşılayarak, çeşitli meyvelerden oluşan bir miras bırakmayı hedefliyor.

Bu özverili çalışma, doğayı koruma ve gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir dünya bırakma konusunda herkese ilham veriyor. Dursun Başkaya'nın emekleri, doğa sevgisi ve topluluk için yaptığı katkılar, gelecek nesillerin de bu değerleri benimsemesini sağlayacak önemli bir adım olarak görülüyor.