Evrakları geciktiren CHP, Seçime girebilecek mi?

Zamanla Yarışan Listeler

CHP Karabük Merkez İlçe Başkanı Ali Yavuz liderliğindeki ekip, belediye başkanlığı, belediye meclisi ve il genel meclisi üye adaylarını içeren listeleri, belirlenen süre zarfında İlçe Seçim Kurulu'na teslim etti. Ancak, güvenlik kontrolündeki gecikmeler nedeniyle yaşanan aksaklık, teslimatın planlanan zamandan sonra yapılmasına sebep oldu. Bu durum, alındı makbuzu alınamamasına yol açarken, CHP temsilcileri duruma itiraz etti.

Demokrasi Adına Birlik Mesajı

Karabük İl Seçim Kurulu'nun toplantısının ardından, CHP İl Başkanı Vedat Yaşar ve Belediye Başkan Adayı Bayram Karadağ, yaşanan olaylar hakkında açıklamalarda bulundu. Yaşar, yaşanan gecikmeyi demokrasi adına üzücü bir olay olarak nitelendirirken, diğer partilere teşekkür etti. Karadağ ise, CHP'nin bu seçimde kendi mücadelesini vereceğini ve Karabük'ün iyileştirilmesi için çalışacaklarını belirtti. Her iki temsilci de, CHP'nin bu seçimde önemli bir rol oynayacağını ve demokrasiye katkıda bulunacağını vurguladı.