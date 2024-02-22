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Evrakları geciktiren CHP, Seçime girebilecek mi?

Karabük'te, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) için önemli bir gelişme yaşandı. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde yarışacak olan CHP'nin aday listeleri, Karabük İl Seçim Kurulu tarafından oy birliği ile kabul edildi.

İhlas Haber Ajansı
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Evrakları geciktiren CHP, Seçime girebilecek mi? mask
Evrakları geciktiren CHP, Seçime girebilecek mi?
Evrakları geciktiren CHP, Seçime girebilecek mi?
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Zamanla Yarışan Listeler

CHP Karabük Merkez İlçe Başkanı Ali Yavuz liderliğindeki ekip, belediye başkanlığı, belediye meclisi ve il genel meclisi üye adaylarını içeren listeleri, belirlenen süre zarfında İlçe Seçim Kurulu'na teslim etti. Ancak, güvenlik kontrolündeki gecikmeler nedeniyle yaşanan aksaklık, teslimatın planlanan zamandan sonra yapılmasına sebep oldu. Bu durum, alındı makbuzu alınamamasına yol açarken, CHP temsilcileri duruma itiraz etti.

Evrakları geciktiren CHP, Seçime girebilecek mi?

Demokrasi Adına Birlik Mesajı

Karabük İl Seçim Kurulu'nun toplantısının ardından, CHP İl Başkanı Vedat Yaşar ve Belediye Başkan Adayı Bayram Karadağ, yaşanan olaylar hakkında açıklamalarda bulundu. Yaşar, yaşanan gecikmeyi demokrasi adına üzücü bir olay olarak nitelendirirken, diğer partilere teşekkür etti. Karadağ ise, CHP'nin bu seçimde kendi mücadelesini vereceğini ve Karabük'ün iyileştirilmesi için çalışacaklarını belirtti. Her iki temsilci de, CHP'nin bu seçimde önemli bir rol oynayacağını ve demokrasiye katkıda bulunacağını vurguladı.Evrakları geciktiren CHP, Seçime girebilecek mi?
# başkan, belediye, seçim, karabük, chp

22 Şub 2024 - 10:18 Karabük- Siyaset

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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