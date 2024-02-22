Eğitim ve farkındalık bir arada

Kronospan Orman Ürünleri'nin desteği ve Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında yürütülen bu projeler, eğitimden sanata, spordan bilgiye geniş bir yelpazede faaliyetler sunarak gençlerin ve çocukların kişisel gelişimine katkı sağladı.

Gençlerin Hayatına Renk Katmak

“Hayata Renk Verelim 2023” ve “Bilinçli Gençlik Sağlıklı Toplum 2023” projeleri, Kastamonu genelinde anasınıfından lise seviyesine kadar geniş bir öğrenci kitlesine ulaştı. Projeler kapsamında 18 bin 530 ve 10 bin 267 öğrenci olmak üzere toplamda 28 bin 797 öğrenciye ulaşılarak, onlara yönelik geziler, kırtasiye yardımı, bilgilendirme seminerleri, sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenlendi. Ayrıca, özel bireylere yönelik faaliyetler ve fotoğrafçılık eğitimi gibi çeşitli programlar gerçekleştirildi.

Sosyal Sorumluluk ve Bilinçlendirme

Kastamonu İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, projelerin çocuklara ve gençlere yönelik bir sosyal sorumluluk bilinciyle hayata geçirildiğini belirtti. Ay, projeler sayesinde gençlerin temel güvenlik kuralları, güvenli internet kullanımı, sosyal medya bağımlılığı ve siber suçlar konusunda bilgilendirildiğini, aynı zamanda çeşitli spor dallarında yeteneklerini geliştirme fırsatı bulduklarını ifade etti.

Geleceğe Yatırım: Bilinçli Gençlik

Projeler, Kastamonu Üniversitesi öğrencilerine de madde bağımlılığının zararları ve korunma yolları konusunda bilgilendirme sağladı. Masa tenisi ve satranç turnuvaları gibi etkinliklerle gençlerin sosyal ve bilişsel becerilerini geliştirmeyi hedefleyen bu girişimler, geleceğin sağlıklı toplumunu inşa etmek adına önemli adımlar attı.

Toplumsal Farkındalık ve Gelişim

Kastamonu Valisi Meftun Dallı ve Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu da projelerin önemine dikkat çekerek, gençlerin ve çocukların gelişimine katkıda bulunmanın toplumsal bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Vali Dallı, özellikle internet ve sosyal medyanın zararlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirterek, bu tür projelerin gençlerin gönlünü kazanmanın ve toplumsal bilinç oluşturmanın en etkili yollarından biri olduğunu ifade etti.