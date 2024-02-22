Yapay zeka tehlikesi gittikçe büyüyor, deepfake dolandırıcılığı yayılıyor

Yapay zeka (AI), hayatımızın birçok alanında devrim yaratırken, aynı zamanda "deepfake" teknolojisiyle yeni bir dolandırıcılık yöntemi olarak karşımıza çıkıyor. Ünlülerin ses ve görüntülerini taklit ederek gerçek dışı içerikler üreten dolandırıcılar, vatandaşları mağdur ediyor ve dezenformasyonun yayılmasına neden oluyor.

Deepfake'in Yükselişi ve Tehlikeleri

Deepfake, yapay zekanın gelişmiş algoritmalarını kullanarak gerçekçi sahte video ve ses kayıtları oluştura bilinir. Bu teknoloji, özellikle ünlü kişilerin seslerini ve görüntülerini taklit ederek, yatırım vaadi gibi yalanlarla hazırlanan videoların internet ortamında yayılmasına yol açıyor. Dolandırıcılar, bu yöntemle vatandaşların gerçeklik algısını hedef alıyor ve ciddi mağduriyetlere sebep oluyor.

İki Yüzlü Yapay Zeka

Yapay zeka, ateş ve bıçak gibi faydalı olabileceği gibi, kötüye kullanıldığında zararlı da olabiliyor. Kocaeli Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Zeki Konyar, yapay zekanın nasıl çalıştığını ve tehlikelerini anlatarak, vatandaşları uyarıyor. Yapay zeka, bilgisayarlara karar verme yetisi kazandırıyor; ancak bu yetenek, dolandırıcılık gibi kötü amaçlar için de kullanılabiliyor.

Dolandırıcılıkta Yeni Yöntem: Sahte Ünlü Videoları

Son dönemde, ünlü kişilerin seslerini ve görüntülerini kullanarak hazırlanan sahte videolar, dolandırıcılık için bir araç haline geldi. Bu videolar, gerçekçi olmaları nedeniyle vatandaşları kolayca kandırabiliyor. Dolandırıcılar, ünlülerin güvenilirliğini kötüye kullanarak, yatırım yapma vaadleriyle insanları tuzağa düşürüyor.

Korunma Yolları ve Bilinçlendirme

Doç. Dr. Konyar, yapay zeka teknolojisinin getirdiği tehlikelere karşı vatandaşları bilinçlendirmek için çeşitli önerilerde bulunuyor. Öncelikle, internet ortamında karşılaşılan her video ve ses kaydına şüpheyle yaklaşmak gerekiyor. Ayrıca, "bedava peynir sadece fare kapanında olur" mantığıyla, gerçek dışı vaatlere karşı dikkatli olunmalı. Yapay zeka ürünü sahte videolar, genellikle ses ve dudak senkronizasyonu hataları içerir; bu ipuçları, sahteciliği fark etmekte yardımcı olabilir.

Yapay Zeka ve Dolandırıcılıkla Mücadele

Yapay zeka teknolojisinin kötüye kullanımıyla mücadele etmek için bireysel bilinçlendirme yanında, ilgili mercilere ihbarda bulunmak da önem taşıyor. Bilişim Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kurumların ihbar hatları, bu tür dolandırıcılık vakalarının bildirilmesi için kullanılabilir. Ayrıca, yazılım ve teknoloji uzmanları, dolandırıcılık yöntemlerini geliştirmek için kullanılan teknolojilere karşı sürekli güncel kalmanın ve yeni koruma yöntemleri geliştirmenin önemini vurguluyor.

Yapay zeka, hayatımızı kolaylaştıran birçok yeniliğin yanı sıra, deepfake gibi teknolojilerle yeni riskler de getiriyor. Bu teknolojinin faydalarından yararlanırken, olası tehlikelerine karşı uyanık olmak ve korunma yöntemlerini bilmek, günümüz dijital dünyasında hayati önem taşıyor.